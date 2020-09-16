Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна

Крупногабаритный отпрыск художника прыгнул в детский бассейн, из-за чего тот пришел в негодность. Теперь Луку Затравкина, некогда застрявшего в туалете лайнера, "взяли в заложники". Знаменитый отец платить за шалости сына отказался, заявив, что, не собирается потакать обжоре.
Лука Затравкин то и дело попадает в нелепые ситуации. Отправившись на отдых в Турцию, он решил искупаться и по ошибке прыгнул в детский бассейн. Под натиском исполина сооружение, не рассчитанное на 250-килограммовых посетителей, треснуло.
1:0 в пользу Затравкина: крупноформатный сын Никаса Сафронова на отдыхе плюхнулся в детский бассейн и сломал его
Теперь Затравкина не собираются выпускать из отеля, пока тот не оплатит ремонт бассейна - на минуточку это около 19 тысяч долларов (если верить СМИ)!
Звездный папа помогать сыну не стал, заявив, что уж если тот нашел денег на отдых, то пусть подсуетится и оплатит ущерб сам. Тем более, что все случившееся произошло из-за лишнего веса Затравкина. А ведь Сафронов всегда отрицательно относился к попустительству сына в отношении внешности и здоровья. "Если он живет своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом. Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж. Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймет, что нужно начинать худеть", - цитирует Никаса издание "Собеседник".
Источник:
Ссылки по теме:
- Сравнительная инфографика о главах государств
- Актёры знаменитых фильмов и сериалов, которые так и не поняли, в чём снялись
- Пёс решил, что актеру стало плохо и бросился к нему
- Угадай знаменитость. Новая серия
- Украинскую модель, отдыхавшую в Турции, избили охранники пляжа
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...
Это какой то огромный кусок жирного гавна. Еще и без мозгов- с такой тушей нашел куда прыгать