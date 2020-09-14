В Краснодаре сгорело 90 квартир в восьмиэтажном самострое

Тем не менее официальные власти уверены, что причиной пожара всё же стала неисправная система проводки. Так же стало известно, что угроза разрушения дома отсутствует.

"Угрозы разрушения дома нет. Определена подрядная организация, которая будет заниматься восстановлением", - сказал ТАСС первый заместитель министра Городецкий.