Танк своими руками из картона

Один из доступных вариантов создания военной машины – гофрированный картон. Для нее можно использовать 2 цвета, синий и зеленый. Поэтапное выполнение модели включает в себя несколько шагов:



Взять листы гофрокартона и нарезать его на полоски: один (синего цвета) шириной 1и 2 см, длиной 20-30 см, в зависимости от того, насколько большие колеса нужны, второй – длиной 40-50 см, можно склеить 2 полосы вместе.

Сделать шайбы, которые будут играть роль колес. Всего 8 шт., по 4 на каждую сторону, из них 2 больших (из полосок по 2 см) и 2 маленьких (из полос по 1 см).

Нагреть клеевой пистолет, с его помощью приклеить колеса на отдельную полоску, плотно прижать их друг к другу.

На оставшуюся часть полоски нанести клей ПВА и обмотать ею колеса 2 – 3 раза.

Изготовить платформу прямоугольной формы.

На заготовку наклеить гусеничные тракты танка по обеим ее сторонам.

Из остатков бумаги сделать баки, дополняющие образ танка.

Наверх установить шайбу, скрученную из 5 полос гофробумаги.

Вырезать 2 полоски шириной 1,5 см, сложить их вдвое и приклеить к основе танка по обеим сторонам башни.

Собрать модель, танк готов.