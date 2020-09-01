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Как правильно делать упражнение «Вакуум живота»

Как правильно делать упражнение «Вакуум живота» (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 09:01
Сообщество : Спорт
Метки: Вакуум живота   видео   познавательно   советы   спорт   упражнение   факты   фото   
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Вакуум – дыхательное упражнение, при котором происходит воздействие на поперечную мышцу живота. Изометрическое сокращение мускулатуры активируется без задействования суставов. Результатом ежедневных занятий станет тонкая талия, которую стремятся создать не только прекрасные дамы, но и спортсмены, мечтающие о четкой трапециевидной фигуре.

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Метки: Вакуум живота   видео   познавательно   советы   спорт   упражнение   факты   фото   
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2  комментария
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9k
Taximaxi 52 минуты назад
Сел я на пол делать вакуум,
И живот втянул пыхтя,
Жопа тут же съела коврик,
Вот такие вот дела.
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5k
Lev Asriev Taximaxi 23 минуты назад
Это очень дурной знак, скорее к проктологу!
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