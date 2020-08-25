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Знакомые места с необычного ракурса

Знакомые места с необычного ракурса (16 фото)

Автор:
25 августа 2020 08:45
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   интересно   объекты   путешествия   ракурс   статуи   факты   фото   
1617
16
Приготовьтесь удивиться тому, с чем вы, вроде бы, отлично знакомы.

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Метки: в мире   интересно   объекты   путешествия   ракурс   статуи   факты   фото   
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5  комментариев
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2k
Sulesin 45 минут назад
Знакомые места с необычного ракурса
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24k
Aleksandr Час назад
Знакомые места с необычного ракурса
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12k
Ligov 2 часа назад
Еще одно знакомое место сверху.

Еще одно знакомое место сверху.
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36k
Нейтралитет Ligov 49 минут назад
инкубатор зергов?
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12k
Ligov Нейтралитет 39 минут назад
Ответ:"C такого ракурса Лахта Центр вы ещё не видели. Петербуржец вышел в финал международного фотоконкурса со снимком башни".)
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