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10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости

10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости (10 фото)

Автор:
23 сентября 2020 08:38
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   пес   собака   щенки   щенок   
1038
10
Представители разных пород собак, которые с возрастом сильно поменялись внешне, но не утратили своего очарования.

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Метки: животные   милота   пес   собака   щенки   щенок   
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dolmat21093 47 минут назад
Рада, русский чёрный терьер!
Рада, русский чёрный терьер!
Рада, русский чёрный терьер!
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285
Кот в шкафу Минуту назад
чо та хомячок на заглавной картинке вырос явно в мишку? не?

чо та хомячок на заглавной картинке вырос явно в мишку? не?
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Serbento

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