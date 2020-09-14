Россиянка взяла в кредит 500 тысяч и отдала их мошенникам

Жительнице Сахалина на сотовый телефон позвонила девушка, представившись сотрудником банка. Девушка сказала, что мошенники взломали личный кабинет в банке и теперь пытаются взять кредит. Аферистка предложила лично взять заем, якобы, чтобы опередить злоумышленников.

После того как женщина взяла кредит и на её счёт поступило 500 тысяч, мошенница предложила перевести эту сумму «на счет страхового агента». Как только деньги были перечислены, девушка бросила трубку и уже не отвечала на звонки. Да и зачем? Она ведь уже получила, что хотела.

Обманутая гражданка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщается на сайте МВД.