- Публичные казни при первом президенте отличались разнообразием. Однажды в канун Рождества солдаты расстреливали заключённых, переодевшись в костюмы Санта-Клаусов. Происходило кровавое действо на футбольном стадионе. Во время казни из динамиков играла мелодия русского романса “Дорогой длинною” (правда, западная версия этого романса под названием Those Were The Days).



- Масиас был не очень умён. По слухам, став президентом, он так и не обучился грамоте, и не очень любил людей умнее себя, то есть почти всех. В стране было запрещено носить очки, потому что президент считал, что очки носят только умники. К концу правления Масиаса едва можно было найти в Экваториальной Гвинее человека с высшим образованием. Школы при первом президенте закрывались одна за другой, а университетов не было вовсе (но их не было и до него).