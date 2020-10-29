Лукашенко дал команду закрыть границу Белоруссии, и таки уже закрыли!

Как уже писали ранее, месяц назад, несмотря на декларированное закрытие границ, Лукашенко запустил на территорию Белоруссии несколько тысяч хасидов, транзитом следовавших в/на Украину, к месту традиционного ежегодного поклонения евреев у могилы раби Нахмана в Умани. В результате паломников, в связи с карантином, не пустили украинские пограничники и возле пункта пропуска Новые Яриловичи с белорусской стороны образовался такой хасидский табор, что местные цыгане долго нервно курили в сторонке. Фоторепортаж об этом уникальном событии можно посмотреть здесь

Однако в этот раз, похоже, всё будет, таки не смешно.