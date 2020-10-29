Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение закрыть границу с Польшей, Украиной и прибалтийскими странами, но так, чтобы она не стала "железным занавесом".
«Мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать её железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — цитирует президента агентство «Белта».
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Лукашенко также обосновал необходимость укрепления границы распространением коронавируса в мире.
А вот уже подоспели свежие вести с границы: граница на замке и граждане Белоруссии не могут попасть домой с территории Польши. А говорили, что "Железного занавеса не будет".
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Как уже писали ранее, месяц назад, несмотря на декларированное закрытие границ, Лукашенко запустил на территорию Белоруссии несколько тысяч хасидов, транзитом следовавших в/на Украину, к месту традиционного ежегодного поклонения евреев у могилы раби Нахмана в Умани. В результате паломников, в связи с карантином, не пустили украинские пограничники и возле пункта пропуска Новые Яриловичи с белорусской стороны образовался такой хасидский табор, что местные цыгане долго нервно курили в сторонке. Фоторепортаж об этом уникальном событии можно посмотреть здесь
Однако в этот раз, похоже, всё будет, таки не смешно.
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Латвия: выражает готовность предоставить белорусским бизнесменам выгодные условия.
Лукашенко: закрывает границы.
То есть каждый ПЯТЫЙ!!!!
Хоть иногда бы логику включали.
Хозяин, сказал вошедший, кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..."
(Бабель И.Э.)
Жаль мне его. Лукаш как и Пу жалкие и ничтожные старики, цепляющиеся за власть и тянущие свои страны в опу... Да они уже там...
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Ну так выбирайся из "опы" - тебя разве кто в не держит?
в сентябре-год назад- транзитом через Москву летел-тож в аэропорту плясали.весёлая жизнь у них-могил дохрена -так и кочуют,как цыгане.
Сёма... Это просто нет мозгов.... А там каша.... Сёма, убавь, этот российский газ....