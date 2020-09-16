Малышева заявила, что алоэ смертельно опасное растение

Телеведущая Елена Малышева заявила о смертельной опасности алоэ. Это растение широко используется в косметике и медицине, уходовые средства с алоэ можно найти на полках любого магазина. Однако, по словам Малышевой, это растение таит в себе смертельную опасность. Телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности использования такого популярного косметического средства, как алоэ. По её словам, при попадании солнечных лучей на обработанную им кожу возникает риск развития онкологических заболеваний.

— Если есть солнечные лучи, то повышается риск развития рака. Я в шоке сейчас. Крема никогда не изучаются — на какие-то медицинские свойства, влияние на организм, они бы тогда стоили других денег, — отметила врач в эфире своего шоу.