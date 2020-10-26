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Гвинея: малинка, африканская Чита и гражданская война

Гвинея: малинка, африканская Чита и гражданская война (71 фото)

Автор: Верифицированный пользователь
26 октября 2020 19:20
Метки: ****ец   Гвинея   Конакри   африка   война   путешествие   революция   яавтор   
2021
71
В мире много Гвиней, не перепутайте! Есть Гвинея-Бисау, есть Экваториальная Гвинея, есть даже Папуа – Новая Гвинея. А есть обычная Гвинея – нищая страна на западе Африки. Раньше это была французская колония, но после обретения независимости в 1958 году к власти пришел Секу Туре, который, недолго думая, решил продаться Советскому Союзу в обмен на обещания построить коммунизм с африканским лицом.
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Метки: ****ец   Гвинея   Конакри   африка   война   путешествие   революция   яавтор   
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58k
Доктор Джонс 5 часов назад
С Читой сравнил... Ну-ну...
С Читой сравнил... Ну-ну...
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86k
Дмитрий 2 часа назад
Украина це Гвинея
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21k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Так понимаю - приехал, пофоткал из такси, приплёл Читу к мусору, съе.б.ался. Поработал, б.лядь на славу. Ты нахера туда приезжал, мусор пофоткать?
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2k
Oleg SC Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Так он по жизни только и фоткает мусор...Как говорится свинья всегда грязь найдёт.
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140
bob_n Dobry vojak Svejk Час назад
так это он в Чите намусорил?
Чита: мусорное Средневековье
Чита: мусорное Средневековье– Вы снимайте! Покажите, как мы тут живём! Но здесь ещё ничего, а вот в соседнем квартале – вы там посмотрите, как люди живут! Пусть все видят! – такая реакция на камеру была во многих дворах...
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9k
Bill 4 часа назад
Надо было встретиться с оппозицией и рассказать про Евроинтеграцию, европейские пенсии и каву в Венской Опере.
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26k
АнтонПолднев 4 часа назад
Автор, укажите на фото мужчин. Можно стрелочкой, можно пальцем.
Автор, укажите на фото мужчин. Можно стрелочкой, можно пальцем.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ АнтонПолднев 4 часа назад
Это тенёк, а мужики - на солнышке
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41k
Цыц тут у меня 4 часа назад
Примерно на пятой-шестой фотографии почувствовал, что говном, простите, Варламовым запахло. И что то я не слышал, что в Гвинею из Москвы открыты авиарейсы, значит, летел через другие страны. Кто это туда пустил в условиях карантина и почему?
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109
Атомный Крот Цыц тут у меня Полчаса назад
Через Танзанию, небось, добирался. На верблюде сквозь джунгли поперек всей Африки.
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2k
kappaneed 5 часов назад
Чет я не понял, менты милые люди, не прочь и пофоткаться, и почти сразу, полицию фотографировть нельзя, еще ниже фото пустой площади с двумя ментами и подпись "видите толпу людей, это оттесненная опозиция"... короче такое, а фотки норм)
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25k
Федор 5 часов назад
Варламов-Одуван ховно-писатель! С Читой и Владивостоком сравнивает он)) Со своим домом сравни!
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2k
Allmaster 5 часов назад
Сравнение да же пусть с Читой. Автор, да ты подосланный утырок. Такого дна я не видел нигде. Хотя да, порой грязненько бывает в городах, но не так. У нас коммунальное хозяйство еще не разрушено.
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3k
Олег Белов Allmaster 4 часа назад
Угадайте город с одного раза! :)
Ссылка www.youtube.com
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140
bob_n Allmaster Час назад
ок, так и запишем, у нас коммунальное хозяйство еще не разрушено... еще немного осталось...
Чита: мусорное Средневековье
Чита: мусорное Средневековье– Вы снимайте! Покажите, как мы тут живём! Но здесь ещё ничего, а вот в соседнем квартале – вы там посмотрите, как люди живут! Пусть все видят! – такая реакция на камеру была во многих дворах...
ок, так и запишем, у нас коммунальное хозяйство еще не разрушено... еще немного осталось...
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12k
Владислав Грецов 5 часов назад
бедные негры....нужно срочно им помочь....
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Илья Варламов Верифицированный пользователь

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