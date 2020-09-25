Как один африканский диктатор рубил головы, боролся с очками, жевал деньги, расстреливал под аккомпанемент русских романсов и колдовал.
Как-то мы уже рассказывали про безумных африканских диктаторов. Кто-то из них ел своих врагов на обед, другой объявил себя победителем в войне США, третий убедил подданных в том, что изобрёл лекарство от СПИДа. Но все эти джамме, бокасы и амины рядом с гвинейским диктатором Франсиско Масиас Нгема Бийого покажутся просто эксцентричными чудаками. Масиас Нгем даже по меркам африканских правителей был больным ублюдком.
Франсиско Масиас Нгема победил на первых и единственных свободных выборах в Экваториальной Гвинее в 1968 году. Потом он себя обнулял, менял под себя законы, его последователи тоже были не дураки и набирали на выборах от 100 и больше процентов, но в 1968 году всё было по-честному. Едва став президентом освободившейся от Испании страны, Масиас стал бороться со всем испанским и самими испанцами. Он не ограничился переименованием городов с испанскими названиями, а дал приказ отлавливать испанцев на улицах и казнить их без суда и следствия. Конечно, испанцам это не понравилось, отношения с Западом Масиас испортил напрочь. А ведь испанцы очень рассчитывали на помощь первого президента свободной Экваториальной Гвинеи. Когда-то они помогли не окончившему школу, безграмотному Масиасу сдать с четвёртого раза экзамен на госслужащего, а позже стать мэром родного городка. А всё потому, что Масиас сумел вовремя подлизаться к белым хозяевам страны. И это при том, что испанцев он возненавидел ещё в раннем детстве, когда по приказу испанских властей его отца забили до смерти за то, что он как вождь племени требовал от администрации повышения зарплаты для своих людей.
Отомстив за отца испанцами, президент стал укреплять свою власть. В 1971 году Масиас издал Декрет 451, который давал ему абсолютную власть. Про Екатерину II когда-то говорили, что все министры располагаются у неё от уха до уха. Вот и у гвинейского диктатора было так же в буквальном смысле: он сам стал всеми министрами. Ещё он издал закон, согласно которому угроза в адрес президента каралась смертью, а за критику власти было положено 30 лет тюрьмы. В 1972 году Франсиско Масиас Нгема заменил все партии страны Единой национальная партия трудящихся, куда автоматически вошли все взрослые жители страны. В 1973 году Масиас был избран президентом пожизненно. Приклеившись к президентскому креслу Масиас принялся за народ. Вот неполный список его выходок:
- Он запретил въезд из страны. Так как Экваториальная Гвинея находится на побережье Атлантического океана, из страны можно слинять на лодке. Поэтому рыбалка была строго запрещена при Масиасе. Дороги, соединяющие страну с соседями, были закрыты.
- Тем не менее кому-то удавалось убежать из страны. Но на сокращение численности населения куда больше влияли регулярно устраиваемые президентом чистки. Он был совсем как Червонная королева, по любому поводу кричавшая “Отрубить ему голову!” С той лишь разницей, что её истерики игнорировали, а волю Масиаса исполняли. Численность населения Экваториальной Гвинеи при нём сократилось на две трети. Об этом ему сообщил руководитель статистического бюро. Масиас приказал четвертовать главного статистика, чтобы тот считал лучше.
- Отправляясь в заграничные поездки, Масиас приказывал публично казнить нескольких заключённых. Это чтобы в его отсутствие не повадно было устраивать госперевороты.
- Тем не менее кому-то удавалось убежать из страны. Но на сокращение численности населения куда больше влияли регулярно устраиваемые президентом чистки. Он был совсем как Червонная королева, по любому поводу кричавшая “Отрубить ему голову!” С той лишь разницей, что её истерики игнорировали, а волю Масиаса исполняли. Численность населения Экваториальной Гвинеи при нём сократилось на две трети. Об этом ему сообщил руководитель статистического бюро. Масиас приказал четвертовать главного статистика, чтобы тот считал лучше.
- Отправляясь в заграничные поездки, Масиас приказывал публично казнить нескольких заключённых. Это чтобы в его отсутствие не повадно было устраивать госперевороты.
- Публичные казни при первом президенте отличались разнообразием. Однажды в канун Рождества солдаты расстреливали заключённых, переодевшись в костюмы Санта-Клаусов. Происходило кровавое действо на футбольном стадионе. Во время казни из динамиков играла мелодия русского романса “Дорогой длинною” (правда, западная версия этого романса под названием Those Were The Days).
- Масиас был не очень умён. По слухам, став президентом, он так и не обучился грамоте, и не очень любил людей умнее себя, то есть почти всех. В стране было запрещено носить очки, потому что президент считал, что очки носят только умники. К концу правления Масиаса едва можно было найти в Экваториальной Гвинее человека с высшим образованием. Школы при первом президенте закрывались одна за другой, а университетов не было вовсе (но их не было и до него).
- Масиас был не очень умён. По слухам, став президентом, он так и не обучился грамоте, и не очень любил людей умнее себя, то есть почти всех. В стране было запрещено носить очки, потому что президент считал, что очки носят только умники. К концу правления Масиаса едва можно было найти в Экваториальной Гвинее человека с высшим образованием. Школы при первом президенте закрывались одна за другой, а университетов не было вовсе (но их не было и до него).
- Масиас приказал казнить бывших любовников своих любовниц и нынешних возлюбленных своих бывших любовниц. Он должен был быть единственным мужчиной в их жизни.
- Масиас провозгласил себя богом. Священники в церквях молились за Масиаса, создателя Экваториальной Гвинеи, страна жила под девизом “Нет бога, кроме Масиаса”. В 1975 году все церкви были закрыты, а священники высланы из страны.
- Отец Масиаса был колдуном, и Масиас считал себя колдуном. Президент приказал всех колдунов и знахарей страны сдать ему свои магические приспособления, чтобы он высосал из них магическую силу и стал самым сильным магом на всей планете.
- Однажды он запретил использовать на электростанции смазочное масло. Он пообещал, что его магических сил хватит, что электростанция работала без масла. Электростанция вышла из строя. Её руководителя казнили.
- Масиас провозгласил себя богом. Священники в церквях молились за Масиаса, создателя Экваториальной Гвинеи, страна жила под девизом “Нет бога, кроме Масиаса”. В 1975 году все церкви были закрыты, а священники высланы из страны.
- Отец Масиаса был колдуном, и Масиас считал себя колдуном. Президент приказал всех колдунов и знахарей страны сдать ему свои магические приспособления, чтобы он высосал из них магическую силу и стал самым сильным магом на всей планете.
- Однажды он запретил использовать на электростанции смазочное масло. Он пообещал, что его магических сил хватит, что электростанция работала без масла. Электростанция вышла из строя. Её руководителя казнили.
- Франсиско Масиас Нгема не стеснялся брать из казны сколько ему нужно, но в какой-то момент решил ко всем своим многочисленным должностям и титулам добавить должность главного казначея. Он казнил главу центробанка и забрал все деньги из банков себе домой. Часть он спрятал под матрасом, а часть зарыл в бамбуковом лесу.
- Цены президент устанавливал сам. Если у него было плохое настроение, то цены росли, хорошее - цены тоже росли.
- Цены президент устанавливал сам. Если у него было плохое настроение, то цены росли, хорошее - цены тоже росли.
Легко догадаться, что Масиас Нгема, как и большинство его коллег диктаторов, плохо кончил. По доброй африканской традиции военные устроили переворот и свергли первого президента. Кстати, военные и личные охранники президента были единственными в стране, кому стабильно платили зарплату. И вот даже им задержали выплаты. Тогда офицеры пришли просить денег, а президент приказал их расстрелять. Так что преданные ему вояки не стали его защищать, когда племянник Масиаса задумал устроить переворот. А племянник, в свою очередь, решился поднять руку на дядю после того, как Масиас стал расправляться уже и с членами своей семьи. К тому же к 1979 году уже и гвинейским ежам стало понятно, что Масиас слабоумен: он кричал сам на себя, разговаривал с давно казнёнными министрами.
Безумному президенту удалось скрыться от восставших. С собой он успел прихватить два чемодана денег. Те деньги, что унести не удалось, он сжевал, а те, что не сжевал, сжёг. Остальные гвинейские миллионы сгнили в бамбуковом лесу. Безумца удалось отловить через две недели. Франсиско Масиас Нгема был приговорён судом к расстрелу за десятки тысяч убитых по его приказу людей. Но среди гвинейцев не нашлось ни одного желающего расстрелять экс-президента. Ведь он сильнейший колдун, значит и после смерти достанет своих убийц. Пришлось для расстрела диктатора выписывать военных из Марокко. 29 сентября Масиас был расстрелян, ему было 55 лет.
Президенты, пришедшие после Франсиско Масиаса Нгемы, усвоили урок из трагического правления первого президента, то есть в лесу они казну не закапывают, а воруют цивилизованно.
Президенты, пришедшие после Франсиско Масиаса Нгемы, усвоили урок из трагического правления первого президента, то есть в лесу они казну не закапывают, а воруют цивилизованно.
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Где-то я уже это видел.
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ВЪЕЗД ИЗ СТРАНЫ????
А я сам убивать хочу
Отдай мне рагку Путлер, я ее сам замучаю, как пол пот кампучию
Лично готов исполнить приговор народного трибунала с открытым лицом
Наш деньги в бамбуковом лесу не закапывал.