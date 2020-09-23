Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако

Этого маленького щенка прозвали печеньем Oreo, и как только вы увидите его шубку, вы сразу поймете почему. Люди таяли при виде прелестного щенка и не могли насмотреться на его фотографии. И вот малыш вырос и стал просто огромным облаком, всё также похожим на печенье Oreo.