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Кот, который прекрасно уживается с собаками

Кот, который прекрасно уживается с собаками (19 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   прикол   сиба-ину   собака   
593
19
В хвостатую банду, состоящую из трёх псов породы сиба-ину недавно проник кот. С тех пор, как хозяева привезли его домой, он постоянно проводит время с собаками и, вероятно, считает себя одним из них. Остальные члены банды, похоже, даже не подозревают, что среди них завёлся шпион!

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Метки: видео   животные   милота   прикол   сиба-ину   собака   
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