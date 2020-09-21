Звезды "Друзей" сделали сюрприз фанатам на трансляции "Эмми"

В конце к актрисам также присоединился Джейсон Бейтман, звезда сериала "Озарк": "Ой, смотрите-ка, кто это: самый грубый ведущий. Звонишь, чтобы выгнать меня из дома?" - сказал актер ведущему Джимми Киммелу. После этого Дженнифер Энистон пошутила, что он живет с ними, пока не поедет в колледж. Потом актриса напомнила, что готов ужин - на этом часть трансляции закончилась.