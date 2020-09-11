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Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения

Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения (23 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 14:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   интересно   своими руками   сделай сам   фото   цветы   цветы из бумаги   
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В сегодняшней статье пойдет речь о том, как сделать из бумаги объёмные цветы.

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Метки: видео   интересно   своими руками   сделай сам   фото   цветы   цветы из бумаги   
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