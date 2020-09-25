Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу

Скажи им, как ты устал в офисе! Для этих парней, скорее всего, риск - дело привычное, однако, глядя на них, невольно благодаришь судьбу за то, что на пальме - не ты.
Ну, во-первых, забраться на верхушку сможет далеко не каждый - только сильный и ловкий. Причем, с собой ему нужно втащить туда бензопилу. Вопрос, как он ее удерживает, остается открытым. В зубах? На спине?
Затем, после того как крона срезана, ствол превращается в маятник.
Затем, после того как крона срезана, ствол превращается в маятник.
В общем, это та самая история, после которой думаешь, что у тебя жизнь не так и плоха, а работа - и тем паче.
Интересно, сколько рабочих улетело с этого маятника до того как они научились удерживаться.— Злой Язык (@8y0xA) September 25, 2020
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Метки: видео интересно обрезка пальмы опасность работа
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