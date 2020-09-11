Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы.
Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.
Как определиться с габаритами домика
Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:
Размеры породы Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах) Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.) 70х55х60 30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.) 115х75х80 35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.) 135х100х95 40х60
Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:
высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
высота лаза = рост в холке + 5 см.
Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:
Размеры породы Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах) Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.) 70х55х60 30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.) 115х75х80 35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.) 135х100х95 40х60
Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:
высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
высота лаза = рост в холке + 5 см.
Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.
Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.
Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.
Как построить простую будку
Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.
Также следует учитывать рекомендации:
не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.
у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.
Из инструментов понадобится:
молоток;
ножовка;
шуруповёрт;
рубанок;
ножницы по металлу;
рулетка;
карандаш.
Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.
Из инструментов понадобится:
молоток;
ножовка;
шуруповёрт;
рубанок;
ножницы по металлу;
рулетка;
карандаш.
Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.
Жилище для питомца из досок
Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:
Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.
Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.
Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).
Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).
Утепление собачьего домика
Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.
Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.
Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.
Электрический обогрев
Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.
Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.
Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.
Минеральная вата
Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:
минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.
Пенопласт или пенополистирол
Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.
Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:
не впитывают влагу;
не деформируются со временем;
просто монтируются.
минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.
Пенопласт или пенополистирол
Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.
Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:
не впитывают влагу;
не деформируются со временем;
просто монтируются.
Войлок и подручные средства
Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал
Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.
Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.
Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.
Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.
Экономичный вариант: конура из поддонов
Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:
Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.
Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.
На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.
Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.
Домашняя альтернатива: домик из картона
Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:
Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша
Украсить по своему усмотрению
Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.
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Метки: будка интересно своими руками сделай сам собака фото
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И самый лучший вариант, когда одна стенка в будке открывается на петлях как дверь. Открыл, вынул грязную подстилку, вымел песок и труху, пропылесосил, вложил чистую подстилку и закрыл.