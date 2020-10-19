"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине

Здравствуй, дружок! Сегодня я хочу задать тебе один важный вопрос. Как ты ответишь, так и будет! Потому что ты - это я.

А вопрос, дружок, такой: Нужно ли разрешить жителям Украины курить марихуану, а по-научному - вспомни школьную ботанику - каннабис?