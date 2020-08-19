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Самые большие по площади страны мира

Самые большие по площади страны мира (9 фото)

Автор:
19 августа 2020 08:54
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   путешествия   размер   самая большая страна   страна   фото   
1257
9
Земля занимает пятое место по размеру среди всех планет Солнечной системы, а ее площадь достигает 510 млн кв. км. В мире насчитывается порядка 206 стран, которые расположились почти на 149 млн кв. км. Около половины этой территории принадлежит всего 10 государствам, которые и составляют наш рейтинг самых крупных стран мира!

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Метки: в мире   путешествия   размер   самая большая страна   страна   фото   
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8  комментариев
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Дядя Витя 2 часа назад
А где Дания?
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48k
Андрей Дядя Витя 2 часа назад
Это карлик, а Гренландия, на которую Вы намекаете - давно автономна.
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2k
Красаучег) 10 минут назад
вот начнется пи#дец в америке, вулкан там ихний лопнет или разлом этот расколет пиндосов на части.. поплывут к нам на корабликах завоевывать пробовать, чтоб жить тут на огромной територии, где живет половина человека на десять квадратных километров..
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86k
сапер Водичка 21 минуту назад
А как же Лимпопо ?
А как же Лимпопо ?
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968
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Ну теперь можно сравнить уровень жизни ))
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31k
consul1970 39 минут назад
А Китай Площадь: 9 598 962. Это с Тайванем?
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котегRUS 2 часа назад
Славься страна, мы гордимся тобой!
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