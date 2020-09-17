Завораживающий звук удара мяча для гольфа о лед на озере

Недавно коллекция приятных человеческому уху звуков пополнилась ещё одним экспонатом. Как ни странно, им стал звук мячика для гольфа, который ударяется о лёд на замёрзшем озере. Приятной находкой поделились внучка и её дедушка, который описал звук как «лучший на всём свете». Пользователи посмотрели видео и объявили — дедушка не соврал, звук и вправду чудо как хорош.