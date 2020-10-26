Гвинея: малинка, африканская Чита и гражданская война

Местный журналист объясняет, что для того, чтобы работать на протестах надо получить аккредитацию в министерстве печати. Процесс это непростой. Нужно составить письмо, подготовить документы, сдать их в министерство печати и получить бумагу, разрешающую работать! Зная Африку, я примерно прикидываю, сколько дней уйдёт на это, но меня убеждают, что выправим быстро.



В целом всё действительно получается относительно быстро: в министерстве оказались свои люди, которые смогли быстро напечатать нужную бумагу. Ну как "быстро" – за 3 часа. Процесс печати простого письма выглядит так. Секретарша очень медленно, одним пальцем что-то набирает. О-О-О-ОЧЕНЬ медленно. О-О-О-О-ОЧЕНЬ долго. Потом вставляет листик в принтер, потом распечатывает, потом кладёт в папку, потом идёт к своему начальнику, он медленно читает, говорит, что поправить, она идёт исправлять – и так повторяется несколько раз. Ситуацию осложняет то, что начальник иногда уходит в туалет/на обед/поспать. Но в итоге нужный документ удаётся получить.