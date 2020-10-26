Гвинея: малинка, африканская Чита и гражданская война

В мире много Гвиней, не перепутайте! Есть Гвинея-Бисау, есть Экваториальная Гвинея, есть даже Папуа – Новая Гвинея. А есть обычная Гвинея – нищая страна на западе Африки. Раньше это была французская колония, но после обретения независимости в 1958 году к власти пришел Секу Туре, который, недолго думая, решил продаться Советскому Союзу в обмен на обещания построить коммунизм с африканским лицом.
01. Самолёт прилетает уже ночью, дорога до отеля от аэропорта в обычное время занимает минут 5, но сейчас всё иначе. Водитель объясняет, что часть районов столицы блокированы оппозицией, и проехать через них нельзя, так что мы едем в объезд. Вместо 5 минут на дорогу уходит 30. В Гвинее практически не работает уличное освещение, фонарей или нет совсем, или они не светят, или светят настолько слабо, что толку от них нет. Только фары машин вырывают из африканской тьмы людей и животных, которые ведут довольно активную жизнь на дорогах даже ночью.
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02. Утром солнце превращает Гвинею в прекрасную страну! За окном целый район китайских новостроек. Китайцы глубоко проникли в Африку, и почти в каждой стране есть их проекты.
03. Конакри (ударение на последний слог) как город не представляет никакого интереса. Грязно, бедно, бесконечные пробки, из архитектуры нет вообще ничего сколько-нибудь примечательного.
04. Внезапно два грязных немецких водомёта! Я поднимаю камеру, фотографирую. "Ого! Это уникальные кадры! Никто у нас ещё не решался снять это! Здесь за забором полиция блокирует лидера оппозиции, и снимать строго запрещено!" – говорит водитель. Кроме водомётов, лидера оппозиции никто больше не блокирует. Вообще, непонятно, зачем им водомёты: тут народ давно уже стреляет из калашей – кого они разгонять водомётами собрались? Да и в жаркой Африке водомёт скорее воспримут как приятный сюрприз.
05. На улицах полный хаос, здесь нет тротуаров, нет правил дорожного движения. Кто-то продает какое-то барахло, кто-то бросил телегу посередине дороги.
Местный журналист объясняет, что для того, чтобы работать на протестах надо получить аккредитацию в министерстве печати. Процесс это непростой. Нужно составить письмо, подготовить документы, сдать их в министерство печати и получить бумагу, разрешающую работать! Зная Африку, я примерно прикидываю, сколько дней уйдёт на это, но меня убеждают, что выправим быстро.
В целом всё действительно получается относительно быстро: в министерстве оказались свои люди, которые смогли быстро напечатать нужную бумагу. Ну как "быстро" – за 3 часа. Процесс печати простого письма выглядит так. Секретарша очень медленно, одним пальцем что-то набирает. О-О-О-ОЧЕНЬ медленно. О-О-О-О-ОЧЕНЬ долго. Потом вставляет листик в принтер, потом распечатывает, потом кладёт в папку, потом идёт к своему начальнику, он медленно читает, говорит, что поправить, она идёт исправлять – и так повторяется несколько раз. Ситуацию осложняет то, что начальник иногда уходит в туалет/на обед/поспать. Но в итоге нужный документ удаётся получить.
В целом всё действительно получается относительно быстро: в министерстве оказались свои люди, которые смогли быстро напечатать нужную бумагу. Ну как "быстро" – за 3 часа. Процесс печати простого письма выглядит так. Секретарша очень медленно, одним пальцем что-то набирает. О-О-О-ОЧЕНЬ медленно. О-О-О-О-ОЧЕНЬ долго. Потом вставляет листик в принтер, потом распечатывает, потом кладёт в папку, потом идёт к своему начальнику, он медленно читает, говорит, что поправить, она идёт исправлять – и так повторяется несколько раз. Ситуацию осложняет то, что начальник иногда уходит в туалет/на обед/поспать. Но в итоге нужный документ удаётся получить.
12. Дети играют во дворе, который завален мусором. Тут Африка мало чем отличается от Читы. Те же свалки под окном. Люди выбрасывают мусор прямо за порог и сливают туда же все отходы. Среди этого мусора играют дети.
15. Весь город плотно увешан политической рекламой. Большинство щитов рекламирует Альфу Конде, это нынешний президент. Он обычно фоткается на фоне радуги и обещает народу процветание. Лидер оппозиции Селу Далейн Диалло – на дальнем плане.
16. Альфы Конде настолько много, что через час созерцания всех этих радужных портретов начинаешь думать: "Как же он заебал!"
19. Опять водомёт в кустах. Очень интересно, откуда у них водомёты взялись и зачем они им? Ну вот сложно себе представить в Африке водомёт.
20. Жопа по-гвинейски выглядит так. Если улица пустая – значит, стреляют. Если на улице нет машин, торговцев, ментов... значит, жопа. Водитель разворачивается и быстро уезжает.
21. Столкновения с оппозицией. Вообще, тут всё больше похоже не на протесты, а на войну. Есть две противоборствующие стороны, которые контролируют разные районы, Есть понятная линия фронта. Работать можно только на стороне ментов. Ну, наверное, можно и с оппозицией тусануть, но что-то контакт не вышел. Проблема в том, что европейцы признали победу Альфы Конде, европейские журналисты начали снимать сюжеты про то, какой действующий президент хороший, а оппозиция пляшет под дудку литовских кукловодов. В общем, против ментов стоит простой народ, который особо не разбирается, кто есть кто. Реакция на белого журналиста – как на Предыбайло в Минске.
Кстати, обычные менты (вернее, как я понял, это типа внутренних войск) довольно милые, приветливые и не против пофоткаться.
29. Интересно с трупами. Так как у оппозиции с оружием всё хорошо, то периодически они отстреливают военных и ментов. Так вот, трупы раздевают и складывают в пожарные машины. В тот день, когда я работал, убили вроде как 30 человек. Но всем настолько похуй на Гвинею, что найти точные данные сложно.
30. Оппозиция тут своеобразная. Под шумок они сжигают магазины и грабят мирных жителей. Женщина показывает фотографию избитого сына: "Мы бедные, мы ни в чём не виноваты. Мы не знаем, что творится в стране, какие-то люди грабят нас. Мы утром уходим [непонятно, куда – может, в море?], а вечером возвращаемся – и должны опять чинить свои лавки. Всё, что мы ищем, – это еда. Его спросили: обращались ли они к президенту? Он ответил, что он ничего не знает".
35. Полиция строго запрещает себя снимать. Пиздец, стоишь ты такой с камерой на протестах – менты запрещают снимать их, демонстранты хотят тебя убить. КОГО СНИМАТЬ? Пустые улицы? Ок.
37. Здесь уже военные контролируют ситуацию. Снимать их, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕЛЬЗЯ. Если видят, что ты наводишь на них камеру, сразу начинается истерика с требованием удалить всё и с отсмотром всего материала.
40. Линия фронта. Обратите внимание на толпу по центру кадра. Это как раз оппозиция, которую оттеснили.
42. Ладно, хватит революции на сегодня, давайте посмотрим на мирную жизнь. В Африке с раздельным сбором мусора не очень хорошо. Поэтому мусор обычно просто сваливают в океан.
50. Они превращены в рынки.
Прямо как во Владивостоке! https://varlamov.ru/2603929.html Хотя у нас рынки всё же чаще в подземных переходах встречаются.
Прямо как во Владивостоке! https://varlamov.ru/2603929.html Хотя у нас рынки всё же чаще в подземных переходах встречаются.
55. Вот вам и райский уголок.... И так везде в Африке. Мусор всегда сбрасывали в реки и океан, раньше он там разлагался естественным образом. Когда появился пластик, старые привычки остались, только вот пластик уже не разлагается.
64. Лодки тут тюнингуют с помощью краски. На этой ещё написано "Dieu merci" – что-то вроде "Хвала Господу!". Видимо, на хороший улов и чтобы волны лодку не потопили.
Авторский пост
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