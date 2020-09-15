Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича

Для справки: Бывший президент Союзной Республики Югославии (СРЮ) Слободан Милошевич был выдан на суд Гаагского трибунала правительством своей страны 28 июня 2001 года, в обмен на обещание возобновления международной экономической помощи Белграду. Суд по обвинениям в преступлениях против человечности югославского президента проходил с 12 февраля 2002 по 14 марта 2006 года и закончился смертью обвиняемого. На процессе растянувшимся на четыре года, где Милошевич защищал себя сам, не удалось доказать ни одного пункта из предъявленных обвинений.