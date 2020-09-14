В Краснодаре сгорело 90 квартир в восьмиэтажном самострое

В воскресенье ночью загорелся жилой восьмиэтажный дом в Краснодаре. Пожар охватил верхние этажи. Из-за огня в общей сумме пострадало 90 квартир. По официальным данным причиной пожара стала неисправность проводки, но соседи рассказывают о том, что в этот же момент в доме играли свадьбу и пускали фейерверки.
На улице Российская в Краснодаре случился пожар в жилом доме, которому присвоили 4 номер сложности. По данным ТАСС, площадь возгорания сначала составляла 800 кв. м, а затем выросла до 2 500 кв. м. Из-за пожара было эвакуировано 300 человек, жильцов сгоревших квартир временно разместили в гостинице «Кавказ»
С огнём боролись 140 человек, было задействовано более 40 единиц специальной техники. Мэр города Евгений Первышов отметил, что полностью выгорели 54 квартиры.
"По моим предварительным данным, этот дом - на самом деле самострой, который в 2012 году был узаконен судебным решением. Мы уже не раз говорили о легализации таких самостроев. И до сих пор раздаются голоса: "Давайте продолжать эти самострои легализовывать". Это безответственность тех, кто призывает легализовать самострои", - сказал Кондратьев.
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Причиной пожара назвали перегрев электропроводки в квартире на восьмом этаже, сообщает ТАСС.
"Очаг пожара установлен - квартира № 50 на 8 этаже, возгорание произошло в связи с перегревом электропроводки", - сказал вице-мэр Андрей Дорошев.
Проверки по факту случившегося проводят следственные органы региона и прокуратура Краснодарского края.
Однако, новостное агентство Anews сообщает: соседи уверены, что причиной пожара стали фейерверки.
По словам жителей дома, причиной пожара стало падение остатков последнего залпа салюта, который ударил прямо в крышу дома. Полностью сгорел весь восьмой этаж по периметру всего здания.
«Гуляла свадьба, пускала фейерверки, и вот результат!» - рассказывают местные.
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Тем не менее официальные власти уверены, что причиной пожара всё же стала неисправная система проводки. Так же стало известно, что угроза разрушения дома отсутствует.
"Угрозы разрушения дома нет. Определена подрядная организация, которая будет заниматься восстановлением", - сказал ТАСС первый заместитель министра Городецкий.
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Внезапно.
Но дом могут признать нормальным только после проверок у соответствующих инстанций, так как если случиться жопа по их части (обрушение перекрытий, пожар от проводки и т.д.) то проблемы будут уже не только у застройщика.
Так что в тексте явная манипуляция. Если дом сдан и туда разрешили заселять людей, то дом соответствует строительным нормативам и не имеет значения был это самострой или нет. Скорее всего, если это и правда проводка, какой-нибудь альтернативно одарённый жилец, в процессе ремонта, сам поменял проводку и получилось то что получилось.
а до этого они не знали? что за бред
и таких домов там не один! ("Давайте продолжать эти самострои легализовывать")
но чтобы за 30 минут было такое быстрое распространение , дом должен был из картона быть сделан - и чердачное пространство и перекрытия с квартирами
и почему так долго ехали подразделения? норматив 10 минут
Молодцы,хуле!!!
Одно из двух:
Если 8-этажный дом на 384 квартиры в городе-миллионнике и впрямь самострой – то мы живём в абсолютно дикой стране;
А если нет, то губернатор края с населением 5 млн. человек – идиот.
Первое и второе не исключают друг друга, и даже - гармонично дополняют."
В Питере обычно такие под снос судом предписывалось. Но есть варианты