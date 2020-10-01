"2020, уходи": в Волгоградской области уже поставили ёлку

2020 год принёс нам много бедствий, так что теперь весь мир ждёт, когда же он наконец окончится. В Волгоградской области уже даже ёлку поставили, как бы намекая: "2020, уходи быстрее!"
Жители города Калача-на-Дону Волгоградской области были немало удивлены, увидев на улице города новогоднюю ёлку в последний день сентября. Под фотографией житель города написал: "Снег пока не завезли, в его роли выступает куча песка".
Жители городка с юмором восприняли ёлку в сентябре и даже предложили отметить Новый год пораньше!
В администрации города объяснили, что таким образом выбирали место для праздничных гуляний. Эта ёлка - своего рода репетиция Нового года.
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