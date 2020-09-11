Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:



минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;

между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;

в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.

Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.



Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:



не впитывают влагу;

не деформируются со временем;

просто монтируются.