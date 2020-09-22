Всегда довольный и улыбчивый пёс Уни

Пёс породы сиба-ину по кличке Уни (Uni) живет вместе с хозяином в Токио и своим довольным видом и улыбкой способен подарить хорошее настроение каждому. Особенно улыбчивым он становится, когда видит что-то вкусное.
Пёс породы сиба-ину из Токио ежедневно влюбляет в себя тысячи людей в Сети. Всё дело в природном обаянии хорошего мальчика, а также в его способности улыбаться во все 42 зуба. Будьте готовы, на вашем лице тоже может возникнуть улыбка, как у этого пса, от одного взгляда на него.
Собаки — лучшие друзья человека, а также настоящие специалисты в области снижения стресса и улучшения настроения. Сиба-ину по кличке Уни просто живёт своей собачьей жизнью и каждый день вызывает тысячи умилений и признаний в любви в инстаграме.
Уни стал популярным практически с момента своего рождения. Хороший мальчик появился на свет в январе 2019 года, а уже в августе об улыбчивом щенке заговорили в СМИ.
Тогда в интернете завирусился ролик, где милый Уни из очаровательного пса превращается в забавного кролика. Видео с животным собрало более 45 тысяч просмотров.
В марте у пёселя появилась собственная страничка в инстаграме. С тех пор за жизнью Уни, как за героем Джимма Керри в «Шоу Трумана», следят тысячи человек.
Неудивительно, ведь жизнь у собачки довольно насыщенная, а всему новому пёс радуется с неподдельной искренней улыбкой.
Особенно его впечатляет еда, лежащая у хозяина на столе. Более радостной мордочки в такие моменты найти, кажется, невозможно.
В сентябре 2020 года Уни впервые попробовал плавать в бассейне. Собачка в спасательном жилете шустро гребла в воде, не переставая перебирать лапками даже на суше.
Очевидно, для пса это был очень ответственный момент, который требует поддержки. Тогда в комментариях к посту на Уни посыпались слова восторга и пожелания удачи. Пользователи уверены, с такой улыбкой, как у пса, даже первые неудачи не страшны.
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сибы вредные в 50% случаев, вот как повезет, или собака улыбака - или собака рычака, акиты - вредные и тупые всегда, если и есть исключения то только подтвердающие своим наличием правило. Зато медийка и реклама - делают их отличным товаром для разводчиков и геморроем для хозяев.