К Земле приближается астероид размером с холодильник

Накануне выборов в США близко с Землёй пролетит астероид 2018VP1. Пос словам учёных есть маленький шанс того, что космическое тело коснётся Земли.
Астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своём Instagram рассказал, что к Земле приближается астероид под именем 2018VP1. Максимально приблизится небесное тело к нашей планете 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Астероид несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час, и даже есть малый шанс того, что он коснётся Земли, однако вреда не нанесёт.
«Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил астрофизик.
По данным НАСА, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли, а вероятность столкновения с планетой очень низкая - один шанс из 240 или 0,41 процента.
Источник:
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хотя , неее.
к нам летит старый холодильник Саратов