Хасиды в аэропорту Минска устроили хоровод

Граница осталась закрытой и иудеям ничего не оставалось, как вернуться домой. Однако время ушло, и возвратиться в Израиль к празднику Рош Ха-Шана иудеи успеют не все.

Сегодня примерно после 19:00 сегодня наступает Шаббат. Т.е. в это время нельзя ни путешествовать, ни работать, ни передвигаться на транспорте. А с субботы на воскресенье празднуется Рош ха Шан, и эти правила действуют до вечера воскресенья. Если иудеи не смогут улететь в Израиль сегодня, они останутся в Белоруссии до 20 сентября.