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Малышева заявила, что алоэ смертельно опасное растение

Малышева заявила, что алоэ смертельно опасное растение (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 11:42
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: 1 канал   алоэ   интересное   косметика   малышева   федеральный канал   фото   
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Наверное у каждого в доме росло алоэ, которое мы использовали в лекарственных и косметических целях. Как выяснилось, это безобидное растение несёт в себе смертельную опасность, даже несмотря на то, что на 98% оно состоит из воды.

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Метки: 1 канал   алоэ   интересное   косметика   малышева   федеральный канал   фото   
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25  комментариев
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Алоэ заявила, что Малышева смертельно опасное растение.
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10k
Toxictofa 5 минут назад
ИДИ ТЫ НАКУЙ ИБАНАШКА!!!
Траваните кто нибудь уже эту суку!!!
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6k
Влад 5 минут назад
сумасшедшее животное-как же она заипала своей харей
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7k
Владимир 9 минут назад
Когда уже эту долбанутую в дурке закроют?
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1k
Alexander Полчаса назад
Одно из самых больших опасностей для нашей страны это сама Малышева !
Когда её запретят ?!
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7k
Андрей Иванов 48 минут назад
Британские учёные устами Малышевой.
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9k
alexis 54 минуты назад
И текилу на солнце пить нельзя?
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13k
vikklu alexis 13 минут назад
Только в тени и прохладе!
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15k
MarkovAlexandr 57 минут назад
Это устаревшая информация.
Уже известны более новые и шокирующие факты!
ВНИМАНИЕ!!!
КАПУСТА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!!!
ПАДЕНИЕ НА ГОЛОВУ КОЧАНА КАПУСТЫ С ВЫСОТЫ ПЯТОГО ЭТАЖА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, НЕСОВМЕСТИМЫМ С ЖИЗНЬЮ!!!
Передайте этой дуре, пусть начинает снимать очередной выпуск своего бреда.
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Похоже, Малышевой свежее алоэ выкладывали непосредственно на мозг - или что там у неё вместо?
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1k
Валерий Час назад
И люди же верят дуре! Ещё не всю страну срать правильно научила?!
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5k
greydemon13 Час назад
Малышева заявила, что алоэ смертельно опасное растение
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Алоэ заявило, что у малышевой вместо мозга - алоэ!
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18k
Батончик с маком Час назад
поди с бодуна после текилы страдает. теперь все кактусы ядовитыми считает
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13k
vikklu Батончик с маком 12 минут назад
Агава, из которой текилу делают, не кактус, впрочем, как и алоэ.
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6k
Алексей 2 часа назад
По-моему, смертельно опасна именно малышева. Во-первых тем, что несет лютую хрень, которая опасна сама по себе, во-вторых эта тварь разрушает когнитивные возможности общества (точнее добивает у тех, у кого с ними и так начинаются проблемы, потому, что нормальные эту дряно не смотрят), в-третьих - на эту шмару тратятся огромные бабки, из-за нехватки которых в здравоохранении Россия потеряла множество жизней.
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6k
Andrey 2 часа назад
Я думаю в оригинале это было так:
"Малышева рассказала об исследовании БРИТАНСКИХ учёных, которые на протяжении года выкладывали свежее алоэ на кожу крыс."
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24k
parallax 2 часа назад
Хорош пиарить эту набитую дуру.
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175
Павел Леонов 2 часа назад
То есть её мозг не нашел связь между эффектом линзы от воды на коже и солнечного ожога, который со временем может перейти в рак кожи?
Они с таким же успехом могли поливать крыс на солнце (да и людей) обычной водой или соками других растений.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
спорола чушь она, а как настоящему врачу почему то стыдно мне... Почему кто то вообще до сих пор воспринимает серъезно эту женщину и "недоврача"?!?!
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12k
Ligov 2 часа назад
Что с дуры взять...
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743
Walther 3 часа назад
Есть подозрение, что Малышева с Рогозиным у одного и того же драгдиллера затариваются...
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56k
Viktor 3 часа назад
Вот по-этому я не смотрю эту хрень - то она учит срать (извините за грубость), то обрезание советует сделать!

Вот по-этому я не смотрю эту хрень - то она учит срать (извините за грубость), то обрезание советует сделать!
Вот по-этому я не смотрю эту хрень - то она учит срать (извините за грубость), то обрезание советует сделать!
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