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Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов

Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов (5 фото)

Автор:
07 сентября 2020 14:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: nasa   Теория большого взрыва   интересное   космос   туалет   фото   юмор   
1214
5

Не стоит недооценивать роль туалета в космосе. Космонавтам приходится заново учиться ходить в туалет перед отправлением в космос. В противном случае все содержимое прямой кишки будет летать по космической станции и очень мешать работать.

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Метки: nasa   Теория большого взрыва   интересное   космос   туалет   фото   юмор   
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15  комментариев
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2k
Архимед Час назад
туалеты ломались постоянно у пиндосов, да они российские, но стояли они в пиндосовском сегменте мкс, в российском они сломались после того, как туда пустили пиндосов.
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4k
geg13 2 минуты назад
Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов
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−27
Тараз 17 минут назад
Почему Россия не отправит в космос унитазы, которые спёрли с украинских водных судов?)))
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15k
Flying Dutchmen. 21 минуту назад
Может в этот раз у них выйдет лучше, чем у этих...
Ссылка www.youtube.com
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7k
Клёст Полчаса назад
Российские космонавты просто СКАЗАЛИ что у них санузел сломался, чтобы американцев к себе по нужде не пускать - задолбали)))
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18k
Батончик с маком 45 минут назад
типа трудно сраку в форточку высунуть и посрать
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364
zu4ara 45 минут назад
Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов
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17k
Очевидное-Невероятное zu4ara 41 минуту назад
это писсуар...
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24k
labuda.blog 51 минуту назад
Вход будет платным?
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7k
Александр Час назад
Давно помню было видео и там американский школьник спросил нашего космонавта как они ходят в туалет, тот ответил, что ходят по очереди.
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1k
SSD Час назад
А справа на фото, что за говноед?
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24k
labuda.blog SSD 50 минут назад
Ты не знаешь Говарда?
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11
Sweetie SSD 16 минут назад
Ты себя покажи лучше, умник
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