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Завораживающий звук удара мяча для гольфа о лед на озере

Завораживающий звук удара мяча для гольфа о лед на озере (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2020 08:18
Метки: в мире   видео   гольф   дедушка   звук   интересно   лед   мяч   
1077
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Пожилой мужчина продемонстрировал звук, который издаёт мяч для гольфа ударяясь о лед на озере, и люди в восторге. Некоторым звук напомнил сигнал инопланетного корабля, другим пение птиц, а третьим и вовсе радар подлодки.

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Метки: в мире   видео   гольф   дедушка   звук   интересно   лед   мяч   
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Ditmar Von Riddel Час назад
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866
Шурман Час назад
Звук тонкого льда , у меня с ним плохие ассоциации . Лет так 9 назад я заработал воспаление легких и простаты . Хорошее морозное утро , взял снасти и попер рыбачить , одна лунка вторая , и тишина только этот звук . Пошел на середину озера это примерно в 2х км от берега и опа оказался по шею в воде
. Честно сказать не пересрал но выбирался минут 5 . Вещи в воде скидывал . До дому дошел через минут 40 , задубел сильно . Горячая ванна не помогла и баня тоже . Через сутки сильный кашель почти с кровью и больничка .
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16k
kamanch Час назад
Все детство камни швыряли зимой на озере, точ такой же звук.
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