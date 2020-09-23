"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки

Лекарство рекомендовано для лечения COVID-19, правда в его эффективности сомневаются многие врачи и вирусологи. Телеведущий сравнил покупку "фуфломицина" с прыжком на тарзанке - похожие ощущения полета в бездну.
Рекомендованная🤦♂️цена российского препарата против коронавируса "Арепливир" - 12 320 руб. за 40 таблеток. Для курса надо 70.— Большой Черный Крыс (@blackyspeak) September 22, 2020
Но не волнуйтесь! Рыночек все порешает!
Уже есть предложения за 16-17 тыс. руб. И выше. Захотите выжить - продадите последние штаны.#ВедьОнСпасаетЖизни pic.twitter.com/UTXUX2n5LV
Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ
№ 1 "Медси" его дают пациентам уже 1,5 месяца. Однако по словам главврача учреждения Татьяны Шаповаленко "никакой уникальной эффективности препарат за это время не показал". "В стационаре оценить эффективность именно этого противовирусного препарата крайне сложно. Скорей всего, достоверной эффективности этого аналога „Фавипиравира“ мы не получили. Но наша выборка — стационарные пациенты", — отметила главврач.
совершенно разумная критика потерявших берега торгашей от фарм-индутрии безнаказанно имеющих во все дыры бюджет ну и, в перспективе, граждан в безвыходной ситуации.— Вороночек Уволочет ¯\_(ツ)_/¯ 🎈 (@niiuupps) September 23, 2020
скотов, которых вешать впору, уж и высмеять нельзя?
А знаете почему арепливир, или как там его, стоит больше МРОТ? Чтоб от вакцинации не отказывались.— De❌ter Morgan (@dexmor84) September 22, 2020
Деньги на лекарство есть? Нету. Вот и колись вакциной, не выделывайся.
Источник:
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