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У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной

У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной (14 фото)

Автор:
17 сентября 2020 05:06
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Зеленский   белоруссия   граница   лукашенко   пандемия   политика   украина   хасиды   
2464
14

Тысячи хасидов столпились на границе Украины с Белоруссией. Ортодоксальные иудеи планировали проследовать к месту ежегодного паломничества в Умань. Однако в этом году, как их и предупреждали ранее, в связи с пандемией коронавируса, граница оказалась закрыта.

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Метки: Зеленский   белоруссия   граница   лукашенко   пандемия   политика   украина   хасиды   
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7k
Клёст Час назад
Саудиты смогли в этом году, в связи с эпидемией, без эксцессов и обид организовать хадж для мусульманских паломников (только немногие и находящихся в стране), и все остальные отнеслись с пониманием.
Эти же договориться друг с другом не в состоянии.
Наверняка даже запрос не сделали о возможности пересечения границы - потащились как бараны.
Особенные что-ли?!
Или их кто-то, ничтоже сумняшеся, направил...
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5k
B0n Полминуты назад
Но вши!?
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1k
Сергей Феофанов 14 минут назад
Сколько дармоедов пейсатых! Значит есть бабло фуи пинать на границе да пейсами в хороводах трясти? В говне, на земле как скот, немытые, вонище поди из кустов разит метров на 500 во все стороны... Эх, прав был в отношении таких и им подобных немецкий художник начала 20 века...
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3k
magic32 Сергей Феофанов 8 минут назад
"...таких и им подобных немецкий художник начала 20 века..." - вы имеете ввиду австрийского художника, ветерана первой мировой?
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22k
MatveiVainrub Сергей Феофанов 8 минут назад
Бабло есть . Этим негодяям помогают такие же из Америк . Акромя этогог они еше и отгосударственной налоговой системы имеют нихеровый такой гешефт.
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8k
Типа граф Полчаса назад
Фанатики ё.бнутые !
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22k
MatveiVainrub 38 минут назад
6лиадь , как же надоели эти религиозные скоты по всему миру . А эти уроды в кубе . Оставьте их там на совсем . Не возвращайте в Израиль . Пусть перезаражаются чем угодно только чо бы наверняка . Ну сказано этим скотам нет , так нет же лезут и лезутсуки . От них в Израиле больше всего зарозилось , потому что им насрать на всех включая себя . У них БОХ в голове им похрену . ДЕБИЛЫ6ЛИАДь носятся со своей верочкой и манечкой по синагогам , мячетям и церквям по всему миру и расспространяют вирусы . НЕПУСКАТЬ вообще никуда ни в Украину , ни в Беларуссию ни в ИЗраиль пусть там на границе благополучно кончатся !!!
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255
krukov101 42 минуты назад
Весьма популярно на ВестиФМ Яков Кедми рассказал всё про этих сектантов и почему их нельзя считать идеями и почему в это время шлюхи со всей Украины сьезжаются в Умань.
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14k
Краюхин Тихон 49 минут назад
Беларусь провожает -
Беларусь провожает - Украина встречает -

Украина встречает -
Беларусь провожает - Украина встречает -
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196
Best surface Час назад
Предистория такая - главный по борьбе с короной в Израиле попросил Зеленского не пускать хасидов к себе что бы не распространяли вирус. А премьер Нетанияху не пошевелил пальцем и с его молчаливого согласия они поперли обходными путями.
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13k
vikklu Час назад
Ну усё. Если Лукаш не пропустит евреев, то они живо ему обрезание сделают, как и Зеленскому.
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−8
bobobo Час назад
Ну слава богу. А то как же без евреев. Теперь понятно кто виноват в бедах Лукашенко.
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1
Андрей Час назад
Ну нельзя запрещать рилигию.

Вы же птицам не запрещаете летать через границы? И летучим мышам...
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12k
Юрий Андрей Час назад
"рилигия" -

рилигию можно запрещать, а вот религию - нет.
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8k
koleos72 Час назад
Щас как Израиль подгонит свои корабли к Беларусским берегам, там все обсерутся!
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7k
Михаил koleos72 22 минуты назад
У Беларуси нет берегов).
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39k
Максим Т. Михаил 14 минут назад
В смысле нет??? А куда бравый шестой флот плыл???
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11k
Graf_Dracula Час назад
И тут Евреи.
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71k
Не твоя это пуля. 2 часа назад
Евреев надо пропустить - не издевайтесь над людьми..
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
ещё одни страдают от безделья
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