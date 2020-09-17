Завораживающий звук удара мяча для гольфа о лед на озере

Пожилой мужчина продемонстрировал звук, который издаёт мяч для гольфа ударяясь о лед на озере, и люди в восторге. Некоторым звук напомнил сигнал инопланетного корабля, другим пение птиц, а третьим и вовсе радар подлодки.
Недавно коллекция приятных человеческому уху звуков пополнилась ещё одним экспонатом. Как ни странно, им стал звук мячика для гольфа, который ударяется о лёд на замёрзшем озере. Приятной находкой поделились внучка и её дедушка, который описал звук как «лучший на всём свете». Пользователи посмотрели видео и объявили — дедушка не соврал, звук и вправду чудо как хорош.
Мужчина вышел на берег озера вместе со своей внучкой, ударил по мячу и продемонстрировал звук, который оказалось сложно описать. Но автор назвал его «лучшим звуком на всём свете». В комментариях пользователи подтвердили , что так оно и есть.
Звук напомнил пользователям сети совершенно разные вещи:
"Погодите-ка? Мячик на замёрзшем озере активирует радар субмарины из фильмов 80-х годов?"
"Полиция маленького городка: «Нет, нас не атакуют инопланетяне. Просто дедуля кидается мячиками на озере»."
"Похоже на птичий зов. Как у гагары или журавля."
"Погодите-ка? Мячик на замёрзшем озере активирует радар субмарины из фильмов 80-х годов?"
"Полиция маленького городка: «Нет, нас не атакуют инопланетяне. Просто дедуля кидается мячиками на озере»."
"Похоже на птичий зов. Как у гагары или журавля."
Похожий эффект получается, если кататься на коньках по тонкому льду
Шведский фотограф Хенрик Трюгг записал видео во время катания по замёрзшему озеру.
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