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Самый простой пескоструйный аппарат

Самый простой пескоструйный аппарат (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 09:59
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   интересно   пескоструйный аппарат   своими руками   сделай сам   фото   
7105
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Можно ли сделать пескоструйное приспособление на 1-2 литра из подручных материалов, затратив минимум денег? Это вполне возможно, особенно если под рукой есть пистолет от краскопульта.

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Метки: видео   интересно   пескоструйный аппарат   своими руками   сделай сам   фото   
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26  комментариев
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632
алексей светов 4 часа назад
Доктор Дью уже опробовал сей аппарат-250 полуляхов из 250 возможных .Итог поделка полная [мат] если у вас нет компрессора на 20 атм с рессивером литров на 200.
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6k
dikijjim 14 минут назад
а как песок поступает в трубочку,если в ней давление воздуха наружу бьет?
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−19
Александр 37 минут назад
Привет от Доктора)
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3k
TeRMeeT 54 минуты назад
Здраааааасссееее... и с нова с вами рубрика "Всратый DIY"
Вердикт не читая - 250 Полуляхов из 250.
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28k
Юр21 Час назад
Одноразовая фигня, песок моментально сожрёт эту трубочку, пожалуй даже раньше чем плоскогубцы от ржавчины отчистишь.
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4k
Иван 2 часа назад
А компрессор можно взять от аквариума.
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987
Bumis Plum 2 часа назад
Нихера оно не работает, проверено.
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11k
Сергей 2 часа назад
Самый простой пескоструйный аппарат
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771
Сергей 2 часа назад
250 полуляхов из 250... из чего следует, что самоделка полная фуйня... уверен что уже писали, но всё же
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985
Herr Mannelig 2 часа назад
Если есть компрессор и желание сделать работу по очистке качественно , то нужно купить готовый пистолет. У меня к поделкам из пластиковых бутылок и спермоклея отвращение
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6k
bum-bum 2 часа назад
ворота ржавые этой поделкой чистить описденеешь. Их штук 10 придется изготовить, а это уже 50 баксов, что составляет стоимость почти профессионального аппарата с баком на 5 литров. С которым тоже иписденеешь, но он хотя бы чистить будет.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
5 баксов за штуку самодельную и 500 за компрессор ! офигетельно сэкономить можно !!
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6k
bum-bum 2 часа назад
вапервых, эта фуета называется "продувочный пистолет", а не "пистолет от краскопульта".
Вафтарых: самый дешевый писькоструйный пестик стоит 500 рублей. Нах пол дня дрочиться с фуетой за 300 рублей, когда можно те же полдня усирать всё вокруг этим сраным песком?
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13k
Юрий 2 часа назад
"в состоянии обеспечивать давление в 4 МПа (бар)." - аффтар, ты страшно далёк от измерений.... 1 МПа отнюдь не 1 бар, а целых 10. Держи на память....
"в состоянии обеспечивать давление в 4 МПа (бар)." - аффтар, ты страшно далёк от измерений.... 1 МПа отнюдь не 1 бар, а целых 10. Держи на память....
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11k
* Юрий 2 часа назад
Автор видео сказал, что у него выставено 30psi. Переводчик просто так себе.
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1k
Ertin 3 часа назад
Писькаструйка, насяника!
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1k
Sergiy Rambus 3 часа назад
250 полуляхов
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764
ZloyPupsik Sergiy Rambus 2 часа назад
док дью одобряет:)
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33k
Элек Мек 3 часа назад
Самый простой пескоструйный аппарат
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4k
pilgrimnl 3 часа назад
800 р, и без всяких извращений
800 р, и без всяких извращений
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
У нас на заводе пескоструйка была расположена в герметичном кожухе, только руки, защищённые кожаным рукавом, пролазили, давление в шланге постоянное, 6 атмосфер. И то нужно было несколько минут, чтобы реально что то очистить от краски или ржавчины. Работал специально обученный человек, другие по ТБ не допускались.
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9k
ss 4 часа назад
Автор истинный «диайвайщик».
« Это вполне возможно, особенно если под рукой есть пистолет от краскопульта.
-
На картинках и в видео никакого краскопульта нет. Это первое.
А второе - эта хрень работать не будет. Даже волшебный «спермоклей» не удержит бутылку в таком положении на круглой трубке.
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3k
karamba 4 часа назад
Ну и на сколько времени работы хватит трубки?
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72k
Броненосец Потелкам karamba 4 часа назад
для бытовых целей - вполне достаточно
.....один раз поиграться.....
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30k
Опаньки Броненосец Потелкам 3 часа назад
для бытовых целей еще компрессор и ресивер придется где то раздобыть... на 1 раз поиграться
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6k
bum-bum Броненосец Потелкам 2 часа назад
что значит для бытовых? в глаза себе песка написдошить?
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