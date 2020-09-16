Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна

Вертолеты: чего вы о них не знали и не видели?

Сравнительная инфографика о главах государств

Угадай знаменитость. Новая серия

Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему

Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись

Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам