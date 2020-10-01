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"2020, уходи": в Волгоградской области уже поставили ёлку

"2020, уходи": в Волгоградской области уже поставили ёлку (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: 2020 год   2021   волгоград   интересное   новый год   фото   юмор   ёлка   
859
2

2020 год принёс нам много бедствий, так что теперь весь мир ждёт, когда же он наконец окончится. В Волгоградской области уже даже ёлку поставили, как бы намекая: "2020, уходи быстрее!"

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Метки: 2020 год   2021   волгоград   интересное   новый год   фото   юмор   ёлка   
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12  комментариев
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14k
СергейПименов 3 часа назад
Пойду мутить оливьешку и есть [мат]...
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443
zu4ara Час назад
Слишком ровная ,искусственная наверное.
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5k
Николай 3 часа назад
А это у них площадь такая центральная... понятно...
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522
Светлана Тонян 3 часа назад
Молодцы, очень предусмотрительно. Бояться что к Новому Году совсем весь бюджет будет распилен и ставить ёлочку денежек не будет.
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7k
ГородДомов 3 часа назад
ну , с новым годом вас товарищи
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4
4apai 3 часа назад
Согласно славянской мифологии, сейчас 7527 лето. Не благодарите!)
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