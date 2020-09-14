Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов

Причина успеха работ Карен кроется не только в качестве съёмки, но и в оригинальных идеях, которые приходят ей в голову.



Но Карен знает, что снимать классные видео как известные режиссёры можно и без большого бюджета — для этого нужна только смекалочка. В своих видео девушка объясняет, как повторить классные моменты из любимых фильмов и не потратиться при этом на дорогую аппаратуру.