Малышева заявила, что алоэ смертельно опасное растение

Наверное у каждого в доме росло алоэ, которое мы использовали в лекарственных и косметических целях. Как выяснилось, это безобидное растение несёт в себе смертельную опасность, даже несмотря на то, что на 98% оно состоит из воды.
Телеведущая Елена Малышева заявила о смертельной опасности алоэ. Это растение широко используется в косметике и медицине, уходовые средства с алоэ можно найти на полках любого магазина. Однако, по словам Малышевой, это растение таит в себе смертельную опасность. Телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности использования такого популярного косметического средства, как алоэ. По её словам, при попадании солнечных лучей на обработанную им кожу возникает риск развития онкологических заболеваний.
— Если есть солнечные лучи, то повышается риск развития рака. Я в шоке сейчас. Крема никогда не изучаются — на какие-то медицинские свойства, влияние на организм, они бы тогда стоили других денег, — отметила врач в эфире своего шоу.
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Малышева рассказала об исследовании учёных, которые на протяжении года выкладывали свежее алоэ на кожу крыс. Некоторые животные стали чаще болеть плоскоклеточным раком. На людях такие исследования конечно же не проводились.
Алоэ на 98% состоит из воды, остальные 2% составляют полисахариды. Так же в алоэ присутствует алоин, который является мощнейшим биостимулятором. По логике вещей алоин может вызвать рост раковых клеток, но для этого нужно очень много непереработанного сока алоэ из листьев растения. В косметических средствах используется лишь мякоть, сок которой не несёт никакого вреда.
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Траваните кто нибудь уже эту суку!!!
Когда её запретят ?!
Уже известны более новые и шокирующие факты!
ВНИМАНИЕ!!!
КАПУСТА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!!!
ПАДЕНИЕ НА ГОЛОВУ КОЧАНА КАПУСТЫ С ВЫСОТЫ ПЯТОГО ЭТАЖА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, НЕСОВМЕСТИМЫМ С ЖИЗНЬЮ!!!
Передайте этой дуре, пусть начинает снимать очередной выпуск своего бреда.
"Малышева рассказала об исследовании БРИТАНСКИХ учёных, которые на протяжении года выкладывали свежее алоэ на кожу крыс."
Они с таким же успехом могли поливать крыс на солнце (да и людей) обычной водой или соками других растений.