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Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича

Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 03:18
Сообщество : Политика
Метки: Цепкало   белоруссия   гаага   лукашенко   обвинения   оппозиция   политика   суд   
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в видеообращении на своём Youtube-канале заявил, что группа юристов за границей готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

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Метки: Цепкало   белоруссия   гаага   лукашенко   обвинения   оппозиция   политика   суд   
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14  комментариев
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1k
V2.Smirnov 3 часа назад
Чтобы попасть в Гаагу- надо проиграть войну. А Белоруссия- в ОДКБ.
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11
bobobo 46 минут назад
Во всей этой историитрогательной дружбы Путина с Лукой смешно даже не то, что 1.5 лярда гринов уплыли навсегда. Они бы народу врядли достались при любом раскладе. Смешно то, что Лука кинет Путина, как только почувстует почву под ногами. Кинувший раз, кинет ещё и ещё. Запад давно знает и Путина, и Луку. И он будет продолжать иметь дело и с тем и с этим.
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7k
Star Link Час назад
Типа самим россиянам 1,5 млрд долларов не нужны...
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11
bobobo Час назад
Насколько я помню, серб Милошевич воевал со своими врагами косоварами. А вот Лукошенко гнобит свой собственный народ. В моём понимании он гораздо больше заслуживает трибунала за геноцид собственного народа чем Милошевич.
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10
Марк Шуйский bobobo 45 минут назад
Не с "косоварами", а с пришлыми в совсем недалёком прошлом албанцами, по сути являющимися оккупантами исконно сербской территории. Горечь сербов усиливается тем, что Косово - колыбель их национального самосознания. А в остальном согласен, всё верно
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18k
Батончик с маком bobobo 39 минут назад
ты хоть знаешь что такое "геноцид"? вставляешь словечки не по теме как кастрюлеголовый скакун
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bobobo Марк Шуйский 39 минут назад
Согласен конечно. Просто хотел упростить чутка.
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11
bobobo Батончик с маком 36 минут назад
Знаю.
Геноци д (от греч. γένος род, племя и лат. caedo убиваю) форма коллективного насилия[1], действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[2] группу как таковую путём:
убийства членов этой группы;
причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы[3].
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Тараканы проиграли, теперь Гаагой грозят, которая как и ООН стократ уже себя дискредитировали... Жалуйтесь хоть в Спортлото...
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1k
PLT LDR 2 часа назад
А чего мы только сейчас об этом говорим? Новости как бы уже 30 дней...

https://112.international/society/belarusian-opposition-collects-documents-on-lukashenko-for-trial-in-hague-53915.htmlhttps://112.international/society/belarusian-opposition-collects-documents-on-lukashenko-for-trial-in-hague-53915.html
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2k
Vladimir Klishin 3 часа назад
Да и хрен с этим предателем! Лучше бы у этого большого союзника спросили почему Крым не признал...
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1k
Soplevich 3 часа назад
Почему ЭТО не на Антифишках?
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