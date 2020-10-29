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Сообщество Жизнь в Беларуси 26 постов • 23 подписчика подписаться
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Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли!

Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли! (1 фото + 3 видео)

Автор:
29 октября 2020 22:09
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Железный занавес   белоруссия   вызов   границы   закрытие   лукашенко   пандемия   политика   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение закрыть границу с Польшей, Украиной и прибалтийскими странами, но так, чтобы она не стала "железным занавесом".

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Метки: Железный занавес   белоруссия   вызов   границы   закрытие   лукашенко   пандемия   политика   
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39  комментариев
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Польша: выражает готовность предоставить отчисленным белорусским студентам места в своих вузах.
Латвия: выражает готовность предоставить белорусским бизнесменам выгодные условия.
Лукашенко: закрывает границы.
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1k
Vic Twin 23 минуты назад
Я вот представляю, каково сейчас его шавкам. Цыгану пох, он ипанутый, в своем мире живет. А эти же вокруг видят, как Помпея рушится, а никуда не свалишь, все кровью повязаны. Седеют потихоньку. Ждут, когда их на кичу поведут. Всё больше и больше просачивается новостей: там коктейль Молотова кинули в ментовскую машину, в другом месте что-то подпалили, в метро тихаря отметелили ... А кто виноват? Надо вовремя уходить. Жил бы счастливо.
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46
Бородач Полчаса назад
Миллион беларусов работает за границей
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7k
albedo Бородач 18 минут назад
Аж миллион за границей из 5.3 млн. трудоспособного населения!!!
То есть каждый ПЯТЫЙ!!!!
Хоть иногда бы логику включали.
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46
Бородач albedo 3 минуты назад
Да, каждый пятый. А ты что хотел?
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7k
albedo Бородач 2 минуты назад
Это бред.
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27k
lem02 Час назад
"...И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.
Хозяин, сказал вошедший, кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..."
(Бабель И.Э.)
Жаль мне его. Лукаш как и Пу жалкие и ничтожные старики, цепляющиеся за власть и тянущие свои страны в опу... Да они уже там...
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7k
albedo lem02 8 минут назад
тянущие свои страны в опу. Да они уже там...
--------------------
Ну так выбирайся из "опы" - тебя разве кто в не держит?
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681
Сергей Час назад
Блин, Лука, ты опять забыл таблетки принять. Санитары не проследили....
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3k
AlekseiTFS Час назад
Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли!
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18k
pssst Час назад
Закрыть границу, закрыть змагаров, закрыть вопрос. Кто-то сомневался?
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2k
Александр Час назад
Лукашенко давным давно диагностировали мозаичную психопатию, по причине которой и уволили из армии. Психопат подобного рода вполне вменяем только и едиственно тогда, когда он спомпенсирован. И этого нет. Мир в которм ему было хорошо рухнул. Ровно тогда, когда на МАЗе в ответ на его обычную демагогию, его из толпы послали на йух. Отсюда и бредовые поступки.
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31k
Элек Мек Час назад
Бздит Григорич.
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7k
Star Link 2 часа назад
Боится что бы не поступали деньги для поддержки бастующих.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Мне вот интересно. Он сам реально верит в этих злобных иностранных агентов, которые хотят Белоруссию захватить, или просто старается убедить в этом всех вокруг?
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5k
Сергей RomaXz Час назад
А хрен его разберет, что в голове у мудака, который так долго у власти. Может верит, может внешнего врага ищет, а может скрейзился окончательно и в голове каша.
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2k
Dmitrii Ivanov RomaXz Час назад
Он, похоже, искренне верит, что чехословацкие иноагенты могут попасть в Беларусь исключительно на электричке "Вильнюс-Минск"
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6k
Караганда 2 часа назад
Лукашенко запустил на территорию Белоруссии несколько тысяч хасидов, транзитом следовавших в/на Украину, к месту традиционного ежегодного поклонения евреев у могилы раби Нахмана в Умани.

в сентябре-год назад- транзитом через Москву летел-тож в аэропорту плясали.весёлая жизнь у них-могил дохрена -так и кочуют,как цыгане.
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7k
albedo 2 часа назад
Наконец то Лукашенко решился хоть что то сделать, что обещал России ранее.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли!
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34k
VikCom Шурум-бурум 2 часа назад
Она еще живая? Таки в голове там каша....
Сёма... Это просто нет мозгов.... А там каша.... Сёма, убавь, этот российский газ....
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6k
Караганда Шурум-бурум 2 часа назад
джо возомнил себя Нобелем
хотя это уже не премия-а справка о деградации.
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7k
Star Link Караганда 2 часа назад
запость себя, посмеемся вместе.
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7k
Star Link VikCom 2 часа назад
что еще тебе ваши пропаг.а.н.д.о.ны рассказали?
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34k
VikCom Star Link Полчаса назад
Шо тебя пора сливать...
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