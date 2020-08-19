Самые большие по площади страны мира

Площадь: 3 287 263 кв. км



Население: 1 329 млн чел.



Столица: Нью-Дели



Индия — вторая по численности населения страна в мире и седьмая в рейтинге. Это родина чая, индуизма и буддизма. Жители Индии очень набожны, и религия играет важнейшую роль в стране, о чем говорят исторические храмы и святыни. В г. Мумбае расположена самая большая кино-индустрия — Болливуд. Интересно, что в Индии траурный цвет не черный, а белый. Индусы являются самой крупной англоязычной нацией на земле! Самая популярная игра — крикет, привитая еще британцами.