Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в видеообращении на своём Youtube-канале заявил, что группа юристов за границей готовит документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.
Для справки: Бывший президент Союзной Республики Югославии (СРЮ) Слободан Милошевич был выдан на суд Гаагского трибунала правительством своей страны 28 июня 2001 года, в обмен на обещание возобновления международной экономической помощи Белграду. Суд по обвинениям в преступлениях против человечности югославского президента проходил с 12 февраля 2002 по 14 марта 2006 года и закончился смертью обвиняемого. На процессе растянувшимся на четыре года, где Милошевич защищал себя сам, не удалось доказать ни одного пункта из предъявленных обвинений.
По сообщению Цепкало в данный момент ведётся работа по сбору свидетельств граждан, пострадавших от действий силовиков во время протестов в первые дни после президентских выборов. «Эти документы и факты будут представлены в международных судах… Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге», — заявил бывший претендент на президентское кресло, надеясь, что в рамках этой работы Лукашенко будет привлечён к ответственности и понесёт соответствующее наказание.
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Ранее сообщалось, что на закончившейся вчера в Сочи встрече лидеров России и Белоруссии Путин признал Лукашенко легитимным президентом страны и подтвердил выделение союзному государству кредита на 1,5 млрд долларов.
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Геноци д (от греч. γένος род, племя и лат. caedo убиваю) форма коллективного насилия[1], действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую[2] группу как таковую путём:
убийства членов этой группы;
причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую;
предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы[3].
https://112.international/society/belarusian-opposition-collects-documents-on-lukashenko-for-trial-in-hague-53915.htmlhttps://112.international/society/belarusian-opposition-collects-documents-on-lukashenko-for-trial-in-hague-53915.html