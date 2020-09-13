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«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву

«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву (3 фото)

Автор:
13 сентября 2020 11:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Наташа Королёва   воровство   девушки   евро   измены   тарзан   шоу бизнес   
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Решила певица Наташа Королёва погреть свои прелести на южном курорте, а когда вернулась домой, её ждал весьма неприятный сюрприз.

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Метки: Наташа Королёва   воровство   девушки   евро   измены   тарзан   шоу бизнес   
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35  комментариев
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65k
Фома 2 часа назад
Такие подружки Тарзана? , у оригинала были именно такие
Такие подружки Тарзана? , у оригинала были именно такие
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15k
Robin Hood 8 минут назад
«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву
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1k
Слава Кокаинум 11 минут назад
Пусть первого мужа уговорит попеть. Тогда лавэ пойдет
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178
Тюлень Боевой 14 минут назад
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167
magicfingers 18 минут назад
Раньше Наташа была хорошей милой девушкой, а потом ее испортила слава. Подцепила этого [мат] Тарзана. Я так понял, она не сильно расстроилась что он спал с шалавами пока она на отдыхе была. Видимо на отдыхе сама не сильно скучала. Хотя все эти истории с кражами чемоданов выдумывают звездам их пиар агенты, чтобы хоть как-то привлечь внимание к увядающей славе
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98
Леший Полчаса назад
Шлюха с яйцами
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6k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Тарзан...обезьяна и есть обезьяна - решил сэкономить. Проще держать недорогую съемную хату или заваливаться в частные отельчики, они недорогие.
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306
Vlad 39 минут назад
Афигеть пожелания у них
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523
Homem 47 минут назад
Видимо вызвал элитных подружек и когда пришло время расплаты напомнил им,что он звезда.Вот они на память и звёзднули у него что то такое о чём нам не сказали пострадавшие.Не по Сеньке шапка видать была или иначе им не угодил.
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837
Estie 52 минуты назад
Кто в здравом уме захочет получить поздравление от этих клоунов?
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23k
Павел Estie Полчаса назад
ну это и расчитано на нездравомыслящих
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1k
Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Уже не знают,как пропиарится,скоро Королева насрет Тарзану на голову и будет снимать это в прямом эфире
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3k
ron 59 минут назад
три магнитофона импортных... © )))
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6k
Перст Указующий Час назад
"снявшийся без трусов Тарзан вызвал вздохи в сети"
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23k
Павел Перст Указующий Полчаса назад
он вызвал
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3k
Фомич Час назад
Нехрен было таких дорогих "подружек" заказывать. Девочки это заработали )))
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167
magicfingers Фомич 16 минут назад
Каким местом они это заработали? Найти и в тюрягу лет на 6. Пусть там зарабатывают рукавицы шьют
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8k
кира Час назад
За "блю паршивого похотливого кобеля заплатят "поклонники его таланта", и "отбатрачит" его жена. Даааа... Куда катится этот мир?
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1k
Pterodactyl 2 часа назад
Пару дней назад эту историю мне жена рассказала. Правда в ее исполнение драгоценностей было на 5 миллионов евро(прочла где-то). Мне почему-то показалось что это не хитрый пиар ход.
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2k
x3matic 2 часа назад
Пусть эта Наташа еще в КВД сходит,провериться.А то мало ли,вместо бабок они им гонорею с сифилисом оставили.Хотя судя по их роду деятельности,там они постоянные клиенты.Два стремных,уйопищьных клоуна.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Обокрали офицера космических войск, поступок довольно подлый даже для шлюх.
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4k
Echo 2 часа назад
-откуда взялись пустые бутылки ?
- не знаю, никогда пустые не покупал
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2k
Арт 2 часа назад
На эти рожи и так смотреть не хочется, а ещё и платить за это??) Тарзанчик жаловался?) Ну вот пусть теперь вообще сосут х*й пожилого зайца
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355
13 2 часа назад
Что это было вообще?
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