Россиянка взяла в кредит 500 тысяч и отдала их мошенникам

Даже несмотря на осведомлённость жителей России о деятельности мошенников, многие до сих пор умудряются вестись на их разводы. На Сахалине женщина взяла в кредит пол миллиона и перевела их мошенникам.
Жительнице Сахалина на сотовый телефон позвонила девушка, представившись сотрудником банка. Девушка сказала, что мошенники взломали личный кабинет в банке и теперь пытаются взять кредит. Аферистка предложила лично взять заем, якобы, чтобы опередить злоумышленников.
После того как женщина взяла кредит и на её счёт поступило 500 тысяч, мошенница предложила перевести эту сумму «на счет страхового агента». Как только деньги были перечислены, девушка бросила трубку и уже не отвечала на звонки. Да и зачем? Она ведь уже получила, что хотела.
Обманутая гражданка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщается на сайте МВД.
Вы все еще считаете, что никогда не попадетесь в лапы мошенников? Что все эти страшные истории про потерю огромных денег – это не про вас? Шах и мат, в данном посте способы обмана, на которые попались такие же бдительные и уверенные в себе россияне.
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