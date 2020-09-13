«Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву

Пара очень расстроилась и подала заявление в полицию. Ну а чтобы хоть, как то восстановить семейный бюджет сама певица в сторис инстаграма опубликовала предложение для фанатов. Королёва приглашает всех желающих подарить своим близким видеооткрытку. На ней Наташа поздравит именинников песней и уже сейчас она начала принимать заказы на новогодние поздравления. Видеопоздравление с Королёвой до 30 сек будет стоить 5 тысяч рублей, поздравление с песней — 20 тысяч рублей. Раскаявшийся муженек готов так же поучаствовать в подработке. За видео со своим поздравлением он просит столько же, сколько жена. Совместное поздравление обойдётся желающим в 15 тысяч рублей.