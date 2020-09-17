Президент Гвинеи рассердился на министра труда и избил его прямо на улице

Плохо работал и часто опаздывал! Этих причин было достаточно, чтобы устроить мордобой.
Президент Гвинейской Республики Альфа Конде устроил драку и прямо на улице набросился на министра труда страны - сообщает турецкое издание Milli Gazete.
В информации, сопровождающей видео, сказано, что глава государства обвинил министра в халатном исполнении своих обязанностей и, не сдержав эмоций, набросился на него прямо посреди улицы. Тот пытался укрыться от града ударов. Судя по ним, подчиненный знатно проштрафился.
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