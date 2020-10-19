К Земле приближается астероид размером с холодильник

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своём Instagram рассказал, что к Земле приближается астероид под именем 2018VP1. Максимально приблизится небесное тело к нашей планете 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Астероид несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час, и даже есть малый шанс того, что он коснётся Земли, однако вреда не нанесёт.

«Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил астрофизик.