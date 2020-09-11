FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сделай сам! 883 поста • 793 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона

Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона (41 фото)

Автор:
11 сентября 2020 18:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: будка   интересно   своими руками   сделай сам   собака   фото   
240
41
Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: будка   интересно   своими руками   сделай сам   собака   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
kaboza 2 часа назад
то вагонка, то блокхауз...лайкодрочер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 58 минут назад
вы садист батенька-в европах вас не поймут-собака должна жить в доме-а хозяин в будке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis Час назад
Самая большая (и распространенная) ошибка: лаз без порога. Необходим высокий порог. Он собаке не помешает входить в будку. И небольшой лаз в холодное время выгода - внутри немного теплее. А главное - подстилка (сено или солома) не высыпается из будки. Кстати, ячменная солома - самый плохой вариант для подстилки. Из-за грубых зазубренных остей, которые втыкаются в шерсть. Сено или солома без остей - лучший вариант. А когда искрошатся в труху - замените. Меняйте почаще. Собака чище будет и будет от ней приятно пахнуть сеном, а не грязной псиной.
И самый лучший вариант, когда одна стенка в будке открывается на петлях как дверь. Открыл, вынул грязную подстилку, вымел песок и труху, пропылесосил, вложил чистую подстилку и закрыл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 2 часа назад
норжовка млять, вот моя пилила, в конструкции нашел косяков о что жесть, и где в перечне инструментов шлифмашина, либо фуганок, млять видно вагонка покупная, автор го в школу с карантина
норжовка млять, вот моя пилила, в конструкции нашел косяков о что жесть, и где в перечне инструментов шлифмашина, либо фуганок, млять видно вагонка покупная, автор го в школу с карантина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби 15 фантастических идей использования старого советского чайника 15 фантастических идей использования старого советского чайника Куда деть коробки из-под яиц? Только не вздумайте их выбрасывать! Куда деть коробки из-под яиц? Только не вздумайте их выбрасывать! Хозяйка взяла из приюта пса и подарила ему радость, которую он заслуживал Хозяйка взяла из приюта пса и подарила ему радость, которую он заслуживал Достали картонные коробки от бытовой техники, захламляющие балкон? Вот что можно из них сделать Достали картонные коробки от бытовой техники, захламляющие балкон? Вот что можно из них сделать Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения Объемные цветы из бумаги: 18 идей как сделать их для украшения
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649132



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
3
123
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
3
149
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лариса Долина - "кавказская певица"?
0
18
Лариса Долина - "кавказская певица"?
Рак богомол, павлиновая креветка
0
4
Рак богомол, павлиновая креветка
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
37

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#своими руками#белоруссия#происшествие#прикольные#кино#нападение#позитив
#юмор#прикол#животные#сша#москва#россия#картинки#китай#настроение#природа
#интересно#история#в мире#gif#общество#СССР#киев#люди#необычно#сделай сам

На что жалуетесь?

Вернуться