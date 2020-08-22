15 очаровательных щенков немецкой овчарки

Немецкие овчарки, как и большинство служебных собак, преданны хозяевам до гробовой доски. А еще они - ласковы, игривы и терпеливы даже к самым рискованным детским шалостям. Вот, посмотрите!
Немецкая овчарка — одна из самых популярных пород собак. Она является самим олицетворением храбрости, силы и стойкости, и потому служит людям отличным охранником и защитником. Зная об этом, мы привыкли считать немецких овчарок статными и крепкими собаками. Но прежде чем таковыми стать, они, как и все животные, бывают маленькими и бестолковыми детёнышами!
Мы собрали для вас подборку из 15 фотографий щенков немецкой овчарки, чтобы показать, что даже такие пёсели были в детстве игривыми, нелепыми и смешными очаровашками!
Мы собрали для вас подборку из 15 фотографий щенков немецкой овчарки, чтобы показать, что даже такие пёсели были в детстве игривыми, нелепыми и смешными очаровашками!
Юный страж закона
Пришёл к хозяину за порцией обнимашек
«Как же классно быть похожим на кролика»
Поднятые вверх уши способны превратить любую немецкую овчарку в кролика!
Первый визит к ветеринару
С такими ушками одно движение, и ты в домике
«Мы всегда думали, что его рост уйдёт в уши»
«Наслаждаюсь кондиционером»
В детстве абсолютно все бывают игривыми и суетными, и немецкая овчарка точно не является исключением.
«Щенок по имени Джиджи»
«Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как брать немецкую овчарку»
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Прокатимся с ветерком
Такие ушки непременно должны развиваться на ветру!
Любит — не любит — любит
«Игровое свидание в парке»
Хорошо, что среди растений нет кактусов
«Самое милое, ам, из того, что вы сегодня увидите»
Надеемся теперь, когда вы увидите взрослую и, как вам покажется, грозную немецкую овчарку, вы будете знать, что когда-то она была вот таким вот милым щенком. И эта мысль абсолютно точно порадует вас!
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