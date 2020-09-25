Франсиско Масиас Нгема победил на первых и единственных свободных выборах в Экваториальной Гвинее в 1968 году. Потом он себя обнулял, менял под себя законы, его последователи тоже были не дураки и набирали на выборах от 100 и больше процентов, но в 1968 году всё было по-честному. Едва став президентом освободившейся от Испании страны, Масиас стал бороться со всем испанским и самими испанцами. Он не ограничился переименованием городов с испанскими названиями, а дал приказ отлавливать испанцев на улицах и казнить их без суда и следствия. Конечно, испанцам это не понравилось, отношения с Западом Масиас испортил напрочь. А ведь испанцы очень рассчитывали на помощь первого президента свободной Экваториальной Гвинеи. Когда-то они помогли не окончившему школу, безграмотному Масиасу сдать с четвёртого раза экзамен на госслужащего, а позже стать мэром родного городка. А всё потому, что Масиас сумел вовремя подлизаться к белым хозяевам страны. И это при том, что испанцев он возненавидел ещё в раннем детстве, когда по приказу испанских властей его отца забили до смерти за то, что он как вождь племени требовал от администрации повышения зарплаты для своих людей.