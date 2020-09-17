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Президент Гвинеи рассердился на министра труда и избил его прямо на улице

Президент Гвинеи рассердился на министра труда и избил его прямо на улице (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 15:02
Метки: Гвинея   африка   видео   интересно   министр труда   мордобой   президент   
1101
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Плохо работал и часто опаздывал! Этих причин было достаточно, чтобы устроить мордобой.

Источник:

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Метки: Гвинея   африка   видео   интересно   министр труда   мордобой   президент   
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436
Владимир Час назад
Уже хорошо, что не съел.
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2k
NIS 5 минут назад
Альфа - он и в Африке самец
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317
im240 20 минут назад
Рыгорыч на максималках..
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367
zu4ara 23 минуты назад
никак не пойму где Гвинея ,сняли бы маски ,а то не понятно
никак не пойму где Гвинея ,сняли бы маски ,а то не понятно
никак не пойму где Гвинея ,сняли бы маски ,а то не понятно
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5k
Bhaal Полчаса назад
Найди 10 отличий
Найди 10 отличий
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49k
pynh Bhaal 15 минут назад
Президент Гвинеи рассердился на министра труда и избил его прямо на улице
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4k
Estetik 52 минуты назад
В Гвинее так-кто сильнее, тот и президент..
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32k
dima423 Estetik Полчаса назад
альфач))
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438
Victor 56 минут назад
это просто праздник какой-то
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5k
Николай Час назад
Это видимо после обучения по курсу "Эффективное управление, залог будущего")))
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27k
Alex Час назад
Эх, у нас бы так
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4k
vitenok Час назад
Путину надо взять на вооружение.
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438
Victor vitenok 55 минут назад
так он в хоккей не просто так играет, там можно и об борт приложить и клюшкой щитки проверить
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Nane First NameLast Victor Полчаса назад
И по ковровой дорожке носом проехаться.
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