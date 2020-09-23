Все вокруг моё: что и как воровали в СССР

К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно — чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. В кондитерские изделия не докладывали граммовку ингредиентов, в супах уменьшали количество мяса.



Отдельным способом воровался чай. Часть заварки отсыпали так сказать "для себя", а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая.