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Всегда довольный и улыбчивый пёс Уни

Всегда довольный и улыбчивый пёс Уни (23 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:27
Сообщество : Животные
Метки: еда   животные   милота   прикол   реакция   сиба-ину   собака   улыбка   
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Пёс породы сиба-ину по кличке Уни (Uni) живет вместе с хозяином в Токио и своим довольным видом и улыбкой способен подарить хорошее настроение каждому. Особенно улыбчивым он становится, когда видит что-то вкусное.

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Метки: еда   животные   милота   прикол   реакция   сиба-ину   собака   улыбка   
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Акакий Минуту назад
самое забавное в популяризации пород японских, то что их образ не соответствует действительности.
сибы вредные в 50% случаев, вот как повезет, или собака улыбака - или собака рычака, акиты - вредные и тупые всегда, если и есть исключения то только подтвердающие своим наличием правило. Зато медийка и реклама - делают их отличным товаром для разводчиков и геморроем для хозяев.
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