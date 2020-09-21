Кот, который прекрасно уживается с собаками

Как-то в феврале месяце случился курьёз с Кики и собаками, который показал, насколько хорошо животные сблизились.



«Я взяла Кики и наших собак на вечеринку сиба-ину, — рассказала женщина, хозяйка питомцев. — Кики прекрасно ладил со всеми собаками, но одна из них внезапно начала на неё лаять. Один из наших сиба сразу же рявкнул в ответ, чтобы защитить Кики. В тот момент я поняла, что они стали настоящими товарищами.»