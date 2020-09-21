Звезды "Друзей" сделали сюрприз фанатам на трансляции "Эмми"

Звезды сериала "Друзья" - Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс, - объединились в рамках онлайн-трансляции 72-церемонии вручения премии "Эмми". Актрисы решили сделать сюрприз фанатам - на премию была номинирована одна Дженнифер Энистон, а ее звездные коллеги по сериалу неожиданно появились в кадре позже.
Три звезды культового сериала "Друзья" воссоединились на трансляции 72-церемонии вручения премии "Эмми", которая в этом году прошла в онлайн режиме из-за пандемии. Перед объявлением победителей ведущий Джимми Киммел связался по Zoom c 51-летней Дженнифер Энистон. Актриса была номинирована в категории "лучшая актриса в драматическом сериале" (по роли Алекс Леви в драматическом сериале "Утреннее шоу" от Apple TV+).
Актриса встретила зрителей в домашнем халатике, а после приветствия с ведущим перед камерой неожиданно появилась Кортни Кокс. Актрисы пошутили, что давно живут вместе: "Вообще-то, мы соседи по комнате с 1994 года, Джимми!" (в 1994 состоялась премьера "Друзей"). После этого на экране появилась Лиза Кудроу с вопросом: "Это типа телевизор?" Сюрприз удался - зрители трансляции были рады видеть любимых актрис вместе.
Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс в сериале "Друзья"
В конце к актрисам также присоединился Джейсон Бейтман, звезда сериала "Озарк": "Ой, смотрите-ка, кто это: самый грубый ведущий. Звонишь, чтобы выгнать меня из дома?" - сказал актер ведущему Джимми Киммелу. После этого Дженнифер Энистон пошутила, что он живет с ними, пока не поедет в колледж. Потом актриса напомнила, что готов ужин - на этом часть трансляции закончилась.
Напомним - в марте должна была состояться премьера специального эпизода "Друзей" на HBO Max, однако из-за пандемии съемки перенесли. Создатели планировали возобновить работу в августе, а на экраны эпизод должен был выйти уже осенью. Но оказалось, эпизод не стоит ждать даже осенью - как сообщают источники Variety, создатели решили отложить съемки до мая 2021-го.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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