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Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна

Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна (4 фото)

Автор:
16 сентября 2020 12:47
Метки: Лука Затравкин   бассейн   компенсация   обжора   сафронов   турция   шоу бизнес   
4784
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Крупногабаритный отпрыск художника прыгнул в детский бассейн, из-за чего тот пришел в негодность. Теперь Луку Затравкина, некогда застрявшего в туалете лайнера, "взяли в заложники". Знаменитый отец платить за шалости сына отказался, заявив, что, не собирается потакать обжоре.

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Метки: Лука Затравкин   бассейн   компенсация   обжора   сафронов   турция   шоу бизнес   
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30  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Лучше выпустить,а то он сьест весь персонал отеля
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7k
Кыся Минуту назад
Они его через неделю сами выкинут. Когда кончится запас еды в городе.
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37
наблюдатель 8 минут назад
А как он вообще до Турции добрался, в смысле как с такой задницей он в авиакресло смог влезть?
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3k
Сергей 10 минут назад
Это не исполин-его если даже жиртрестом назвать-мало покажется..
Это какой то огромный кусок жирного гавна. Еще и без мозгов- с такой тушей нашел куда прыгать
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991
Олег 23 минуты назад
Никас , организуй-ка возвращение святого Луки .
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4k
Сергей Полчаса назад
Пожалеют,сожрёт же всех.
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10k
P.F. 38 минут назад
Он?

Он?
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854
Estie 42 минуты назад
Лучше бы этот жиртрест полюбил спорт, а не прыжки в бассеин.
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17k
turyst Estie 6 минут назад
Ну... В общем-то, это тоже вид спорта.

Ну... В общем-то, это тоже вид спорта.
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78k
Taras Kozalupko 45 минут назад
А Сафронов тест на ДНК делал?
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8k
Алексей 47 минут назад
Он сожрет весь персонал
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798
Руслан Новак 48 минут назад
А зачем папашу сюда приплели? Он полностью прав, это не подросток грехи которого родители расхлебывают. Это здоровый во всех смыслах кабан, пускай сам свои проблемы решает. Тем более созданные таким безмозглым способом.
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57k
Доктор Джонс Час назад
Бегемот должен купаться в открытых водоёмах...
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
На кормежке угорят с таким
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1k
zenon Час назад
Видимо у меня было предчувствие. Это же надо иметь такое, всю ночь ничего не ел и в утром, видно совсем в забытьи почистил зубы и даже прополоскал во рту. А теперь прочитал вот это взрывающее Интернет сообщение и теперь не буду до самой ночи спать. Распространите это везде, даже в туалетах и на заборах, как ошеломило меня это страшное сообщение.
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16k
kamanch zenon Час назад
Слушай, ну он же мандаринку съел. Нельзя быть таким бесчуственныйм!!!!
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−2
Атомный Крот Час назад
"Прыгнул" не очень сочетается с понятием "детский бассейн". У которого глубина, небось, полметра всего. Может, просто сел в него?
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9k
abasg Атомный Крот 51 секунду назад
"Прыгнул" не очень сочетается с Лукой Затравкиным", я бы сказал...
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3k
кот базилий Час назад
Интересно какой у него дома унитаз? Усиленный? В обычный домашний туалет он просто не влезет.
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1k
zenon кот базилий Час назад
Он не должен в него влезать. Он парит над ним.
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57k
Доктор Джонс кот базилий Час назад
Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна
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11k
робт кот базилий Час назад
америка ему помогла, там ассортимент сральников для жиробасов огромный
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9k
El Niño Час назад
Дитя дитём! Добрый и наивный, как телёнок! Великовозрастным балбесом назвать язык не поднимается: ему же годочков-то совсем чуть-чуть!
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6k
Дарья Час назад
недолюбленный малыш требует папиного внимания
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6k
Кружок 2 часа назад
Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна
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1k
Валерий 2 часа назад
Яблоко от вишенки не далеко падает.Я в смысле,что в нём три никоса поместится.
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1k
Pterodactyl 2 часа назад
Мне вот просто интересно,а при чем здесь батя?
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45k
Павел Юрьевич Pterodactyl Полчаса назад
Вовремя не вытащил....
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