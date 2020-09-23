10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости

Да, все щенки не слишком похожи на самих себя спустя полгода-год, но есть те породы, которые за счёт шерсти и нетипичного строения тела со временем заставляют окружающих, не знакомых со спецификой породы, задаться вопросом «как из этого могло вырасти ЭТО?».



Перед вами 10 пород собак, чьи щенки не дают точного визуального представления о том, как будет выглядеть их взрослая версия.