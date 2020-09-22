Всегда довольный и улыбчивый пёс Уни

Пёс породы сиба-ину из Токио ежедневно влюбляет в себя тысячи людей в Сети. Всё дело в природном обаянии хорошего мальчика, а также в его способности улыбаться во все 42 зуба. Будьте готовы, на вашем лице тоже может возникнуть улыбка, как у этого пса, от одного взгляда на него.