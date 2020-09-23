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Все вокруг моё: что и как воровали в СССР

Все вокруг моё: что и как воровали в СССР (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 12:50
Сообщество : СССР
Метки: СССР   воровство   совки   
1691
4
1
На бытовом уровне в СССР мелкое воровство существовало повсеместно, при этом гражданами собственно "воровством" это не считалось. Украсть деньги или дорогие украшения — это было уже настоящее воровство, попадающее под уголовную статью, а вот например обвесить в магазине, изменить состав блюд в столовой, принести с работы коробку гвоздей, слить в канистру солярки — это встречалось повсеместно и не считалось чем-то зазорным.

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Метки: СССР   воровство   совки   
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7k
Шурум-бурум 4 часа назад
СССР уже давно нет, а воруют в разЫ больше, чем тогда...
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27k
winergy2012 24 минуты назад
То есть воруют только русские?
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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10k
Элитный тигр Полчаса назад
Афтор, тебе лет сколько? Меня вот еще в школе воспитывали, что воровать нехорошо, в кинофильмах не было ни одного положительного вора-героя (кроме пожалуй Деточкина, который воровал у воров). Все что ты тут пишешь - это полная хрень. Да, воровали и были несуны, но это было НЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ, как ты описываешь тут. Какие нах стекло, цемент и кирпичи ты с завода вынесешь? То, что на стройке продавали прорабы - да, было, но опять это ЕДИНИЧНЫЕ СЛУЧАИ, где не было нормального контроля.
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10k
Элитный тигр Полчаса назад
И еще, какая нахрен солярка??? Бензин стоил копейки, а солярка вообще нахрен никому тогда не уперлась, только если бутылку возьмешь ржавые детали отмачивать... Статья - полный бред.
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2k
RALEXXX Элитный тигр 13 минут назад
Бензин стоил далеко не копейки. Залить жигулёвский бак стоило 12 рублей, что при средней зарплате 120 рублей очень даже кусалось. Поэтому лично я бензин покупал у грузовиков по трешке за канистру. У приятелей был гараж, в котором дизилек для отопления стоял. Так они иногда потихоньку с рядом стоявшего трактора солярках сливали.
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1k
zenon 36 минут назад
Вообще некоторые не в курсе дела. Одно время почти до окончания правления Брежнева был народный контроль. Это не обязательно была партийная организация, а избранные на заводах и фабриках работяги, которые контролировали все магазины, столовые и рестораны в своём районе. Делали рейды и прочее. И было это почти до самой смерти Леонида Ильича, фактически началось за несколько лет до его смерти, когда этот контроль стал партийным. Тогда сажали и конфисковали. Никто не знал, куда они могут нагрянуть с ревизией. Потом это стало липой, ведь своих партийных сажать нельзя. Пример: город Сороки Молдавской ССР. Осмотр ресторана "Днестр". Пришла комиссия, никто не знал, что это комиссия. Два мужика, заказали в буфете по сто грамм и закуску. Буфетчица налила и дала по куску хлеба с голландским сыром. Потом зашли несколько человек с чемоданчиками. Измеряли мензуркой количество водки и оказалось в каждом гранчаке был недолив по 10 грамм. Сыр был не по весу и хлеб тоже. Заглянули под стойку. Там водка без печатей и прочее. Сразу позвонили в ОБХСС и тут же приехали представители власти с ревизорами. Как потом узнали схлопотала 7 лет и конфискация. Но утащить лерки и другой инструмент, это в то время, когда по окончанию смены всё должен вернуть в инструменталку - брехня!
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631
Японский Городовой 47 минут назад
Какую солярку? Автор, при Союзе она никому на фиг не нужна была.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Не может быть!
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Почему СССР было самым богатым государством в истории человечества?
70 лет подряд воровали советские люди. Воровали-воровали, и только через 70 лет смогли все своровать подчистую и довести государство до банкротства. Представьте себе, сколько же добра сп@здили советские люди за 70 лет?
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136
ятам Frank Borman Час назад
богатым? а как определялось его богатство? методика подсчета? в какое время? кто именно владел этим боогатством? я не подколоть ,а просто сравнить хочу с тем как жила семья отца и матери и они сами (родственники друзья и пр) в послевоенные годы и до развала.
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19k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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17k
turyst Сибиряк Час назад
Как результат, огурцы и прочие "витамины" завяли без полива.
Птицы, без пугала, сожрали всё, что не завяло.
Сломана "вертушка" на проходной.
Несколько кубов щебенки были просто высыпаны на землю, а ведь где-то её ждали.

Ну хоть собакен выспался.


Скорее всего, Голиаф, собрал этот мотор из того, что на свалке металлолома нашел.
(Помните, где он шкив нашел.)
Восстановил из мусора, то есть.

К примеру, в КБ Сухого, где мой отец работал, вполне официально, можно было, в нерабочее время, сделать что-то для себя.
Только материалы оплачивались.
Официально, через кассу, так сказать.
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6k
Денис 2 часа назад
Сейчас воруют меньше? Не смешите мои носки. Тащат так же всё что не приколочено, что приколочено - отрывают и тащат.
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55k
Опиум для народа Денис Час назад
Сейчас это - индексация заработной платы. Просто начальство не знает.)
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5k
Feldkurat_Katc 2 часа назад
Когда я выхожу с завода с пустыми карманами, я чувствую себя обворованным.
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11k
робт 2 часа назад
"Отсутствие частной собственности в юридическом понимании этого слова"
че за бред, дома покупались\продавались, дачи, транспорт
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11k
робт ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
ну ох*уеть не встать и какая разница?
только давай без этих своих "погугли"
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4k
☣️Месть печенегов☣️ робт Час назад
а ты погугли

Личная собственность в экономических теориях социалистического толка так называют индивидуальную собственность человека, также собственность домохозяйств. К объектам личной собственности обычно относят непроизводственные бытовые объекты, вещи, имущество[1].

«
Личная собственность осуществляет одностороннее движение денег (ценностей), частная – двустороннее движение капитала.
<…>
частная собственность служит развитию рынка и повышению благосостояния нации в целом[2]; личная собственность замыкается на себе, удовлетворяя амбиции элиты или отдельного индивида, и ничего не меняет в уровне благосостояния большинства нации.
<…>
Личная собственность также некоторым образом участвует в рыночном обращении капитала, но лишь косвенным образом – стимулируя производство через потребление его продукции.

Г. В. Гивишвили. Гуманизм и гражданское общество. 2003

Понятие впервые появляется лишь в Конституции СССР 1936 г. и соответствует «частнотрудовой собственности» и предметам потребления, но не на средства производства. Использование личной собственности для извлечения «нетрудовых доходов» запрещалось. То есть личная собственность могла использоваться для получения прибыли и, соответственно, для создания личного производства и личного бизнеса, но без привлечения наемного труда, только своего личного труда и труда своей семьи
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11k
робт ☣️Месть печенегов☣️ 46 минут назад
насколько я представляю, то 3.14дострадальцы про "частную собственность", в основном блеят по поводу халявных квартирок от государства, в которых они типа какбэ жили но она не была своей, а тем временем люди спокойно покупали и продавали собственные дома,вот и все...
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10k
Элитный тигр робт 23 минуты назад
Квартиры тоже покупали и продавали, были в то время и кооперативные дома. И цены на квартиры были довольно демократичными, двушка стоила около 3,5 тысяч рубчиков (знаю потому, что моя родная тетка в 81-82 году квартиру себе купила).
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11k
робт Элитный тигр 6 минут назад
ну вот я и понять никак не могу о какой такой "частной собственности" которой типа не было, а сейчас типа есть, все постоянно 3.14здят
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4k
disevenvis 2 часа назад
Лет 20 назад, увольнялся вс работы и было два варианта куда пойти - на предприятие по производству колбасы и прочих мясных продуктов или в сеть магазинов по продаже эл. инструментов. Я склонялся в сторону магазинов, а мне тогдашняя баба выговаривала- а что мы жрать будем - гвозди с шурупами!! Ну типа намек, что тащить с работы. Короче пошел в инструменты, а потом вскоре и с мадам этой расстался.
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☣️Месть печенегов☣️ disevenvis Час назад
Диета из шурупов ей не подошла?
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27k
winergy2012 disevenvis 37 минут назад
А мог бы ее на колбасу пустить.
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2k
BoRe 3 часа назад
выходит мужик с завода через проходную и толкает перед собой тачку с мусором.
охранник к нему:
- а-ну стой! что украл?
- ничего!
- а если проверю?
- проверяй.
долго копался в мусоре охранник, но так и не нашёл ничего ценного. отпустил мужика с тачкой.
на следующий день ситуация повторяется и снова охранник ничего не находит - просто мусор в тачке. и на следующий, и на следующий...
уже измученный нервный охранник в очередной раз к мужику:
- слушай, я знаю, что ты что-то воруешь, но не могу найти, что именно. давай так: ты мне признаешься, что ты воруешь с завода каждый вечер, а я тебя буду потом всё время пропускать и не трогать. договорились? так что воруешь?
- тачки.
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136
ятам BoRe Час назад
ога еще небось на производстве этих тачек, а охранник такой тупой что он и не будет тогда нервничать.
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2k
Денис 3 часа назад
Ты здесь хозяин а не гость ! Возьми домой хотя бы гвоздь !
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☣️Месть печенегов☣️ Денис Час назад
Тащи с завода каждый гвоздь©
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2k
svp 68 3 часа назад
Самые оболганные профессии в СССР - это продавец в магазине и повар в столовой. В Союзе были сотни тысяч поваров и продавцов , и все они чьи-то жёны , матери и бабушки. И , что они все - ловчили , бодяжили , обвешивали ? Что они каждый день пёрли домой натыренные на работе продукты ? Может была одна паршивая овца на тысячу, так стоит ли о ней помнить ? Нет вонючая либерда каждый раз вытягивает эту тему Разве вам детям и внукам честных и достойных тружениц в магазинах и столовых СССР , не противно это читать ?
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594
evn070 svp 68 2 часа назад
Все. Может быть одна овца была не паршивой, но стадо ее быстро съедало.
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4k
Александр Иванов svp 68 Час назад
Все.
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136
ятам evn070 Час назад
это как сейчас если ты поднялся высоко: во власти/органах правопорядка (любых)/или крутой мафиозник/олигарх. значит у тебя руки "по локоть в крови" и прекращать нельзя ибо сожрут
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3k
Еркен 3 часа назад
Ну не будем обобщать, не все подряд тоскали с работы чужое. Это конечно зависит от сферы деятельности, но думаю порядочных было на намного выше чем сейчас.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Батя мой как чуял в 90-х, что скоро придут времена когда не найдешь нормального качественного инструмента, либо китайская сыромятина либо хороший стоить будет дороже того, что ты им ремонтируешь, и скупал на рынках стащенные с заводов советские плашки, метчики, сверла, ключи, головки, воротки, трещотки, резцы и фрезы, собрал все диаметры, сверл и метчиков, размеры резьб и ключей, теперь каждый раз когда пользуется в гараже говорит что теперь уже не найдешь такого инструмента))
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1k
Core BillyBonzz 2 часа назад
Есть, но обычно по 100$ за штуку)))
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1k
zenon Core Полчаса назад
Так это было в 90-ые годы. Тогда можно было на базаре купить любой радиотехнический прибор. Воровали даже из воинских частей. У одного дома нашли ракету земля воздух. Ты собирался самолёты сбивать? Так ведь хотели уничтожить, а она такая красивая, пусть будет, как память.
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56k
Viktor 3 часа назад
Хороший "Городок" на эту тему.

Ссылка www.youtube.com
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17k
SerGProS 4 часа назад
Было такое. Потом вели обмен: наворованные кирпичи на ворованный провод, молоко на колбасу. Воров называли - несуны.
Ходил анекдот про борьбу с несунами.
Один из директоров магазина предложил два пулемета на черном входе поставить. На вопрос: а почему два? - если один, то перегревается очень сильно..
На счет топлива, то нередко его были излишки, а по нормам от госплана должно быть израсходовано в ноль. Сливали в овраги..
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17k
BillyBonzz 4 часа назад
Я когда в аэропорту инженером работал в конце 90-х у нас говорили так: - когда идешь с аэродрома, возьми чего-нибудь для дома! Ну мы конечно совесть имели и брали по мелочи, не чтобы забарыжить и навариться а именно для собственных нужд: кабели коаксиальные для антенны ТВ, разъемы ШР всякие, тумблеры, колодки, провод, куски текстолита, гетинакса платы травить. В общем тащили потихоньку, что-то из списанного оборудования, что то из ЗИПа. Я себе например тиснул из ЗИПа списанного чехословацкого радиолокатора Tesla RP-4G хороший чешский паяльник мгновенного действия, 40 ваттный, платы и микросхемы паять, провода лудить, нажимаешь кнопку, 3 секунды и он нагрелся, можно паять. До сих пор еще сохранился, пользуюсь по мере надобности.
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59k
Gogaren_3Meu 4 часа назад
По поводу жжёного сахара: довелось в советское время поработать проводником на ЖД, так вот там в заварник клали соду - от неё чай становился чёрным, что позволяло заварки класть раза в 2-3 меньше нормы, а жжёный сахар добавляли в кофе. В итоге получалось, что проводнику на рейс выдавался чайный набор (чай, кофе, сахар, иногда какие-нибудь печеньки), за который надо было по окончании рейса сдать в кассу 25 руб, а реально с помощью соды и жжёного сахара на этом наборе можно было заработать рублей 50-60. Неплохая прибавка к зарплате по тем временам. На постельном белье тоже удавалось денег поднять. Например, в плацкартном вагоне 54 места, на рейс выдают 54 комплекта белья. А рейс Москва-Караганда, поезд пассажирский, идёт трое суток, естественно, что не все пассажиры едут от начального пункта до конечного, получается, что через вагон за трое суток проходит человек до 80, а белья только 54 комплекта. Поэтому придумали "китайское" бельё - смотрели бельё, сданное недолго ехавшими пассажирами, на предмет того, чтобы не было явной заметной грязи, аккуратно складывали, смачивали водой из брызгалки и клали под матрас, через пару часов оно выглядело, как новое (особенно в темноте и если тщательно не присматриваться) и его можно было выдавать за рубль следующим пассажирам. Тоже рублей 20 за рейс получалось. Водкой ещё можно было приторговывать, но за это можно было попасть под уголовку, поэтому мы, будучи студентами-стройотрядовцами, не рисковали связываться с таким видом заработка, а кадровые проводники спокойно этим занимались, откидывая часть выручки ментам.

P.S. Когда прочитал заголовок этого поста, сразу вспомнил старый советский стишок:
Тащи с работы каждый гвоздь!
Ты здесь хозяин, а не гость!
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☣️Месть печенегов☣️ Gogaren_3Meu Час назад
ага! Так вот почему в советских поездах всегда белье было влажное
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Gogaren_3Meu ☣️Месть печенегов☣️ 2 минуты назад
угадал:)
на самом деле бельё было влажным из прачечной и это как раз и было признаком того, что оно стиранное, для того и смачивали использованное:)
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