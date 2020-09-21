Кот, который прекрасно уживается с собаками

В хвостатую банду, состоящую из трёх псов породы сиба-ину недавно проник кот. С тех пор, как хозяева привезли его домой, он постоянно проводит время с собаками и, вероятно, считает себя одним из них. Остальные члены банды, похоже, даже не подозревают, что среди них завёлся шпион!
У одной японской пары уже много лет есть собаки породы сиба-ину, но жена также хотела иметь дома кошку.
«Я искала породу, которая действительно могла бы уживаться с собаками. В конце концов, мы остановились на американской короткошерстной кошке.»
«Я искала породу, которая действительно могла бы уживаться с собаками. В конце концов, мы остановились на американской короткошерстной кошке.»
Вскоре они привезли домой нового члена их «стаи» — кота по кличке Кики (Kiki). И вы знаете, животное действительно очень быстро вписалось в компанию, состоящую из людей и собак. Теперь он настолько сблизился со своими братьями и сёстрами сиба-ину, что даже начал вести себя как они!
Как-то в феврале месяце случился курьёз с Кики и собаками, который показал, насколько хорошо животные сблизились.
«Я взяла Кики и наших собак на вечеринку сиба-ину, — рассказала женщина, хозяйка питомцев. — Кики прекрасно ладил со всеми собаками, но одна из них внезапно начала на неё лаять. Один из наших сиба сразу же рявкнул в ответ, чтобы защитить Кики. В тот момент я поняла, что они стали настоящими товарищами.»
«Я взяла Кики и наших собак на вечеринку сиба-ину, — рассказала женщина, хозяйка питомцев. — Кики прекрасно ладил со всеми собаками, но одна из них внезапно начала на неё лаять. Один из наших сиба сразу же рявкнул в ответ, чтобы защитить Кики. В тот момент я поняла, что они стали настоящими товарищами.»
Сейчас Кики и сиба-ину делают всё вместе. От сна до прогулок на природе — они всегда рядом друг с другом.
«Я часто слышу, что собаки привыкают к режиму сна своего хозяина, а кошки — придурки, которые рано встают и будят вас в 4 часа ночи или около того, но Кики тоже спит вместе с остальными до утра.»
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