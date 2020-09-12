Танк своими руками из картона

Каждый ребенок будет особо ценить игрушки, выполненные своими руками. Это может быть большой танк из картона, бумажный самолет, пластилиновый робот, кораблик из пластикового стаканчика. Пошаговое описание процесса изготовления поможет с пользой провести время и создать новую игрушку.
Как делать танк из картона
Процесс изготовления любого изделия начинается с двух основных моментов: как сделать заготовку, и какие материалы нужны.
Нужно понимать, что весь процесс занимает определенное количество времени и усилий.
Нужно понимать, что весь процесс занимает определенное количество времени и усилий.
Выбор и подготовка материалов
Важно выбрать и подготовить материалы для изготовления поделки.
Смоделировать танк можно из следующих материалов:
белая офисная бумага;
цветная бумага;
белый или цветной картон;
гофрированный или бархатный картон.
В качестве альтернативы картону используют упаковки из-под разной бытовой техники, продуктов, спичек. Любой танк, выполненный из картона, начинают с чертежа будущей модели.
Смоделировать танк можно из следующих материалов:
белая офисная бумага;
цветная бумага;
белый или цветной картон;
гофрированный или бархатный картон.
В качестве альтернативы картону используют упаковки из-под разной бытовой техники, продуктов, спичек. Любой танк, выполненный из картона, начинают с чертежа будущей модели.
Выбор модели
Существует 2 варианта выполнения танка из картона для ребенка: стационарная и мобильная версия изделия. Несмотря на различия конечного результата, технология изготовления идентична. Отличительным элементом двух моделей является ходовая часть. В стационарной версии модели вместо колес – неподвижные гусеницы, в мобильной – колеса расположены на подвижных осях. Мобильную модель еще называют самоходной.
Для ее изготовления понадобятся следующие атрибуты:
белый картон;
офисная бумага;
клей – карандаш;
простой карандаш;
ножницы;
цветные карандаши, акварельные или гуашевые краски, фломастеры;
школьная линейка;
зубочистки;
коктейльная трубочка;
ластик;
пластиковый корпус от шариковой ручки.
Первый этап работы – раскрой модели: необходимо изобразить чертеж танка из картона на тетрадном листе бумаги с указанием его размеров.
Для ее изготовления понадобятся следующие атрибуты:
белый картон;
офисная бумага;
клей – карандаш;
простой карандаш;
ножницы;
цветные карандаши, акварельные или гуашевые краски, фломастеры;
школьная линейка;
зубочистки;
коктейльная трубочка;
ластик;
пластиковый корпус от шариковой ручки.
Первый этап работы – раскрой модели: необходимо изобразить чертеж танка из картона на тетрадном листе бумаги с указанием его размеров.
На втором этапе нужно произвести сборку модели.
Дальше изготовить ствол из корпуса шариковой ручки, трубочки для коктейля и обычной бумаги.
Самый сложный процесс – изготовление ходовой части (колесной пары). Здесь понадобится: катушка, картонные и резиновые кружки, бумага, зубочистки, палочки или бумажные трубки, практический навык. Затем осуществляют сборку ходовой части. Игрушка готова к использованию.
Выбирая модель, стоит учесть возможности и умения. Подробные видео позволяют увидеть процесс вживую и сделать танк из картона самостоятельно.
Дальше изготовить ствол из корпуса шариковой ручки, трубочки для коктейля и обычной бумаги.
Самый сложный процесс – изготовление ходовой части (колесной пары). Здесь понадобится: катушка, картонные и резиновые кружки, бумага, зубочистки, палочки или бумажные трубки, практический навык. Затем осуществляют сборку ходовой части. Игрушка готова к использованию.
Выбирая модель, стоит учесть возможности и умения. Подробные видео позволяют увидеть процесс вживую и сделать танк из картона самостоятельно.
Как сделать объемный танк из картона
Среди общего числа поделок из картона самые популярные – это танки.
Объемное изделие станет отличным выставочным экспонатом на школьном мероприятии, интересным элементом декора или приятным подарком папе или дедушке. Для его выполнения потребуются:
2 чайные коробки разных размеров;
зеленая цветная бумага;
классический гофрокартон и лист плотного черного материала;
клей, шило, канцелярский нож и ножницы.
Пошаговое руководство процесса выполнения танка из картона поможет легко справиться с поставленной задачей и сделать его своими руками:
Чайные коробки обернуть цветной бумагой зеленого цвета.
Коробку меньшего размера установить на ту, что больше.
Вырезать 8 больших колес из гофрокартона и 4 маленьких – из черного картона.
При помощи шила сделать отверстие посередине каждого колеса и собрать их вместе: маленькие наклеить поверх больших.
Прикрепить колеса к основному корпусу.
Вырезать 2 полоски из гофрокартона и закрепить их поверх колес в качестве гусениц.
Канцелярским ножом сделать сверху отверстие и закрыть его цветной крышкой.
Добавить реалистичности образу помогут самодельные снаряды. Отдельные элементы можно раскрасить и установить поделку на специальную картонную подставку.
Объемное изделие станет отличным выставочным экспонатом на школьном мероприятии, интересным элементом декора или приятным подарком папе или дедушке. Для его выполнения потребуются:
2 чайные коробки разных размеров;
зеленая цветная бумага;
классический гофрокартон и лист плотного черного материала;
клей, шило, канцелярский нож и ножницы.
Пошаговое руководство процесса выполнения танка из картона поможет легко справиться с поставленной задачей и сделать его своими руками:
Чайные коробки обернуть цветной бумагой зеленого цвета.
Коробку меньшего размера установить на ту, что больше.
Вырезать 8 больших колес из гофрокартона и 4 маленьких – из черного картона.
При помощи шила сделать отверстие посередине каждого колеса и собрать их вместе: маленькие наклеить поверх больших.
Прикрепить колеса к основному корпусу.
Вырезать 2 полоски из гофрокартона и закрепить их поверх колес в качестве гусениц.
Канцелярским ножом сделать сверху отверстие и закрыть его цветной крышкой.
Добавить реалистичности образу помогут самодельные снаряды. Отдельные элементы можно раскрасить и установить поделку на специальную картонную подставку.
Большой детский танк из картона своими руками
Большие ростовые игрушки, куда малыш может влезть целиком, вызовут особый восторг – дети будут играть с ними до бесконечности, выдумывать новые идеи. В этом деле на помощь придут большие коробки от бытовой техники. Изготавливают такой танк по принципам маленького: дуло, люк, колеса. Каждую деталь выполняют из картона.
Еще один вариант применения большой игрушки – это спальное место для домашних животных, которые оценят его по достоинству. Материалы, которые понадобятся: 2 большие коробки разных размеров, обрезки труб для укладки канализации калибром 100 мм.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
Подготовка картонных коробок разного размера, подходящих для животного.
В верхней коробке, которая станет башней, проделать 2 отверстия: на дне и крышке.
В большей коробке сделать прорезь по размеру меньшей с учетом места нанесения клея.
Подготовить колеса одного размера путем разрезания канализационных труб.
Сделать разметку распределения образцов для колес.
Надрезать окружности и утопить в них отрезки.
Подстелить мягкую ткань в больший ящик.
Меньшую коробку наклеить на большую.
Также можно раскрасить, оклеить или украсить на свой вкус. Забава в форме огромной военной машины понравится не только детям, но и взрослым. Это отличный повод провести время вместе и от души подурачиться.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
Подготовка картонных коробок разного размера, подходящих для животного.
В верхней коробке, которая станет башней, проделать 2 отверстия: на дне и крышке.
В большей коробке сделать прорезь по размеру меньшей с учетом места нанесения клея.
Подготовить колеса одного размера путем разрезания канализационных труб.
Сделать разметку распределения образцов для колес.
Надрезать окружности и утопить в них отрезки.
Подстелить мягкую ткань в больший ящик.
Меньшую коробку наклеить на большую.
Также можно раскрасить, оклеить или украсить на свой вкус. Забава в форме огромной военной машины понравится не только детям, но и взрослым. Это отличный повод провести время вместе и от души подурачиться.
Как сделать танк из гофрированного картона
Один из доступных вариантов создания военной машины – гофрированный картон. Для нее можно использовать 2 цвета, синий и зеленый. Поэтапное выполнение модели включает в себя несколько шагов:
Взять листы гофрокартона и нарезать его на полоски: один (синего цвета) шириной 1и 2 см, длиной 20-30 см, в зависимости от того, насколько большие колеса нужны, второй – длиной 40-50 см, можно склеить 2 полосы вместе.
Сделать шайбы, которые будут играть роль колес. Всего 8 шт., по 4 на каждую сторону, из них 2 больших (из полосок по 2 см) и 2 маленьких (из полос по 1 см).
Нагреть клеевой пистолет, с его помощью приклеить колеса на отдельную полоску, плотно прижать их друг к другу.
На оставшуюся часть полоски нанести клей ПВА и обмотать ею колеса 2 – 3 раза.
Изготовить платформу прямоугольной формы.
На заготовку наклеить гусеничные тракты танка по обеим ее сторонам.
Из остатков бумаги сделать баки, дополняющие образ танка.
Наверх установить шайбу, скрученную из 5 полос гофробумаги.
Вырезать 2 полоски шириной 1,5 см, сложить их вдвое и приклеить к основе танка по обеим сторонам башни.
Собрать модель, танк готов.
Взять листы гофрокартона и нарезать его на полоски: один (синего цвета) шириной 1и 2 см, длиной 20-30 см, в зависимости от того, насколько большие колеса нужны, второй – длиной 40-50 см, можно склеить 2 полосы вместе.
Сделать шайбы, которые будут играть роль колес. Всего 8 шт., по 4 на каждую сторону, из них 2 больших (из полосок по 2 см) и 2 маленьких (из полос по 1 см).
Нагреть клеевой пистолет, с его помощью приклеить колеса на отдельную полоску, плотно прижать их друг к другу.
На оставшуюся часть полоски нанести клей ПВА и обмотать ею колеса 2 – 3 раза.
Изготовить платформу прямоугольной формы.
На заготовку наклеить гусеничные тракты танка по обеим ее сторонам.
Из остатков бумаги сделать баки, дополняющие образ танка.
Наверх установить шайбу, скрученную из 5 полос гофробумаги.
Вырезать 2 полоски шириной 1,5 см, сложить их вдвое и приклеить к основе танка по обеим сторонам башни.
Собрать модель, танк готов.
Как сделать танк из картона и бумаги
Чтобы создать танк, понадобится 2 основных предмета – картон и бумага, в качестве дополнительных инструментов используют: клей, ножницы, зубочистки. Картон преимущественно зеленого цвета, бумага может быть разноцветной: красной, белой, черной, синей.
Работу осуществляют в несколько этапов:
Изготовить кузов: вырезать из картона зеленого цвета 3 прямоугольника, из них 2 одинаковых по длине, узких и 1 маленький широкий.
Сделать гусеницы из 2 полосок картона зеленого цвета шириной 1,5-2 см и колеса.
Оформить кабину из прямоугольников, для чего склеить их друг с другом крест-накрест и сделать загиб. Гусеницы разделить квадратом из цветной бумаги, закрепить зубочисткой.
Изготовить из бумаги дуло, прикрепить его к кабине.
Последний штрих – это колеса. Танк готов.
При желании поделку можно украсить дополнительными значками, картинками, звездочками.
Работу осуществляют в несколько этапов:
Изготовить кузов: вырезать из картона зеленого цвета 3 прямоугольника, из них 2 одинаковых по длине, узких и 1 маленький широкий.
Сделать гусеницы из 2 полосок картона зеленого цвета шириной 1,5-2 см и колеса.
Оформить кабину из прямоугольников, для чего склеить их друг с другом крест-накрест и сделать загиб. Гусеницы разделить квадратом из цветной бумаги, закрепить зубочисткой.
Изготовить из бумаги дуло, прикрепить его к кабине.
Последний штрих – это колеса. Танк готов.
При желании поделку можно украсить дополнительными значками, картинками, звездочками.
Как сделать маленький танк из картона
Для изготовления маленького танка из картона понадобится:
3 коробка из-под спичек;
2 листа двусторонней цветной (зеленой) бумаги;
зеленая крышка от пластиковой бутылки;
палочка от чупа-чупса;
самоклеящаяся цветная бумага.
Ход работы:
Замерить спичечный коробок и сделать по нему заготовки из цветной бумаги соответствующего размера с небольшим припуском.
Оклеить коробки: 2 вместе, рядом друг с другом и 1 отдельно от них.
В крышке сделать дырку и туда вставить палочку от чупа-чупса.
Вырезать 2 гусеничных трака из зеленой бумаги. Их сделать в виде овала, по размеру чуть больше получившейся основы танка, на гусеницы наклеить кружки.
Готовую модель можно украсить дополнительными элементами, вырезанными из бумаги.
3 коробка из-под спичек;
2 листа двусторонней цветной (зеленой) бумаги;
зеленая крышка от пластиковой бутылки;
палочка от чупа-чупса;
самоклеящаяся цветная бумага.
Ход работы:
Замерить спичечный коробок и сделать по нему заготовки из цветной бумаги соответствующего размера с небольшим припуском.
Оклеить коробки: 2 вместе, рядом друг с другом и 1 отдельно от них.
В крышке сделать дырку и туда вставить палочку от чупа-чупса.
Вырезать 2 гусеничных трака из зеленой бумаги. Их сделать в виде овала, по размеру чуть больше получившейся основы танка, на гусеницы наклеить кружки.
Готовую модель можно украсить дополнительными элементами, вырезанными из бумаги.
Модели и макет танков из картона
Создать красивую игрушку без заготовки почти невозможно. Упростить задачу можно с помощью заранее выбранных шаблонов, схем и пошаговых инструкций.
Шаблоны и схемы
Благодаря готовым схемам изготовить танк еще проще. Достаточно скачать ее и вырезать заготовку по линиям. Чтобы выполнить подобный схематический чертеж танка для дальнейшего изготовления из картона своими руками, нужны базовые знания.
Как сделать из картона танк Т-34
Для изготовления легендарного танка в первом случае понадобятся следующие материалы:
картон белый или цветной;
клеевой пистолет, ножницы, клей-карандаш, линейка школьная;
готовая схема или чертеж танка, который планируется выполнить из картона исключительно своими руками;
гуашь для раскрашивания макета.
Основная часть танка – это его корпус. К нему крепят все остальные детали при помощи клея или осей вращения. Самый сложный элемент – колеса с вращающимися гусеницами.
Совет! Оси и пушки лучше выполнить из тонкой бумаги.
картон белый или цветной;
клеевой пистолет, ножницы, клей-карандаш, линейка школьная;
готовая схема или чертеж танка, который планируется выполнить из картона исключительно своими руками;
гуашь для раскрашивания макета.
Основная часть танка – это его корпус. К нему крепят все остальные детали при помощи клея или осей вращения. Самый сложный элемент – колеса с вращающимися гусеницами.
Совет! Оси и пушки лучше выполнить из тонкой бумаги.
Как сделать танк Тигр из картона
Простой способ увидеть уменьшенную версию знаменитого немецкого танка – изготовить ее на основе ниже представленной схемы. Следуя рекомендациям на пошаговом фото, в арсенале достижений появится такой танк, изготовленный из картона своими руками.
Фото-галерея самодельных танков из картона
Количество различных дизайнов выполнения самодельно изготовленных танков поражает воображение. Благодаря такому многообразию, каждый найдет свой вариант поделки и воплотит его в реальность.
Заключение
Большой танк из картона изготовить совсем не сложно, с этим справится даже ребенок. Конечно, многое зависит от типа выбранного изделия и техники выполнения. Такое занятие не только интересно и увлекательно, но и способствует развитию воображения и творческих навыков ребенка. Сделать танк из картона легко и доступно каждому.
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