10 песиков, которые при взрослении изменились почти до неузнаваемости

Представители разных пород собак, которые с возрастом сильно поменялись внешне, но не утратили своего очарования.
Бергамская овчарка
Да, все щенки не слишком похожи на самих себя спустя полгода-год, но есть те породы, которые за счёт шерсти и нетипичного строения тела со временем заставляют окружающих, не знакомых со спецификой породы, задаться вопросом «как из этого могло вырасти ЭТО?».
Перед вами 10 пород собак, чьи щенки не дают точного визуального представления о том, как будет выглядеть их взрослая версия.
Перед вами 10 пород собак, чьи щенки не дают точного визуального представления о том, как будет выглядеть их взрослая версия.
Бриар
По сути, из особенностей щенка со временем сохраняется только окрас. Особенности строения тела сложно усмотреть из-за шерсти.
Бородатый колли
Из типичного щеночка за год бородатый колли может превратиться в умудрённого жизненным опытом старца (но только на вид).
Миттельшнауцер
У шнауцеров как у людей — сначала борода совсем не росла, а потом как выросла! А с ней и брови. К тому же почти чёрный щенок в итоге становится характерного для породы цвета — перец с солью.
Комондор
По щенку сложно предугадать подобную текстуру шерсти. Да и вообще — это разве не овца?
Оттерхаунд (В отличие от остальных коллажей, на обоих фото один и тот же пёс)
Со временем щенок заметно светлеет и отращивает шикарную растительность на лице.
Бобтейл (староанглийская овчарка)
Будьте готовы к тому, что ваш стандартного вида щенок превратится в облако.
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