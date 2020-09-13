«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву

Решила певица Наташа Королёва погреть свои прелести на южном курорте, а когда вернулась домой, её ждал весьма неприятный сюрприз.
После проверки Наташа выяснила, что закрома в родной квартире изрядно опустели. Оказалось, что пока супружница отдыхала, не скучал и её 50-летний муж-стриптизер. Он весело провёл время с двумя малознакомыми женщинами. Вот только после их ухода пропали 3 тысячи евро и украшений на 5 млн рублей.
Пара очень расстроилась и подала заявление в полицию. Ну а чтобы хоть, как то восстановить семейный бюджет сама певица в сторис инстаграма опубликовала предложение для фанатов. Королёва приглашает всех желающих подарить своим близким видеооткрытку. На ней Наташа поздравит именинников песней и уже сейчас она начала принимать заказы на новогодние поздравления. Видеопоздравление с Королёвой до 30 сек будет стоить 5 тысяч рублей, поздравление с песней — 20 тысяч рублей. Раскаявшийся муженек готов так же поучаствовать в подработке. За видео со своим поздравлением он просит столько же, сколько жена. Совместное поздравление обойдётся желающим в 15 тысяч рублей.
Хотя идея подработки таким образом не нова, видео обращения записывают не только отечественные звёзды, но и зарубежные. Ведь доходы у звёзд из-за коронавируса упали по всему миру. Особенно громко по этому поводу жаловался обворованный Тарзан.
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