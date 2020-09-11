Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения

Первый вариант будет самым легким, он отлично подойдёт для детей, и даже для тех, кто не имел дело с поделками.



Для этого потребуются:



цветные листы формата а 4

ножницы

карандаш

клей ПВА

Ход работы:



Каждый лист надо нарезать на полосочки и соединить их клеем.



Затем приклеивайте поочередно к друг другу такие заготовки по кругу, как на фото.



Сверху украсьте бусиной.



И вот ваш первый цветок готов, не сложно правда ли? Но мы не останавливаемся на лёгком, идем дальше постигать технику мастерства.