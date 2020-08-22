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15 очаровательных щенков немецкой овчарки

15 очаровательных щенков немецкой овчарки (16 фото)

Автор:
22 августа 2020 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Немецкая овчарка   животные   милота   подборка   собака   щенок   
1452
16
Немецкие овчарки, как и большинство служебных собак, преданны хозяевам до гробовой доски. А еще они - ласковы, игривы и терпеливы даже к самым рискованным детским шалостям. Вот, посмотрите!

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Метки: Немецкая овчарка   животные   милота   подборка   собака   щенок   
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12  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Просто "ми-ми-ми".
Только, Бога ради, выгуливайте своих ласковых, игривых и терпеливых питомцев, когда они вырастут, на поводке и в наморднике.
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1k
Sergiy Rambus 5 минут назад
В детстве увидеть на улице "не немца" было редкость. Хотя, возможно это специфика нашего города.
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1k
Sergiy Rambus 14 минут назад
Умааатно. Моя грызунья рядом кота тритирует
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6k
Акакий 19 минут назад
обажаю немецких овчарок, порода хоть и в кризисе сейчас, но все равно, лучшая.
фотки моего ушатого свиндихрюнделя - в приложении))
обажаю немецких овчарок, порода хоть и в кризисе сейчас, но все равно, лучшая. фотки моего ушатого свиндихрюнделя - в приложении))
обажаю немецких овчарок, порода хоть и в кризисе сейчас, но все равно, лучшая. фотки моего ушатого свиндихрюнделя - в приложении))
обажаю немецких овчарок, порода хоть и в кризисе сейчас, но все равно, лучшая. фотки моего ушатого свиндихрюнделя - в приложении))
обажаю немецких овчарок, порода хоть и в кризисе сейчас, но все равно, лучшая. фотки моего ушатого свиндихрюнделя - в приложении))
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8k
андрей Полчаса назад
15 очаровательных щенков немецкой овчарки
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5k
Михаил Час назад
Собаки это вообще топовая тема, а уж щенки
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