У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной

Тысячи хасидов столпились на границе Украины с Белоруссией. Ортодоксальные иудеи планировали проследовать к месту ежегодного паломничества в Умань. Однако в этом году, как их и предупреждали ранее, в связи с пандемией коронавируса, граница оказалась закрыта.