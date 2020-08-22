15 очаровательных щенков немецкой овчарки

Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород собак. Она является самим олицетворением храбрости, силы и стойкости, и потому служит людям отличным охранником и защитником. Зная об этом, мы привыкли считать немецких овчарок статными и крепкими собаками. Но прежде чем таковыми стать, они, как и все животные, бывают маленькими и бестолковыми детёнышами!



Мы собрали для вас подборку из 15 фотографий щенков немецкой овчарки, чтобы показать, что даже такие пёсели были в детстве игривыми, нелепыми и смешными очаровашками!