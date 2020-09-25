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Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу

Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 12:17
Метки: видео   интересно   обрезка пальмы   опасность   работа   
1793
3
1
Скажи им, как ты устал в офисе! Для этих парней, скорее всего, риск - дело привычное, однако, глядя на них, невольно благодаришь судьбу за то, что на пальме - не ты.

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Метки: видео   интересно   обрезка пальмы   опасность   работа   
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7  комментариев
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8k
Мафусаил Час назад
И поработал и экстремально отдохнул) красавчик)))
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809
Павел Коваленко Полчаса назад
я уже глядя на это видео обосрался))
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24k
Fat Lynx Полчаса назад
В определенный момент времени, молодой работник может очком перекусить ЛОМ!
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2k
kreza 46 минут назад
Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу
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25k
Snork Snorkoff 53 минуты назад
Как миниму можно было взять веревку и зафиксировать пальму в том согнутом положении. Понимаю на обезьяну пох, их много, но пила-то денег стоит.
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24k
Fat Lynx Snork Snorkoff 36 минут назад
Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу
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1k
alex 58 минут назад
У парня не шары, а две гири в штанах. Ну или дурачок.
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