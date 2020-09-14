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Россиянка взяла в кредит 500 тысяч и отдала их мошенникам

Россиянка взяла в кредит 500 тысяч и отдала их мошенникам (2 фото)

Автор:
14 сентября 2020 09:34
Сообщество : Мошенничество
Метки: звонок   интересное   кредит   мошенники   россия   сахалин   фото   
1792
2

Даже несмотря на осведомлённость жителей России о деятельности мошенников, многие до сих пор умудряются вестись на их разводы. На Сахалине женщина взяла в кредит пол миллиона и перевела их мошенникам.

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Метки: звонок   интересное   кредит   мошенники   россия   сахалин   фото   
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17  комментариев
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16k
babuby 2 часа назад
Я не понимаю, почему зоны глушилками не оборудованы.
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2k
Max Lu 19 минут назад
и где она брала кредит? то есть попёрлась куда то и взяла кредит, указав причину что её счёт в банке взломали? кредит брала в том же банки и её там не объяснили что и как?
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10k
Toxictofa 24 минуты назад
Господи, да поменяйте уже всем доверчивым дурачкам карты на сберкнижки! Неудобно и непрактично, зато надежно.
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−1
Николай Фетисов Полчаса назад
Надо полагать, что для неё пол ляма не проблема.
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Я так понимаю , счет мошенников в расследование не поможет))))
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197
Павел Час назад
Что-то не сходится рассказ с реальностью в получении кредита. Как-то оформлял кредит в личном кабинете зелёного банка. Кредитка появилась в кабинете через несколько суток.
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201
Nane First NameLast 2 часа назад
Друг спрашивает, есть номер телефона этой обманутой россянки?
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812
Connor_John 2 часа назад
Вот вам и государство, МВД, ФСБ и ЁПРСТ. Поймали бы одних мошенников, повесили бы прилюдно на Красной площади, не хватило бы - ещё поймали, ещё повесили. Их стало бы в разы меньше. А так - что-то не понятно, кто там с кем в сговоре...
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Connor_John 2 часа назад
в Китае правда за взятки чиновников расстреливают ,но взятки продолжают брать ,как то так(круговорот чиновников))))
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5k
Николай ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
Хотя бы так, а у нас и круговорота то нет...
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Взяла кредит у мошенников,отдала мошенникам:кругооборот лохов в природе
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2k
x3matic 3 часа назад
Браво!
Браво!
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863
Шурман 3 часа назад
Да фигня , у меня родственника на лям евро кинули , нужно было доставить груз на Кипр , воспользовались транспортной компанией в Крыму , судно загрузили все хорошо , судно пропало и груз и фирма . Прокрутили это все через Питер . Вот теперь сидят эти родственники и чешку сосут по полной программе а Российские менты и прокуратура разводят руками . Хозяйку фирмы отправили в международный розыск но уже прошло 4 года и результатов 0 .
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28k
Haratemich Шурман Час назад
Россиянка взяла в кредит 500 тысяч и отдала их мошенникам
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863
Шурман Haratemich 51 минуту назад
Я реальный случай рассказал а у вас все смехуечки . Люди сейчас не знаю что делать , уже заложили все что можно . Должны всей родне .
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