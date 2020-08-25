Знакомые места с необычного ракурса

Когда дело касается фотографий, одно из важнейших правил звучит так: ракурс решает всё. Вы 1000 раз видели фотографии следующих объектов, но с такого ракурса — едва ли. Именно это делает снимки гораздо более любопытным зрелищем, чем следует из простого названия, такого как «Эйфелева башня» или, например, «театральная сцена».