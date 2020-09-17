У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной

Тысячи хасидов столпились на границе Украины с Белоруссией. Ортодоксальные иудеи планировали проследовать к месту ежегодного паломничества в Умань. Однако в этом году, как их и предупреждали ранее, в связи с пандемией коронавируса, граница оказалась закрыта.
Паломники традиционно планировали посетить могилу раввина Нахмана, основателя бресловской ветви хасидского иудаизма, в центральном украинском городе Умань.
Президент Украины Зеленский отреагировал на создавшееся положение заявив, глава Белоруссии Лукашенко намерено накаляет ситуацию в отместку, за поддержку Украиной белорусского майдана.
С этой целью Лукашенко якобы посеял в среде религиозных иудеев ложную надежду на то, что въезд на Украину через границу с Белоруссией останется открыт.
А тем временем к неспокойному участку на границе уже следует колонна украинской лёгкой бронетехники.
К тому же ситуация усложняется на фоне того, что недавно Лукашенко получил большую финансовую помощь и поддержку Путина, встретившись с президентом России в Сочи.
Каждый еврейский Новый год десятки тысяч евреев-хасидов совершают паломничество в центральный украинский город Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Бреслова, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году.
Еврейские паломники, которые планируют въехать на Украину с территории Беларуси, собираются перед украинскими военнослужащими возле пункта пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области.
Еврейские паломники на дороге, а также грузовики, остановившиеся за ними сегодня на пограничном переходе между Украиной и Белоруссией.
Не надеясь на быстрое разрешение пограничного вопроса, хасиды устанавливают палатки и организуют места для отдыха.
Менее запасливым собратьям достался картон и чемоданы под голову.
Если приемлемый вариант разрешения конфликта не будет найден в ближайшее время, то Лукашенко придётся обеспечивать застрявших на границе паломников едой и напитками, причём подойдут исключительно кошерные продукты.
Как можно понять из фото, несмотря на вынужденную задержку, паломники не унывают, а для того чтобы согреться кружатся в похожих на чеченские, ритуальных хороводах.
«Я не знаю, кто кому обещал пропуск 3 тысяч граждан», - сказал группе на границе глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. «Вас обманули».
Украина, в которой за последние недели зарегистрировано большое количество новых случаев коронавируса, ввела запрет на въезд иностранцев с 26 августа по 28 сентября из-за эпидемии.
«Ситуация находится под контролем», - заявил журналистам источника сотрудник украинской пограничной службы Александр Павлик, добавив, что паломникам предоставили еду и воду.
Источник:
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Эти же договориться друг с другом не в состоянии.
Наверняка даже запрос не сделали о возможности пересечения границы - потащились как бараны.
Особенные что-ли?!
Или их кто-то, ничтоже сумняшеся, направил...
Украина встречает -
Вы же птицам не запрещаете летать через границы? И летучим мышам...
рилигию можно запрещать, а вот религию - нет.