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Хасиды в аэропорту Минска устроили хоровод

Хасиды в аэропорту Минска устроили хоровод (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 14:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   белоруссия   граница   лукашенко   минск   пандемия   политика   хасиды   
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Ортодоксальные иудеи не смогли посетить могилу раввина Нахмана из-за закрытых границ, вернуться в Израиль вовремя тоже получиться не всем. Зато хоровод получился на славу.

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Метки: аэропорт   белоруссия   граница   лукашенко   минск   пандемия   политика   хасиды   
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6  комментариев
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Надо Батьке отправить их всех в Польшу. Так сказать, в виде ответки на пшекскую агрессию против Белоруссии.
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63
Alexander Kolesnikov 10 минут назад
"вернуться вовремя тоже получиться не всем" ----- Это шедевр! (С)
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5k
Dima 15 минут назад
Хуститов не хватает среди этих хасидов.
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17k
Lynx Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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−56
Князь Курбский Полчаса назад
Я тоже не смогу отметить (
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2k
CHYCMYMPUK 41 минуту назад
Зато не гои
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