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Звезды "Друзей" сделали сюрприз фанатам на трансляции "Эмми"

Звезды "Друзей" сделали сюрприз фанатам на трансляции "Эмми" (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 21:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   дженнифер энистон   друзья   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
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Звезды сериала "Друзья" - Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс, - объединились в рамках онлайн-трансляции 72-церемонии вручения премии "Эмми". Актрисы решили сделать сюрприз фанатам - на премию была номинирована одна Дженнифер Энистон, а ее звездные коллеги по сериалу неожиданно появились в кадре позже.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дженнифер энистон   друзья   звезды   знаменитости   люди   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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Яромиръ 2 часа назад
....да, тьфу на них
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Narod, ne smotrite amerikanskuyu propagandu .
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