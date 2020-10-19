"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине

"Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных?", - именно такой вопрос предлагается задать гражданам Украины на всенародном опросе населения, который состоится в день местных выборов. Что думаете?
7. В Твиттере уже стартовали различные голосования
Здравствуй, дружок! Сегодня я хочу задать тебе один важный вопрос. Как ты ответишь, так и будет! Потому что ты - это я.— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) October 15, 2020
А вопрос, дружок, такой: Нужно ли разрешить жителям Украины курить марихуану, а по-научному - вспомни школьную ботанику - каннабис?
11. Российские юмористы тоже решили хайпануть
Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского из-за его предложения легализовать марихуану в стране— URA.RU (@ura_ru) October 16, 2020
В своей версии обращения президента он назвал пять «очень важных вопросов»: https://t.co/5CrFDXgeBq
Как вам такой перфоманс от Галкина? pic.twitter.com/4ffcpiXyPF
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И зарплаты по 6000
Да, евро
"В России проводятся исследования конопли и поиск каннабиоидов, которые при использовании в медицинских целях не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости. "
Пхахах , если речь идёт о марихуане , то хер ты кого куда пошлёшь ))