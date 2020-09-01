Как правильно делать упражнение «Вакуум живота»

Техника дыхания как в бодифлексе поможет достичь высоких результатов после каждой тренировки.



ВАЖНО: следует выполнять каждый вдох и выдох осмысленно.



1 этап: полностью выпускайте воздух из легких, медленно выдыхая носом. Мышцы напрягать не нужно.



2 этап: сделайте быстрый и глубокий вдох носом.



3 этап: выполните резкий выдох ртом, полностью опустошая легкие.



ВАЖНО: если есть острая необходимость вдохнуть, можно делать короткие неглубокие вдохи носом.



Советы:



✔ Во время выполнения вакуума живота не нужно сильно округлять спину. Позвоночник должен выпрямляться, а не свисать в средней и нижней части.



✔ Во время вдоха не нужно резко расслаблять живот, отбрасывая его вниз. Следует опускать мышечную массу спокойно, не до самого конца.



✔ Брюшную стенку нужно удерживать у самого позвоночника как можно дольше. Сначала может получаться всего 3 – 5 секунд, но постепенно время достигнет нужной отметки – 15 – 20 секунд).



✔ Делайте не менее двух подходов на одну тренировку. Оптимальным количеством считают 5 – 10 подходов.



✔ Опытным спортсменам можно сочетать вакуум живота с планкой – классической, когда используется стойка на согнутых руках и носочках или на вытянутых руках. Это позволит проработать не только мышцы живота, но и все группы мышц тела одновременно.



✔ При желании можно использовать стойку «обратной планки», когда тело обращено грудью кверху, а стойка выполняется на ровных руках и стопах. Ноги и спина должны создавать единую ровную линию, а упражнение нужно выполнять только натощак или не ранее, чем через 2 – 3 часа после последнего приема пищи.