Все вокруг моё: что и как воровали в СССР

На бытовом уровне в СССР мелкое воровство существовало повсеместно, при этом гражданами собственно "воровством" это не считалось. Украсть деньги или дорогие украшения — это было уже настоящее воровство, попадающее под уголовную статью, а вот например обвесить в магазине, изменить состав блюд в столовой, принести с работы коробку гвоздей, слить в канистру солярки — это встречалось повсеместно и не считалось чем-то зазорным.
Причины
Героиня Нонны Мордюковой отлично объяснила распространение бытового воровства словами "свое беру, заработанное". Именно так многие и считали
Официально повсеместное распространение несунов объяснялось советской бесхозяйственностью и отсутствием безработицы. На деле бытовому воровству имеются и другие объяснения:
1. Отсутствие частной собственности в юридическом понимании этого слова. Частная собственность издавна была гонима то деревенским миром, то государством, то самой русской культурой.
Фраза "всё вокруг колхозное, всё вокруг мое" хорошо характеризует ситуацию тех лет.
2. Повсеместный дефицит (или слабое снабжение) необходимых товаров и услуг
3. Всеобщий невысокий уровень материальных благ
1. Отсутствие частной собственности в юридическом понимании этого слова. Частная собственность издавна была гонима то деревенским миром, то государством, то самой русской культурой.
Фраза "всё вокруг колхозное, всё вокруг мое" хорошо характеризует ситуацию тех лет.
2. Повсеместный дефицит (или слабое снабжение) необходимых товаров и услуг
3. Всеобщий невысокий уровень материальных благ
В столовой
К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно — чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. В кондитерские изделия не докладывали граммовку ингредиентов, в супах уменьшали количество мяса.
Отдельным способом воровался чай. Часть заварки отсыпали так сказать "для себя", а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая.
Отдельным способом воровался чай. Часть заварки отсыпали так сказать "для себя", а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая.
В магазине
Основной способ "навариться" - продать "из-под прилавка" за несколько бОльшую стоимость. С юридической точки зрения всё было совершенно чисто — вот товар, вот покупатель, вот чек, вот деньги в кассе. "Увидеть" с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман "сверхприбыль", было никак невозможно. Кроме того, на советской торговле неплохо наживались и всякие проверяющие, которые часто за небольшой презент закрывали глаза на мелкие нарушения.
Воровали также, обвешивая покупателей (для чего применялись системы магнитов, гирек и подкручивания весов).
Воровали также, обвешивая покупателей (для чего применялись системы магнитов, гирек и подкручивания весов).
На работе
Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи — думаю, многие из вспомнят своих знакомых, которые таким образом смогли затариться. В некоторых семьях до сих пор что-то в гараже да и лежит. Выносили всё это добро через проходные, либо просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники. Все вместе назывались "несуны". Водители предпочитали таскать солярку, а таксисты - накручивали счетчик.
Реализовывалось всё украденное либо непосредственно за деньги, либо бартером — за определенные товары или услуги. К слову, СССР уже давно нет, а бытовое воровство продолжает жить с нами.
(с) Записки сибирского историка
(с) Записки сибирского историка
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70 лет подряд воровали советские люди. Воровали-воровали, и только через 70 лет смогли все своровать подчистую и довести государство до банкротства. Представьте себе, сколько же добра сп@здили советские люди за 70 лет?
Птицы, без пугала, сожрали всё, что не завяло.
Сломана "вертушка" на проходной.
Несколько кубов щебенки были просто высыпаны на землю, а ведь где-то её ждали.
Ну хоть собакен выспался.
Скорее всего, Голиаф, собрал этот мотор из того, что на свалке металлолома нашел.
(Помните, где он шкив нашел.)
Восстановил из мусора, то есть.
К примеру, в КБ Сухого, где мой отец работал, вполне официально, можно было, в нерабочее время, сделать что-то для себя.
Только материалы оплачивались.
Официально, через кассу, так сказать.
че за бред, дома покупались\продавались, дачи, транспорт
только давай без этих своих "погугли"
Личная собственность в экономических теориях социалистического толка так называют индивидуальную собственность человека, также собственность домохозяйств. К объектам личной собственности обычно относят непроизводственные бытовые объекты, вещи, имущество[1].
«
Личная собственность осуществляет одностороннее движение денег (ценностей), частная – двустороннее движение капитала.
<…>
частная собственность служит развитию рынка и повышению благосостояния нации в целом[2]; личная собственность замыкается на себе, удовлетворяя амбиции элиты или отдельного индивида, и ничего не меняет в уровне благосостояния большинства нации.
<…>
Личная собственность также некоторым образом участвует в рыночном обращении капитала, но лишь косвенным образом – стимулируя производство через потребление его продукции.
Г. В. Гивишвили. Гуманизм и гражданское общество. 2003
Понятие впервые появляется лишь в Конституции СССР 1936 г. и соответствует «частнотрудовой собственности» и предметам потребления, но не на средства производства. Использование личной собственности для извлечения «нетрудовых доходов» запрещалось. То есть личная собственность могла использоваться для получения прибыли и, соответственно, для создания личного производства и личного бизнеса, но без привлечения наемного труда, только своего личного труда и труда своей семьи
охранник к нему:
- а-ну стой! что украл?
- ничего!
- а если проверю?
- проверяй.
долго копался в мусоре охранник, но так и не нашёл ничего ценного. отпустил мужика с тачкой.
на следующий день ситуация повторяется и снова охранник ничего не находит - просто мусор в тачке. и на следующий, и на следующий...
уже измученный нервный охранник в очередной раз к мужику:
- слушай, я знаю, что ты что-то воруешь, но не могу найти, что именно. давай так: ты мне признаешься, что ты воруешь с завода каждый вечер, а я тебя буду потом всё время пропускать и не трогать. договорились? так что воруешь?
- тачки.
Ходил анекдот про борьбу с несунами.
Один из директоров магазина предложил два пулемета на черном входе поставить. На вопрос: а почему два? - если один, то перегревается очень сильно..
На счет топлива, то нередко его были излишки, а по нормам от госплана должно быть израсходовано в ноль. Сливали в овраги..
P.S. Когда прочитал заголовок этого поста, сразу вспомнил старый советский стишок:
Тащи с работы каждый гвоздь!
Ты здесь хозяин, а не гость!
на самом деле бельё было влажным из прачечной и это как раз и было признаком того, что оно стиранное, для того и смачивали использованное:)