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"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки

"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки (10 фото)

Автор:
23 сентября 2020 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арепливир   коронавирус   лекарство   пандемия   прыжок с тарзанки   ургант   шоу бизнес   
2801
10
С 21 сентября в отечественных аптеках появился дженерик японского препарата "Арепливир".
Лекарство рекомендовано для лечения COVID-19, правда в его эффективности сомневаются многие врачи и вирусологи. Телеведущий сравнил покупку "фуфломицина" с прыжком на тарзанке - похожие ощущения полета в бездну.

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Метки: Арепливир   коронавирус   лекарство   пандемия   прыжок с тарзанки   ургант   шоу бизнес   
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21  комментарий
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2k
мемфрид 2 часа назад
Фарма прям минусовать пошла. Поддержим статью ржачную- долбанем сапожищем по фарм индустрии!
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1k
Ivan 13 минут назад
Как от гриппа откроют лекарство, признанное во всем мире, так и поговорим... А то очередной арбидол.
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423
Alex Liberman 51 минуту назад
осталось только узнать мнение Пэтросяна о вакцине
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891
Radugananebe 53 минуты назад
Самое время поднять бабла. Масочные миллионеры должны потесниться. На рынок вышли продавцы Фуфломицина.
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Комментарий удален
−13
натан кац Час назад
росия сделала хорошее лекарство
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4k
Дмитрий 2 часа назад
В 11 году вроде Тимошенчиха в Украине продала "Тамифлю" на хуллиард денег. Анонсировали как единственный препарат против, свирепствующего на то время, свинного гриппа. Народ скупал его как сумасшедший. И только через 2 года после эпидемии оказалось что фигня это все и препарат вообще ничерта не лечил, но продали его пздц как много.
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5k
SR 2 часа назад
Сначала впарить народу масочки, затем вот это. Здесь бабла можно гораздо больше поднять. А если еще прививочку обязать всех делать, тысяч этак за 20, вообще праздник будет.
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80k
Confidential Иван Васильевич 37 минут назад
существо - твоя фамилия и реноме
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80k
Confidential SR Полчаса назад
а ты сам-то что умеешь делать? говнокаментить?
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10k
Иван Васильевич Confidential Полчаса назад
Государственник, Православный, Русский, Путиноид, Ватник, Сталинист... всё сбалансировано

===

Всё сбалансировано!


Государственник, Православный, Русский, Путиноид, Ватник, Сталинист... всё сбалансировано === Всё сбалансировано!
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80k
Confidential Иван Васильевич 21 минуту назад
да кто бы сомневался в твоих умственных способностях... картиночки постим, школу прогуливаем... куда родители смотрят, на дно стакана? ведь дураком вырастешь!
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5k
SR Иван Васильевич 13 минут назад
Можно было короче написать. Идиот на зарплате.
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1k
Leo 2 часа назад
"Впереди - бездна": Ургант сравнил лекарство от COVID за 12 тысяч рублей с прыжком с тарзанки
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
с каких это пор Ургант заделался врачем
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50k
Серый ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
Ему за что платят, тем он и становится. У шута-паяца работа такая.
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13k
VIRO-PAX! ЗА КИБЕРНЕТИКУ 55 минут назад
С тех самых, когда у фишкян стали интересоваться их "профессиональным" мнением о мед препаратах
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