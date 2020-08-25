Знакомые места с необычного ракурса

Приготовьтесь удивиться тому, с чем вы, вроде бы, отлично знакомы.
Когда дело касается фотографий, одно из важнейших правил звучит так: ракурс решает всё. Вы 1000 раз видели фотографии следующих объектов, но с такого ракурса — едва ли. Именно это делает снимки гораздо более любопытным зрелищем, чем следует из простого названия, такого как «Эйфелева башня» или, например, «театральная сцена».
1. Статуя моаи, остров Пасхи, подземная часть
2. Вид с горы Рашмор, США
3. Пирамида Хефрена, Египет, вид сверху
4. Бурдж-Халифа, ОАЭ, вид сверху
Дополнительная эффектность снимка создаётся за счёт того, что он был сделан на длиннофокусный объектив, из-за которого небоскрёб кажется не таким уж и высоким.
5. Венеция, Италия, вид сверху
6. Вид из-за плеча статуи Линкольна в одноимённом мемориале, США
Фото сделано 28 августа 1963 года во время знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта».
7. Пизанская башня, Италия, вид сверху
8. Театральная сцена, вид из-за кулис
9. Эйфелева башня, Франция, вид сверху
Создаётся впечатление, что башня стоит на шпиле вверх ногами. Если увидите это, назад дороги уже нет.
10. Статуя «Родина-мать зовёт!», Россия, вид с воздуха сквозь облака
11. Надпись «Голливуд» в Лос-Анджелесе, США, вид сзади и сверху
12. Триумфальная арка, Париж, вид снизу
13. Вид на Статую Свободы из парка Либерти Стэйт, США
Сиднейский оперный театр, вид сверху
Вид на Нью-Йорк из головы Статуи Свободы
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