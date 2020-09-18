Хасиды в аэропорту Минска устроили хоровод

Ортодоксальные иудеи не смогли посетить могилу раввина Нахмана из-за закрытых границ, вернуться в Израиль вовремя тоже получиться не всем. Зато хоровод получился на славу.
Ежегодно тысячи хасидов совершают поломничество в украинский город Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Бреслова, умерщего в 1810 году. Его почитают за возрождение хасидского движения. Однако в нынешнем году из-за сложной эпидемиологической и политической обстановки перемещение ортодоксальных иудеев через границу Белоруссии с Украиной оказалось затруднительным.
У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной
При этом не помогли ни обращения к послам обеих стран, ни песни, ни танцы, устроенные хасидами перед нацгвардейцами.
Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что Украина не станет открывать границы поломникам и никаких исключений для хасидов не сделает.
Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол заявил, что Украина не станет открывать границы поломникам и никаких исключений для хасидов не сделает.
Хасиды в национальных украинских костюмах исполняют гимн Украины
Граница осталась закрытой и иудеям ничего не оставалось, как вернуться домой. Однако время ушло, и возвратиться в Израиль к празднику Рош Ха-Шана иудеи успеют не все.
Сегодня примерно после 19:00 сегодня наступает Шаббат. Т.е. в это время нельзя ни путешествовать, ни работать, ни передвигаться на транспорте. А с субботы на воскресенье празднуется Рош ха Шан, и эти правила действуют до вечера воскресенья. Если иудеи не смогут улететь в Израиль сегодня, они останутся в Белоруссии до 20 сентября.
Сегодня примерно после 19:00 сегодня наступает Шаббат. Т.е. в это время нельзя ни путешествовать, ни работать, ни передвигаться на транспорте. А с субботы на воскресенье празднуется Рош ха Шан, и эти правила действуют до вечера воскресенья. Если иудеи не смогут улететь в Израиль сегодня, они останутся в Белоруссии до 20 сентября.
В аэропорту Минска скопилось много хасидов, которые пытаются улететь на родину. В ожидании своих рейсов они строили гиганткий хоровод прямо в аэропорту Минска. Счастливчиков, которые попадут в Израиль сегодня, не так много - кому-то придется праздновать Новый год в Белоруссии.
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