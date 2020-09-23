Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако

В США живет щенок чау-чау по имени Чиф и из-за своего необычного окраса напоминает всем облачко или печенье Орео. Очень большое печенье Орео.
Этого маленького щенка прозвали печеньем Oreo, и как только вы увидите его шубку, вы сразу поймете почему. Люди таяли при виде прелестного щенка и не могли насмотреться на его фотографии. И вот малыш вырос и стал просто огромным облаком, всё также похожим на печенье Oreo.
«Наше маленькое облачко Oreo на самом деле зовут Чифом. Мы зовём его так, потому что цвет его шёрстки схож с МакФлурри с печеньем Oreo»
Как говорит хозяйка пёсика Сара, Чиф — очень сообразительный парень, который сразу понял, что все свои дела нужно делать на улице, а не дома на палас
По рассказам владелицы щенка, он очень любит обниматься и умеет громко храпеть, что хоть и не слишком приятно, но всё равно мило
Сара и её муж взяли Чифа до начала карантина и у них было достаточно времени, чтобы им заниматься
Теперь, полгода спустя, чау-чау все больше и больше напоминает 36-килограммового льва, а не печенье
«Теперь, когда он стал старше, мы поняли, что ему интересно учиться и узнавать что-то новое»
Сара продолжает загружать фотографии и видео своего любимого четвероногого друга в его аккаунты в социальных сетях, где щенок уже растопил сердца многих людей
Чиф не только красивый, он также очень спокойный и умный, и скоро станет собакой-терапевтом!
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