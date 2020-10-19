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К Земле приближается астероид размером с холодильник

К Земле приближается астероид размером с холодильник (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 11:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрофизика   астероид   земля   интересное   космическое тело   космос   столкновение с землёй   фото   
788
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Накануне выборов в США близко с Землёй пролетит астероид 2018VP1. Пос словам учёных есть маленький шанс того, что космическое тело коснётся Земли.

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Метки: Астрофизика   астероид   земля   интересное   космическое тело   космос   столкновение с землёй   фото   
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11  комментариев
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7k
ГородДомов Час назад
Индезит ?
хотя , неее.
к нам летит старый холодильник Саратов
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2k
neutrino Полчаса назад
Ну летит к нам, положим, не холодильник, а только морозильник...
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4k
Летучий Мыш Час назад
Согласно данным НАСА, шанс падения астероида на Землю 2 ноября 2020 составляет 0,41%. Между тем риск умереть от COVID-19 0,26%. Пойду куплю каску...
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6k
Pillin Alex Летучий Мыш 23 минуты назад
Купи холодильник Саратов, старый. Его не пробьёт ни один метеорит. В любой непонятной ситуации сможешь в него прятаться.
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36k
doker Час назад
Ну, наконец-то...
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6k
kaboza Час назад
этот точно апокалипсис устроит...
этот точно апокалипсис устроит...
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25k
Антон Час назад
Новость, не стоящая потраченной на неё бумаги.
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21k
Андрей Час назад
Надеюсь что холодильник с пивом.
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