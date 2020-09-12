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Танк своими руками из картона

Танк своими руками из картона (12 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 09:15
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   картон   своими руками   сделай сам   танк   фото   
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Каждый ребенок будет особо ценить игрушки, выполненные своими руками. Это может быть большой танк из картона, бумажный самолет, пластилиновый робот, кораблик из пластикового стаканчика. Пошаговое описание процесса изготовления поможет с пользой провести время и создать новую игрушку.

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Метки: видео   картон   своими руками   сделай сам   танк   фото   
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3  комментария
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76
Борис 8 минут назад
Вот еще и танкист впридачу есть.


Вот еще и танкист впридачу есть.
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664
Афраний 2 часа назад
В детстве собирал танки и самолёты бумажные,выглядели натурально.Были в продаже такие наборы.
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4
Атомный Крот Афраний 11 минут назад
Они и сейчас есть. Поэтому смысла колхозить что-то из старых коробок или обрезков картона не вижу особого.
Разве что для коллекционеров - знатоков, желающих воссоздать особо редкий танк, модель которого не найти в продаже.
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