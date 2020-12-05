Самый простой пескоструйный аппарат



В быту их можно будет использовать для очистки заржавевшего металлического инструмента и деталей, элементов металлических ворот перед окраской, удаления загрязнений с поверхностей придомовых и садовых дорожек, выложенных плиткой или зацементированных.





Процесс изготовления простого пескоструйного аппарата



Приводим пошаговую инструкцию по изготовлению пескоструйной самоделки, работающей по принципу эжектора (пульверизатора).



Шаг 1. Необходимо купить или позаимствовать пневматический пистолет, рассчитанный на давление до 4 МПа, пластиковую 0,5- или 1-литровую бутылку, штуцер, шланги и сверла. О других материалах и инструментах будем упоминать по мере их применения на соответствующем шаге.









Шаг 2. Скручиваем с бутылки пробку, а оставшийся на горлышке поясок разрезаем столярным ножом и удаляем. Крышку плотно закручиваем на место.







Шаг 3. С помощью электродрели и сверла на 5 мм просверливаем горлышко бутылки по диаметру с обеих сторон прямо под самой крышкой.







Шаг 4. В просверленные отверстия аккуратно вставляем трубочку из комплекта к пневматическому пистолету. Определяем на ней место, где будет располагаться бутылка с песком. Оно должно быть ближе к пневматическому пистолету. Это обеспечит большую надежность конструкции, лучшую балансировку и удобство в работе.







Шаг 5. Вытаскиваем трубочку из отверстий в бутылке и отмечаем с помощью маркера на трубочке место, где будет пропилено продолговатое отверстие для поступления из емкости песка.







Шаг 6. С помощью напильника по металлу выполняем на трубочке продолговатое неширокое отверстие, аккуратно зачищая его края.











Шаг 7. Вновь возвращаем трубочку на место, причем выпиленное напильником отверстие должно быть направленно вниз, а над ней вертикально вверх будет располагаться бутылка.









Шаг 8. Места входа трубочки в бутылку и выхода из нее заливаем подходящим клеем, во-первых, для обеспечения прочности соединения, во-вторых, для герметизации, чтобы во время работы пескоструйного приспособления воздух, подаваемый компрессором, не выходил наружу.



Дождавшись полного отвердевания клея, можно приступать к испытанию пескоструйного аппарата, предварительно засыпав в бутылку сухой песок крупностью не более 0,5 мм, а пистолет с помощью шланга, соединив с компрессором, который в состоянии обеспечивать давление в 4 МПа (бар).













Шаг 9. Направляем трубочку пистолета на загрязнения садовой дорожки, регулируя давление воздуха, а значит и расход песка, с помощью ручки на инструменте. Эффективность очистки очевидна.







Шаг 10. Попытаемся очистить от ржавчины пассатижи, которые долгое время лежали где-то, подвергаясь воздействию воды или влажного воздуха. Направляя на ржавые места инструмента, струю воздуха вперемешку с песком, добиваемся его полной очистки. Поверхность металла после такой обработки приобретает благородный матовый оттенок.















Для информации: в качестве источника сжатого воздуха использован бытовой воздушный компрессор, на щитке управления которого расположена ручка регулировки расхода воздуха, расходомер, штуцеры для подключения шлангов и манометр, показывающий давление в системе.

В качестве средства очистки, наряду с мелким песком, можно использовать мелко раздробленную скорлупу грецких орехов.







Безопасность работы



Частицы песка или его заменителя вылетают из сопла пескоструйного устройства со скоростью в десятки метров в секунду и, отражаясь от очищаемой поверхности, могут повредить незащищенные части тела, особенно глаза и руки.

Поэтому при работе с пескоструйным аппаратом необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: очками или щитком, респиратором, перчатками, одеждой с длинными рукавами. Работу желательно проводить на открытом воздухе или в помещении с эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.





Смотрите видео



