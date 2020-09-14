Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов

Креативный директор Карен Ченг опубликовала несколько роликов, в которых с помощью подручных средств повторила несколько сцен из известных фильмов.
Большая часть бюджета почти любого фильма — это спецэффекты, которые превращают поход в кино в почти что посещение парка аттракционов. Однако снять похожие сцены можно и более бюджетно, чем и занимается девушка по имени Карен Чанг. Карен сама занимается съёмками роликов для брендов и фирм и использует в своих работах известные приёмы, адаптируя их так, чтобы их могли повторить и любители.
Карен Чанг — режиссёр и автор роликов и видео для известных брендов
Причина успеха работ Карен кроется не только в качестве съёмки, но и в оригинальных идеях, которые приходят ей в голову.
Но Карен знает, что снимать классные видео как известные режиссёры можно и без большого бюджета — для этого нужна только смекалочка. В своих видео девушка объясняет, как повторить классные моменты из любимых фильмов и не потратиться при этом на дорогую аппаратуру.
Но Карен знает, что снимать классные видео как известные режиссёры можно и без большого бюджета — для этого нужна только смекалочка. В своих видео девушка объясняет, как повторить классные моменты из любимых фильмов и не потратиться при этом на дорогую аппаратуру.
Карен показала, как сделать трюк прямо как у Хичкока
Вот, например, приём, ставший знаменитым благодаря фильмам Альфреда Хичкока. Камера приближается к персонажу, что позволяет сделать акцент на его эмоциях. Для того, чтобы повторить такой трюк дома, понадобится телефон или камера, а также игрушечная машинка.
А вот как помогает в съёмках удочка
Девушка решила воссоздать эффект, появившийся в фильме Хичкока «Головокружение» — там камера пролетала между лестницами. Что-то похожее сделала и Карен, только профессиональное оборудование она заменила на удочку и камеру со стабилизацией.
Хотите сыграть близняшек из «Сияния», но у вас нет жуткой сестры? Не беда!
Тут понадобится телефон и приложение Snapchat. В нём нужно выбрать функцию ручного создания стикера и обвести себя. А потом поставить копию рядом с оригиналом.
Плащ-невидимку из «Гарри Поттера» можно примерить прямо во время звонка в Zoom
Для начала нужно сфотографировать свою комнату на камеру ноутбука или компьютера, но только чтобы там не было вас. Затем в настройках Zoom замените фон на снимок вашей комнаты. После этого отметьте в настройках, что у вас есть зелёный экран — его роль отлично подойдёт однотонному яркому пледу. И вперёд, шокировать маглов!
Стать избранным просто!
Для съёмок оригинальной сцены использовалось 120 камер, а Карен предлагает обойтись одной. Для съёмок девушка закрепила камеру с функцией стабилизации на леске, а затем раскрутила её вокруг себя. Ну а роль пуль в её версии выполнили мыльные пузыри.
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