Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов

За все 22 года, станция NASA заказывала туалеты в России. Но, похоже американцам надоело, и они решили создать свой. На это у них ушло 6 лет, сообщает Wired. Новый туалет имеет три особенности:

Компактность. Новый туалет существенно меньше того, что сейчас стоит на МКС.

Назначение. В будущем этот туалет будет стоять в космических кораблях, которые будут летать на Луну и на Марс. Но это произойдёт нескоро. Ещё три года туалет будет проходить испытания.

Технологичность. Этот туалет умеет перерабатывать мочу в воду для повторного использования на МКС. По заявлению инженеров, эта система способна производить около 730 литров в год.