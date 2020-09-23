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Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако

Очаровательный щенок, который похож на большое пушистое облако (17 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   прикол   пёс   собака   цвет   щенок   
108
17
В США живет щенок чау-чау по имени Чиф и из-за своего необычного окраса напоминает всем облачко или печенье Орео. Очень большое печенье Орео.

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Метки: животные   милота   прикол   пёс   собака   цвет   щенок   
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Mr.Adamson

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