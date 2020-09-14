FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 266 постов • 180 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов

Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов (8 фото)

Автор:
14 сентября 2020 08:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Карен Чанг   бюджет   видео   девушка   интересно   кино   креатив   спецэффекты   
152
8
Креативный директор Карен Ченг опубликовала несколько роликов, в которых с помощью подручных средств повторила несколько сцен из известных фильмов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Карен Чанг   бюджет   видео   девушка   интересно   кино   креатив   спецэффекты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото) Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото) Разоблачение: кадры из фильмов до и после того, как использовали спецэффекты Разоблачение: кадры из фильмов до и после того, как использовали спецэффекты Свежий полноценный трейлер киноадаптации "Короля Льва" Свежий полноценный трейлер киноадаптации "Короля Льва" Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них Дизайнер студии аниматроники показал, как делаются монстры для кино Дизайнер студии аниматроники показал, как делаются монстры для кино Этот кадр из фильма «Крылья» (1927) слишком хорош для своего времени Этот кадр из фильма «Крылья» (1927) слишком хорош для своего времени
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

909276



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
152
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
1
45
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Космос хотят завесить рекламой. Это вообще возможно?
0
10
Космос хотят завесить рекламой. Это вообще возможно?
Владимир Половчак. История самого юного советского перебежчика
0
29
Владимир Половчак. История самого юного советского перебежчика
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
4
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#девушки#москва#россия#gif#мода#авиация#новости
#история#интересно#СССР#прикольные#природа#смешные#еда#настроение#картинки#общество
#факты#своими руками#прикол#животные#кино#на различный вкус#люди#фотографии#кот#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться