Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения

В сегодняшней статье пойдет речь о том, как сделать из бумаги объёмные цветы.
Каждая хозяйка хочет, чтобы её уютное гнездышко казалось совершенно иным: домашним и чарующим. Поэтому цветы можно делать не только для декора своих подарков, но и для украшения дома, дополняя его уютом.
Приготовьтесь к разнообразным цветам, которые можно сделать самим, проявив фантазию.
Освоить такое нехитрое дело может любой, достаточно запастись терпением, необходимыми материалами и пошагово выполнять технику.
Итак, если вы готовы окунуться в мир мастерства объемных цветов, тогда я начинаю все рассказывать поэтапно.
Приготовьтесь к разнообразным цветам, которые можно сделать самим, проявив фантазию.
Освоить такое нехитрое дело может любой, достаточно запастись терпением, необходимыми материалами и пошагово выполнять технику.
Итак, если вы готовы окунуться в мир мастерства объемных цветов, тогда я начинаю все рассказывать поэтапно.
Необычная ромашка
Первый вариант будет самым легким, он отлично подойдёт для детей, и даже для тех, кто не имел дело с поделками.
Для этого потребуются:
цветные листы формата а 4
ножницы
карандаш
клей ПВА
Ход работы:
Каждый лист надо нарезать на полосочки и соединить их клеем.
Затем приклеивайте поочередно к друг другу такие заготовки по кругу, как на фото.
Сверху украсьте бусиной.
И вот ваш первый цветок готов, не сложно правда ли? Но мы не останавливаемся на лёгком, идем дальше постигать технику мастерства.
Для этого потребуются:
цветные листы формата а 4
ножницы
карандаш
клей ПВА
Ход работы:
Каждый лист надо нарезать на полосочки и соединить их клеем.
Затем приклеивайте поочередно к друг другу такие заготовки по кругу, как на фото.
Сверху украсьте бусиной.
И вот ваш первый цветок готов, не сложно правда ли? Но мы не останавливаемся на лёгком, идем дальше постигать технику мастерства.
Астра
Во втором варианте попробуем смастерить что-нибудь посложнее. Вашему вниманию предлагаю сделать астру из цветной бумаги. Начинаем творить.
Для этого потребуется:
бумага
клей ПВА
Ход работы:
Возьмите бумагу и нарежьте кругами так, чтобы первый цветок был самым большим, а последний маленький. Вырезаем острые листики. Наклеиваем друг на друга.
Для этого потребуется:
бумага
клей ПВА
Ход работы:
Возьмите бумагу и нарежьте кругами так, чтобы первый цветок был самым большим, а последний маленький. Вырезаем острые листики. Наклеиваем друг на друга.
За счёт такой техники астра получается пышной. Можно использовать как один цвет бумаги, так и несколько, сделав цветок разнообразней.
Сердцевинкой будет просто скрученная несколько раз полосочка.
Из зеленых листочков делаем чашелистик.
Получается пышный красивый цветочек.
Кстати, сразу хочу показать, как легко можно делать заготовки, которые пригодятся для последующих цветов.
Сердцевинкой будет просто скрученная несколько раз полосочка.
Из зеленых листочков делаем чашелистик.
Получается пышный красивый цветочек.
Кстати, сразу хочу показать, как легко можно делать заготовки, которые пригодятся для последующих цветов.
Розы
Этот пример подойдет для открыток. Вариант с простой розочкой приятно удивит. Разновидность такой техники интересна в исполнении и не требует никаких дополнительных расходов. Делается очень быстро.
И я представляю вам даже 6 способов, как сделать разнообразные розочки.
Вариант 1
Для этого потребуется:
цветная бумага
клей ПВА
ножницы
карандаш
Ход работы:
Берём цветную бумагу и ориентировочно намечаем по нему спиралевидные линии.
По заданной линии по кругу вырезаем спираль.
Затем скручиваем розу и склеиваем концы.
Роза получилась довольно быстро и красиво. Такое оформление послужит прекрасным радужным акцентом на открытке.
И я представляю вам даже 6 способов, как сделать разнообразные розочки.
Вариант 1
Для этого потребуется:
цветная бумага
клей ПВА
ножницы
карандаш
Ход работы:
Берём цветную бумагу и ориентировочно намечаем по нему спиралевидные линии.
По заданной линии по кругу вырезаем спираль.
Затем скручиваем розу и склеиваем концы.
Роза получилась довольно быстро и красиво. Такое оформление послужит прекрасным радужным акцентом на открытке.
Вариант 2
Делаем разных размеров бумажные заготовки. А затем подкручиваем лепестки. И все соединяем вместе с помощью клея.
Вариант 3
Нарезаем красные круги опять разного размера. Можно сделать волнистый край. А теперь просто нужно смять каждый кружок, придавая форму мятых лепестков.
Все соединяем поочередно на клей, начиная с самого большого круга, вставляя внутрь него кружки поменьше.
Приклеиваем зеленые листики и розочка готова.
Все соединяем поочередно на клей, начиная с самого большого круга, вставляя внутрь него кружки поменьше.
Приклеиваем зеленые листики и розочка готова.
Вариант 4
Круг разделите на сегменты и сделайте надрезы. Каждый сегмент подкрутите с двух сторон. Из неполного круга сделайте заготовки лепестков поменьше.
Все соедините. Получается тоже довольно красивая и необычная розочка. Как вам?
Все соедините. Получается тоже довольно красивая и необычная розочка. Как вам?
Вариант 5
Этот способ подойдет, если вы хотите сделать большой цветочек.
Вам понадобится основа из плотной бумаги в виде шестиугольника. Из розовой бумаги вырежьте прямоугольники и придайте им нужную форму. У каждого лепестка снизу сделайте надрез, чтобы лепесточек получался более объемным при склеивании.
Бутон соберите так, как показано на фото. Останется только все теперь соединить вместе.
Вам понадобится основа из плотной бумаги в виде шестиугольника. Из розовой бумаги вырежьте прямоугольники и придайте им нужную форму. У каждого лепестка снизу сделайте надрез, чтобы лепесточек получался более объемным при склеивании.
Бутон соберите так, как показано на фото. Останется только все теперь соединить вместе.
Вариант 6
А вот еще один интересный способ, но без использования основы. Смотрите. Процесс очень похож на описание предыдущего варианта.
Лютик
Хотите сделать маленькие цветочки? Вот такие, похожие на лютики, я думаю отлично подойдут для вставочек при декоре.
Из креп-бумаги нарезаем круги и скручиваем хвостик. Это будет ножка. По центру немного растягиваем заготовку для придания пышности.
На полоске делаем надрезы и сворачиваем ее в бутон. Скрепляем клеем. Затем поочередно приклеиваем лепесточки.
Из креп-бумаги нарезаем круги и скручиваем хвостик. Это будет ножка. По центру немного растягиваем заготовку для придания пышности.
На полоске делаем надрезы и сворачиваем ее в бутон. Скрепляем клеем. Затем поочередно приклеиваем лепесточки.
Георгин
Для создания георгина потребуется вырезать много длинных остроконечных лепестков из гофрированной бумаги. А затем поочередно их соединить на картонную основу, начиная сборку снизу.
Продвигаясь к центру, используйте лепестки все меньше и меньше по длине, чтобы получилась красивая сердцевинка.
Продвигаясь к центру, используйте лепестки все меньше и меньше по длине, чтобы получилась красивая сердцевинка.
Колокольчик
Чтобы сделать такой колокольчик, нужно запастись терпением. Это прямо будет ювелирная работа.
Но он мне настолько понравился, что я не удержалась и не смогла вам его не показать.
Вырежьте удлиненные голубые лепесточки и соедините все, как показано на фото.
Но он мне настолько понравился, что я не удержалась и не смогла вам его не показать.
Вырежьте удлиненные голубые лепесточки и соедините все, как показано на фото.
Пион
Понадобится несколько слоев крепированной бумаги. Затем сделайте надрезы сверху и снизу, не доходя до середины несколько сантиметров.
Отрежьте все уголки. Соедините прямоугольник гармошкой и перевяжите по центру, например, проволокой.
Теперь просто нужно расправить каждый лепесточек и все.
Отрежьте все уголки. Соедините прямоугольник гармошкой и перевяжите по центру, например, проволокой.
Теперь просто нужно расправить каждый лепесточек и все.
Цветок-звезда
Я дала этому цветку такое название, потому что у меня возникают с ним такие ассоциации. Ну правда, похож же?
Квадратики нужно сложить особым способом. Смотрите схему по представленному фото.
А затем соединяйте вместе 5 таких получающихся «звездные» заготовки.
Квадратики нужно сложить особым способом. Смотрите схему по представленному фото.
А затем соединяйте вместе 5 таких получающихся «звездные» заготовки.
Космея
А вы когда-нибудь пробовали сделать цветы из отработанной бумаги, а вернее из лотка из-под яиц? Еще нет? Тогда пришло самое время это сделать.
Смотрите как. Каждый элемент яичного лотка разрезаем почти до центра. И придаем нужную форму лепесткам. Теперь все нужно покрасить краской в нужный нам цвет.
Вставляем проволоку с сердцевинкой из желтой бумаги. И вот, получается натуральная космея, не отличишь от настоящей.
Смотрите как. Каждый элемент яичного лотка разрезаем почти до центра. И придаем нужную форму лепесткам. Теперь все нужно покрасить краской в нужный нам цвет.
Вставляем проволоку с сердцевинкой из желтой бумаги. И вот, получается натуральная космея, не отличишь от настоящей.
Лилия
Еще один вариант, как собрать простую лилию. Делайте нужные заготовочки и все соединяйте, как показано на фото.
Хризантема
Для создания такой пышной хризантемы нужно бумагу разрезать на тонкие полосочки. Но не доходя до другого края на несколько сантиметров.
Затем скрутите такую заготовку, зафиксируйте клеем.
Из проволоки сделайте ножку цветка и обмотайте ее зеленой тейп-лентой.
Затем скрутите такую заготовку, зафиксируйте клеем.
Из проволоки сделайте ножку цветка и обмотайте ее зеленой тейп-лентой.
Шикарные георгины
А ели нарезать бумажные квадратики и соединить их в такие вот трубочки-конусы? Тогда из множества таких конусов получится шикарный георгин.
Поэкспериментируйте цветом и ваши цветы будут всех удивлять.
Поэкспериментируйте цветом и ваши цветы будут всех удивлять.
От чего зависит вид цветка?
И напоследок хочу вам показать, какие могут получиться разные цветы при сборке, применяя разные формы заготовок для лепесточков. Применяйте эти советы.
Примеры декора помещений
Объемные большие цветы как нельзя кстати подойдут для эффектного украшения зала, будут выглядеть потрясающе на любом мероприятии.
Посмотрим видео, как сделать такой цветок для оформления фотозоны?
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