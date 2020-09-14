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В Краснодаре сгорело 90 квартир в восьмиэтажном самострое

В Краснодаре сгорело 90 квартир в восьмиэтажном самострое (4 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2020 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: дом   интересное   краснодар   пожар   россия   самострой   фото   
3582
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В воскресенье ночью загорелся жилой восьмиэтажный дом в Краснодаре. Пожар охватил верхние этажи. Из-за огня в общей сумме пострадало 90 квартир. По официальным данным причиной пожара стала неисправность проводки, но соседи рассказывают о том, что в этот же момент в доме играли свадьбу и пускали фейерверки.

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Метки: дом   интересное   краснодар   пожар   россия   самострой   фото   
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Восьмиэтажный дом в центре Краснодара построенный ещё до 2012 года оказался самостроем.
Внезапно.
Восьмиэтажный дом в центре Краснодара построенный ещё до 2012 года оказался самостроем. Внезапно.
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28k
Лесли 🥰 13 минут назад
Они че еб*анутые во дворе фейерверки пускать?!
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6k
Психологическая поддержка Лесли 🥰 4 минуты назад
Нет конечно, дома запускали
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28k
Лесли 🥰 Психологическая поддержка 2 минуты назад
Там просто двор у них как колодец! Как вообще в голову может прийти во дворе пускать фейерверк, около домов?! И если это реально из-за них, то я надеюсь, что у них сгорело все! Еще поди и кредит на свадьбу взяли))))
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15k
Марина 13 минут назад
На самом деле, подобный самострой возможен, когда строительная организация берётся за строительство нового квартала. Согласовывается десяток домов, отгораживается всё забором, а когда забор снимают, то домов уже чуть больше. И вот тут же начинаются суды для признания самостроя, без этого, подключить коммуникации бывает довольно сложно.
Но дом могут признать нормальным только после проверок у соответствующих инстанций, так как если случиться жопа по их части (обрушение перекрытий, пожар от проводки и т.д.) то проблемы будут уже не только у застройщика.
Так что в тексте явная манипуляция. Если дом сдан и туда разрешили заселять людей, то дом соответствует строительным нормативам и не имеет значения был это самострой или нет. Скорее всего, если это и правда проводка, какой-нибудь альтернативно одарённый жилец, в процессе ремонта, сам поменял проводку и получилось то что получилось.
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73
............ Полчаса назад
Краснодар, все понятно, чурбанье со спичками доигрались
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263
С миру по нитке Полчаса назад
Узаконили нихера себе как газовики принимали этот сарай ?! зато в частных подворьях в год по несколько раз проверки делают ублюдки.
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3k
Sanar С миру по нитке 2 минуты назад
И не говорите, задрали уже в край всякие эти конторки, сосед их тупо не пускает, я же сука законопослушный, у всех корочки красивые развели падл дармоедов и фирм прокладок. Хуже цыганей твари, скоро реально с ружьём встречать буду. Для начала предупреждаю: друзья я открываю вольер с собачкой, потом пока вы заняты иду и открываю сейф с оружием, второй раз ни кто не приходил. Но они же твари пенсионеров разводят, вот это обидно.
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869
ya-bkmzzzz 39 минут назад
где бетонные перекрытия потолка верхних этажей?
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5k
Сгусток позитива 58 минут назад
"Как стало известно, этот дом оказался самостроем"
а до этого они не знали? что за бред
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8k
uehl 58 минут назад
это просто трэш какой-то
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501
Константин Час назад
я правильно понимаю самострой: кто-то незаметно от властей построил и ввел в эксплуатацию 8-ми этажный дом?))
и таких домов там не один! ("Давайте продолжать эти самострои легализовывать")
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201
Nane First NameLast Час назад
Мне интересно, погорельцы уже повесили всю эту веселую свадьбу на деревьях?
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201
Nane First NameLast Час назад
этот дом оказался самостроем - это чтоб погорельцам новое жилье не выделять. Многоэтажка самострой
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820
Oggych Час назад
Ну вот и узаконили
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29k
Опаньки 2 часа назад
проводка - проводкой,
но чтобы за 30 минут было такое быстрое распространение , дом должен был из картона быть сделан - и чердачное пространство и перекрытия с квартирами

и почему так долго ехали подразделения? норматив 10 минут
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15k
Андрей Иванов Опаньки Час назад
Ну так самострой. Подешевле делали, значит все возможные противопожарные предписания - в топку.
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5k
Алексей Васильев Опаньки 22 минуты назад
Деревянные перекрытия и крыша, отсутствие огнезащиты, отсутствие противопожарных отсеков и гореть будет лучше картона.
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1k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
В смысле "самострой" в центре Краснодара?)) Типа мы бабки получили, за узаконивание стройки ,но было мало?))
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27k
Alex 2 часа назад
А где этот сраный мэр раньше был, когда дом строили? Видимо взятку, полученную за незаконную стройку со шлюхами тратил
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24k
Snork Snorkoff Alex Час назад
Сраный мер стал мэром в 2016-м, через 8 лет после того как самострой узаконили.
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−41
Алещенко Олександр 2 часа назад
Нихреасе самострой.,как тогда его подключили до всех коммуникаций?
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5k
Алексей Васильев Алещенко Олександр 2 часа назад
Он был узаконен судебным решением, то есть его признали годным для проживания. Суд узаконил, значит не могут отказать в подключении.
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Дом ещё пылал,но эксперты уже установили причину возгорания.
Молодцы,хуле!!!
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
"Губернатор Краснодарского края говорит, что горевший в Краснодаре дом – самострой.
Одно из двух:
Если 8-этажный дом на 384 квартиры в городе-миллионнике и впрямь самострой – то мы живём в абсолютно дикой стране;
А если нет, то губернатор края с населением 5 млн. человек – идиот.
Первое и второе не исключают друг друга, и даже - гармонично дополняют."

Ссылка youtu.be
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27k
Alex AlexЕЙ 2 часа назад
Вот такие ублюдки у нас во власти...
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29k
Опаньки AlexЕЙ Час назад
"мы строили, строили и наконец построили"
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3k
Sanar AlexЕЙ Час назад
Он иплан, но 5 лямов это википедия звездит, пару лямов народа только в одном Краснодаре проживает, про побережье я вообще молчу.
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15k
Андрей Иванов AlexЕЙ Час назад
В Питере такие были. Не такие большие, но многоэтажки. Покупалась пара участков на краю города, строился дом (до пяти этажей точно были). Продавались лохам, а потом выяснялось, что там хрен пропишешься - можно только частный и по проекту.
В Питере обычно такие под снос судом предписывалось. Но есть варианты
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225
Иван AlexЕЙ Полчаса назад
Мы итак живём в абсолютно дикой стране. А конкретно этот губернатор в 2012 году ещё и близко не рулил Краснодарским краем.
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5k
Алексей Васильев 2 часа назад
Там что деревянные перекрытия были?
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692
Алексей 2 часа назад
У этого дома деревянная крыша,что-ли?
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726
Ярик Алексей Полчаса назад
А почему нет? Почти все скатные крыши имеют деревянные стропила и обрешетку. Нормами не запрещено.
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