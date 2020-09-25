Эпичное видео про обрезку пальмы, после которого по-другому смотришь на свою работу

Ну, во-первых, забраться на верхушку сможет далеко не каждый - только сильный и ловкий. Причем, с собой ему нужно втащить туда бензопилу. Вопрос, как он ее удерживает, остается открытым. В зубах? На спине?

Затем, после того как крона срезана, ствол превращается в маятник.