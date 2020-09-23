"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки

Кстати, препарат уже задействовали для лечения в клиниках страны. В частности, в клинической больнице

№ 1 "Медси" его дают пациентам уже 1,5 месяца. Однако по словам главврача учреждения Татьяны Шаповаленко "никакой уникальной эффективности препарат за это время не показал". "В стационаре оценить эффективность именно этого противовирусного препарата крайне сложно. Скорей всего, достоверной эффективности этого аналога „Фавипиравира“ мы не получили. Но наша выборка — стационарные пациенты", — отметила главврач.