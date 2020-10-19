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"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине

"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине (13 фото)

Автор:
19 октября 2020 13:05
Метки: Зеленский   канабис   марихуана   наркомания   политика   трава   украина   
3368
13
"Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных?", - именно такой вопрос предлагается задать гражданам Украины на всенародном опросе населения, который состоится в день местных выборов. Что думаете?

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Метки: Зеленский   канабис   марихуана   наркомания   политика   трава   украина   
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7k
Алеksей 2 часа назад
автор видимо не знает, но после прихода в Афган пиндосов, все поля там засеяны не безобидной марьей, а конкретно маком, из которого, уточнение для автора, изготавливается героин, за который вообще казнить надо
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671
Дамир Саражаков 4 минуты назад
Просто пиар. Фактически вопрос стоит больше о декриминализации, как я понимаю - в Украине ситуация точно такая-же как у нас с 228. Проблема в том что фактически трава растет по всей России, и ее нет смысла корчевать. И самое дурацкое, что если тебя поймают с кустом конопли то проблем будет достаточно - не сортовой или специально выращенной, не, просто парней ловят на поле дикорастущей конопли и большая вероятность того, что можно схватить срок. А это от справедливости прямо скажем очень далеко. С другой стороны легализация открывает огромный рынок сбыта не самого полезного для здоровья растения и с ним связанных тем. Для меня лично пока идет война с травой больше поражает картина вэйпящих детей, на это прям что-то никто внимание не обращает. Смысла в референдумах на эту тему минимум - самый большой вопрос это регулирование и контроль за реальным положением дел. Грубо говоря разрешить коноплю в медицинских целях эт прямо фигня по сравнению с тем как будет изменено законодательство и как должно быть реформированы надзорные органы. Наркотуризм никто не отменял. В общем-то не хочется чтобы Украина превратилась в дешевый бордель для мира (там что-то уже с игорным бизнесом делают, а секс-туризм в Украине тож не последняя тема).
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53k
Racer777 16 минут назад
Каклосрань прое@ала все, что только можно. Теперь только курить и осталось. Шикарный повод стать на пол-шага ближе к ейропе - ведь почти как в Голландии будет!
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87k
сапер Водичка 19 минут назад
Ну как-то так..........
Ну как-то так..........
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5k
Нестерин Сергей 23 минуты назад
Мари полюбила Хуана...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Марихуана - это кульно. Смоканешь цигарку, и у тебя в хэде нирвана...
Марихуана - это кульно. Смоканешь цигарку, и у тебя в хэде нирвана...
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377
13 45 минут назад
Я за легализацию. Так как у меня недалеко от дома торгуют травой и прочей лабудой, туда шляются разные маргиналы, вечные крики, драки, грязь. Ментам пох. Было бы официально - эта точка бы закрылась, ментовская крыша разорилась бы, подросткам было бы сложнее покупать, государству налоги.
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7k
Алеksей 13 39 минут назад
кстати да. Когда мне начинают заливать про "первую ступень", приходится разжёвывать, что ступень эта образуется не от желания употребляющего, а от предложения торгующего. К нему приходят за зеленью, а он раскрывает полный ассортимент, и если взрослый растаман просто пошлёт, то молодой легко может и согласиться, тем более после красочного описания. А про описания, наркоманы героин описывают как "самый лучший кайф". Т.е эта пресловутая "первая ступень" провоцируется самим запретом.
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56
алексей симонов Алеksей Полчаса назад
Плюс всякая синтетическая дрянь есть всегда и стоит дешевле. Да и барыге её толкать выгоднее , обеспечивает себя постоянной клиентурой.
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49
Big Santa 51 минуту назад
Был в Праге, большая часть посетителей кофе-шопов жителеи бывшего СССР. Куда поедет россиянен если легализуют марихуану ? Кто будут ближе и дешевле ?
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25k
Aleksandr Big Santa 42 минуты назад
Никуда не поедет-вырастит у себя на даче...
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49
Big Santa Aleksandr Полчаса назад
На даче ничего хорошего не вырастишь, прекрестное опыление погубит качество.
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25k
Aleksandr Big Santa Полчаса назад
откуда взяться перекрестному, если в природе ее нынче не встретишь?
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1k
Том Сойер 54 минуты назад
А теперь ещё и нарко-туризм - браво, хохляндия!
А теперь ещё и нарко-туризм - браво, хохляндия!
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27k
winergy2012 Том Сойер 22 минуты назад
Шлюхи,трава,блэк джэк.Ну просто рай на земле.
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Комментарий удален
−2
Князь Курбский 56 минут назад
У нас легально
И зарплаты по 6000
Да, евро
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242
Тюлень Боевой Час назад
"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине
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25k
Aleksandr Тюлень Боевой 41 минуту назад
Это толерантно, это по европейски!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
ezhik Час назад
а чего засуетились, скрепные))
"В России проводятся исследования конопли и поиск каннабиоидов, которые при использовании в медицинских целях не вызывали бы тяжелых психозов и других побочных эффектов. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости. "
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242
Тюлень Боевой Том Сойер 58 минут назад
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10k
Элитный тигр ezhik Полчаса назад
Ты исследования и употребление совсем не отличаешь?
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2k
HAL 9001 ezhik 21 минуту назад
Есть еще техническая конопля. Ее еще в СССР выращивали. С нее не торкает. Но ее масла и волокна вполне пригодны для производства. В той же Голландии из нее делают ткани, пластики и кучу всего другого.
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HAL 9001 21 минуту назад
"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине
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1k
Том Сойер Элитный тигр 14 минут назад
Так он же - хохол, откуда у него мозг???
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3k
panama Час назад
«Обдолбанных проще посылать умирать»
Пхахах , если речь идёт о марихуане , то хер ты кого куда пошлёшь ))
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9k
Евгений panama Минуту назад
Максимум в магазин за хавчиком - и тот не донесет.
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27k
winergy2012 Час назад
"Второй нарко-Афганистан в центре Европы": реакция соцсетей на легализацию марихуаны на/в Украине
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