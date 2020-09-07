Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов

Не стоит недооценивать роль туалета в космосе. Космонавтам приходится заново учиться ходить в туалет перед отправлением в космос. В противном случае все содержимое прямой кишки будет летать по космической станции и очень мешать работать.
В этом году на МКС появится новый и очень дорогой туалет. На его разработку ушло 6 лет и 23 миллиона долларов. Разработка космического туалета - дорогое удовольствие. Но и обычный унитаз в корабле не поставишь. В противном случае всё что выйдет из космонавтов, будет летать по станции и существенно ухудшать настроение.
Именно поэтому у туалетов в космосе очень маленькое отверстие для какашек. Астронавтов ещё на земле учат пользоваться космическим туалетом, чтобы в космосе не произошло ЧП.
За все 22 года, станция NASA заказывала туалеты в России. Но, похоже американцам надоело, и они решили создать свой. На это у них ушло 6 лет, сообщает Wired. Новый туалет имеет три особенности:
Компактность. Новый туалет существенно меньше того, что сейчас стоит на МКС.
Назначение. В будущем этот туалет будет стоять в космических кораблях, которые будут летать на Луну и на Марс. Но это произойдёт нескоро. Ещё три года туалет будет проходить испытания.
Технологичность. Этот туалет умеет перерабатывать мочу в воду для повторного использования на МКС. По заявлению инженеров, эта система способна производить около 730 литров в год.
Что касается главной функции, она остаётся неизменной. Туалет по-прежнему работает с вакуумной системой. Отходы не смываются, а распределяются по контейнерам.
Из строя вышли как российское ассенизационно-санитарное устройство, так и американское. Астронавтам приходится пользоваться одноразовыми пакетами. Как выходят из положения российские космонавты не сообщается.
Источник:
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