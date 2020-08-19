Самые большие по площади страны мира

Земля занимает пятое место по размеру среди всех планет Солнечной системы, а ее площадь достигает 510 млн кв. км. В мире насчитывается порядка 206 стран, которые расположились почти на 149 млн кв. км. Около половины этой территории принадлежит всего 10 государствам, которые и составляют наш рейтинг самых крупных стран мира!
Алжир
Площадь: 2 381 740 кв. км
Население: 40 млн чел.
Столица: Алжир
Список самых больших стран на земле открывает крупнейшее государство Африки — Алжир. Солидную часть территории Алжира (около 80%) занимает самая большая жаркая пустыня Сахара. По запасам нефти и газа Алжир — одна из лидирующих стран во всем мире. И это не меняет того факта, что более 17% населения живут за чертой бедности. В стране имеется уникальное озеро, где вместо воды — чернила. В Алжире самая большая береговая линия — 988 км.
Население: 40 млн чел.
Столица: Алжир
Список самых больших стран на земле открывает крупнейшее государство Африки — Алжир. Солидную часть территории Алжира (около 80%) занимает самая большая жаркая пустыня Сахара. По запасам нефти и газа Алжир — одна из лидирующих стран во всем мире. И это не меняет того факта, что более 17% населения живут за чертой бедности. В стране имеется уникальное озеро, где вместо воды — чернила. В Алжире самая большая береговая линия — 988 км.
Казахстан
Площадь: 2 724 902 кв. км
Население: 17 млн чел.
Столица: Астана
Девятая строчка рейтинга принадлежит Казахстану, родине тюльпанов и яблок, стране с очень богатым историческим и культурным прошлым. Как и Алжир страну можно отнести к газово-нефтяным магнатам. Это самое большое государство, не имеющее выход к мировому океану. Пограничная территория с Россией самая протяженная в мире и составляет более 7000 км. Основная часть страны занята пустынями и степями. В Казахстане находится самый крупный высокогорный каток в мире — Медео.
Население: 17 млн чел.
Столица: Астана
Девятая строчка рейтинга принадлежит Казахстану, родине тюльпанов и яблок, стране с очень богатым историческим и культурным прошлым. Как и Алжир страну можно отнести к газово-нефтяным магнатам. Это самое большое государство, не имеющее выход к мировому океану. Пограничная территория с Россией самая протяженная в мире и составляет более 7000 км. Основная часть страны занята пустынями и степями. В Казахстане находится самый крупный высокогорный каток в мире — Медео.
Аргентина
Площадь: 2 780 400 кв. км
Население: 43 млн чел.
Столица: Буэнос-Айрес
Родина легендарных футболистов Марадонны и Месси, Аргентина, занимает 8 место. Страна была названа в честь серебра (Argentum с латинского — серебро). Но колонисты ошиблись, этого метала в недрах земли оказалось крайне мало. В Буэнос-Айресе можно пройтись по самой длинной улице в мире, где нумерация домов переваливает за 20 000. Около 40% населения страны итальянского происхождения, а у остальных в большинстве своем немецкие корни.
Население: 43 млн чел.
Столица: Буэнос-Айрес
Родина легендарных футболистов Марадонны и Месси, Аргентина, занимает 8 место. Страна была названа в честь серебра (Argentum с латинского — серебро). Но колонисты ошиблись, этого метала в недрах земли оказалось крайне мало. В Буэнос-Айресе можно пройтись по самой длинной улице в мире, где нумерация домов переваливает за 20 000. Около 40% населения страны итальянского происхождения, а у остальных в большинстве своем немецкие корни.
Индия
Площадь: 3 287 263 кв. км
Население: 1 329 млн чел.
Столица: Нью-Дели
Индия — вторая по численности населения страна в мире и седьмая в рейтинге. Это родина чая, индуизма и буддизма. Жители Индии очень набожны, и религия играет важнейшую роль в стране, о чем говорят исторические храмы и святыни. В г. Мумбае расположена самая большая кино-индустрия — Болливуд. Интересно, что в Индии траурный цвет не черный, а белый. Индусы являются самой крупной англоязычной нацией на земле! Самая популярная игра — крикет, привитая еще британцами.
Население: 1 329 млн чел.
Столица: Нью-Дели
Индия — вторая по численности населения страна в мире и седьмая в рейтинге. Это родина чая, индуизма и буддизма. Жители Индии очень набожны, и религия играет важнейшую роль в стране, о чем говорят исторические храмы и святыни. В г. Мумбае расположена самая большая кино-индустрия — Болливуд. Интересно, что в Индии траурный цвет не черный, а белый. Индусы являются самой крупной англоязычной нацией на земле! Самая популярная игра — крикет, привитая еще британцами.
Австралия
Площадь: 7 692 024 кв. км
Население: 24 млн чел.
Столица: Канберра
Страна-материк с великим множеством национальностей, загадочным подводным миром, необыкновенной флорой и фауной занимает шестую строчку топ-10. Благодаря размещению в южном полушарии здесь все наоборот: зимой — лето, а летом — зима. В этом государстве находится самое большое пастбище в мире для выгула крупного рогатого скота площадью 34 000 кв. м. Количество снега в австралийских Альпах превышает швейцарские! Зимние виды спорта в Австралии пользуются не меньшей популярностью, чем серфинг.
Население: 24 млн чел.
Столица: Канберра
Страна-материк с великим множеством национальностей, загадочным подводным миром, необыкновенной флорой и фауной занимает шестую строчку топ-10. Благодаря размещению в южном полушарии здесь все наоборот: зимой — лето, а летом — зима. В этом государстве находится самое большое пастбище в мире для выгула крупного рогатого скота площадью 34 000 кв. м. Количество снега в австралийских Альпах превышает швейцарские! Зимние виды спорта в Австралии пользуются не меньшей популярностью, чем серфинг.
Бразилия
Площадь: 8 515 770 кв. км
Население: 204 млн чел.
Столица: Бразилиа
Крупнейшее государство в Южной Америке по праву заслуживает 5 место. Бразилия — родина ярких карнавалов и самая футбольная страна, в которой родился король мяча — великий Пеле. Сборная Бразилии по футболу была пятикратным чемпионом мира! Основной язык — португальский. Знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро — одна из новых семи чудес света. Лучший в мире кофе производят в Бразилии, но жители страны больше предпочитают какао.
Население: 204 млн чел.
Столица: Бразилиа
Крупнейшее государство в Южной Америке по праву заслуживает 5 место. Бразилия — родина ярких карнавалов и самая футбольная страна, в которой родился король мяча — великий Пеле. Сборная Бразилии по футболу была пятикратным чемпионом мира! Основной язык — португальский. Знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро — одна из новых семи чудес света. Лучший в мире кофе производят в Бразилии, но жители страны больше предпочитают какао.
США
Площадь: 9 519 431 кв. км
Население: 325 млн чел.
Столица: Вашингтон
Четверку открывает США — страна с сильнейшей армией в мире и самым высоким показателем ВВП на душу населения. Но не все так радужно. Нередко жителей соединенных штатов настигают страшные торнадо и циклоны. Государство омывается с двух сторон двумя океанами: Атлантическим и Тихим. В США нет официального языка, большинство населения говорит на американском английском.
Население: 325 млн чел.
Столица: Вашингтон
Четверку открывает США — страна с сильнейшей армией в мире и самым высоким показателем ВВП на душу населения. Но не все так радужно. Нередко жителей соединенных штатов настигают страшные торнадо и циклоны. Государство омывается с двух сторон двумя океанами: Атлантическим и Тихим. В США нет официального языка, большинство населения говорит на американском английском.
Китай
Площадь: 9 598 962 кв. км
Население: 1 380 млрд чел.
Столица: Пекин
Бронзу завоевывает родина риса и экономическая сверхдержава — Китай. Шанхай является самым большим городом по количеству населения в мире. С государством граничат целых 14 стран, а его побережье омывают четыре моря. В изобретениях китайскому народу нет равных. Стоит ли напоминать, что бумагу, порох, компас и большинство самых популярных бытовых приборов придумали именно китайцы. Китайский язык считается одним из сложнейших в мире! Он насчитывает более 7 диалектов, так что южанин совершенно не поймет жителя с севера.
Население: 1 380 млрд чел.
Столица: Пекин
Бронзу завоевывает родина риса и экономическая сверхдержава — Китай. Шанхай является самым большим городом по количеству населения в мире. С государством граничат целых 14 стран, а его побережье омывают четыре моря. В изобретениях китайскому народу нет равных. Стоит ли напоминать, что бумагу, порох, компас и большинство самых популярных бытовых приборов придумали именно китайцы. Китайский язык считается одним из сложнейших в мире! Он насчитывает более 7 диалектов, так что южанин совершенно не поймет жителя с севера.
Канада
Площадь: 9 984 670 кв. км
Население: 36 млн чел.
Столица: Оттава
Северный сосед США, Канада, занимает второе место нашего рейтинга. Это страна с самым высоким уровнем образования в мире и самой низкой плотностью населения, так как не вся территория государства пригодна для жизни! В Канаде живет самое северное население в мире. Страна обладает рекордным количеством внутренних озер и рек. А более 30% территории занимают леса.
Население: 36 млн чел.
Столица: Оттава
Северный сосед США, Канада, занимает второе место нашего рейтинга. Это страна с самым высоким уровнем образования в мире и самой низкой плотностью населения, так как не вся территория государства пригодна для жизни! В Канаде живет самое северное население в мире. Страна обладает рекордным количеством внутренних озер и рек. А более 30% территории занимают леса.
Россия
Площадь: 17 125 191 кв. км
Население: 146 млн чел.
Столица: Москва
И с огромным отрывом золото достается России — самой большой стране на планете, которая граничит с 18 странами! Протяженность страны — более 60 тыс. км. Московский кремль считается самой большой в мире средневековой крепостью. Это богатейшее государство по запасам сырьевых и топливных ресурсов. Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, а Байкал — самым глубоким озером и крупнейшим источником пресной воды на земле.
Население: 146 млн чел.
Столица: Москва
И с огромным отрывом золото достается России — самой большой стране на планете, которая граничит с 18 странами! Протяженность страны — более 60 тыс. км. Московский кремль считается самой большой в мире средневековой крепостью. Это богатейшее государство по запасам сырьевых и топливных ресурсов. Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, а Байкал — самым глубоким озером и крупнейшим источником пресной воды на земле.
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