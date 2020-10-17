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Как быстро отбелить зубы в домашних условиях

Как быстро отбелить зубы в домашних условиях (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 08:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   зубы   отбеливание   рот   советы   фото   
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Отбеливание зубов процедура по удалению налёта (в некоторых случаях камней) с эмали.
К ней обращаются люди, желающие приобрести белоснежную улыбку перед важной встречей или событием.
Вполне естественным является желание быстрого результата за один день, в чём помогут продукты, хранящиеся на кухонных полках.

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Метки: видео   зубы   отбеливание   рот   советы   фото   
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Как быстро отбелить зубы в домашних условиях
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2k
Владлен Николаев 37 минут назад
Цвет улыбки зависит от цвета зубной эмали. А нормальный цвет здоровой эмали варьирует от снежно-белого до светло-коричневого. Зависит это от структуры и состава эмали, запрограммированных генетически.
Радикально "отбелить" здоровые зубы принципиально можно двумя способами: либо снять эмаль почти до дентина абразивными методами (пескоструйное и ультразвуковое отбеливание), либо изменить структуру эмали с нормальной на ненормальную химическими методами (гели и пасты с лазерной, ультрафиолетовой или нативной активацией). Ни то, ни другое здоровья зубам не прибавляет. Что бы стоматологи не писали в своей рекламе.
Если Вы не публичная фигура (актриса, шоумен, политик, светская бл.. львица, жиголо и др.), заработок которой зависит от впечатления, производимого на окружающих, то не нужно "отбеливать" здоровые зубы.
Если же всё-таки Вы решили модифицировать свой облик в угоду внедрённым в сознание "голливудским стандартам", то делайте это у специалистов по эстетической стоматологии. И никогда, НИКОГДА, не пользуйтесь рецептами из Интернета, типа вышеприведённых.
Обходитесь методами, наносящими минимальный вред зубам: гигиеническая чистка нежёсткой зубной щёткой и хорошей зубной пастой, полоскание рта после любого приёма пищи, питьё напитков через трубочку, отказ от курения.
Цвет улыбки зависит от цвета зубной эмали. А нормальный цвет здоровой эмали варьирует от снежно-белого до светло-коричневого. Зависит это от структуры и состава эмали, запрограммированных генетически. Радикально "отбелить" здоровые зубы принципиально можно двумя способами: либо снять эмаль почти до дентина абразивными методами (пескоструйное и ультразвуковое отбеливание), либо изменить структуру эмали с нормальной на ненормальную химическими методами (гели и пасты с лазерной, ультрафиолетовой или нативной активацией). Ни то, ни другое здоровья зубам не прибавляет. Что бы стоматологи не писали в своей рекламе. Если Вы не публичная фигура (актриса, шоумен, политик, светская бл.. львица, жиголо и др.), заработок которой зависит от впечатления, производимого на окружающих, то не нужно "отбеливать" здоровые зубы. Если же всё-таки Вы решили модифицировать свой облик в угоду внедрённым в сознание "голливудским стандартам", то делайте это у специалистов по эстетической стоматологии. И никогда, НИКОГДА, не пользуйтесь рецептами из Интернета, типа вышеприведённых. Обходитесь методами, наносящими минимальный вред зубам: гигиеническая чистка нежёсткой зубной щёткой и хорошей зубной пастой, полоскание рта после любого приёма пищи, питьё напитков через трубочку, отказ от курения.
Цвет улыбки зависит от цвета зубной эмали. А нормальный цвет здоровой эмали варьирует от снежно-белого до светло-коричневого. Зависит это от структуры и состава эмали, запрограммированных генетически. Радикально "отбелить" здоровые зубы принципиально можно двумя способами: либо снять эмаль почти до дентина абразивными методами (пескоструйное и ультразвуковое отбеливание), либо изменить структуру эмали с нормальной на ненормальную химическими методами (гели и пасты с лазерной, ультрафиолетовой или нативной активацией). Ни то, ни другое здоровья зубам не прибавляет. Что бы стоматологи не писали в своей рекламе. Если Вы не публичная фигура (актриса, шоумен, политик, светская бл.. львица, жиголо и др.), заработок которой зависит от впечатления, производимого на окружающих, то не нужно "отбеливать" здоровые зубы. Если же всё-таки Вы решили модифицировать свой облик в угоду внедрённым в сознание "голливудским стандартам", то делайте это у специалистов по эстетической стоматологии. И никогда, НИКОГДА, не пользуйтесь рецептами из Интернета, типа вышеприведённых. Обходитесь методами, наносящими минимальный вред зубам: гигиеническая чистка нежёсткой зубной щёткой и хорошей зубной пастой, полоскание рта после любого приёма пищи, питьё напитков через трубочку, отказ от курения.
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207
Человек в железной маске 2 часа назад
В состав активированного угля входит гидроксид калия?
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18k
BiZ Человек в железной маске 49 минут назад
я теперь знаю формулу гидроксида калия - C
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6k
Михалыч 2 часа назад
Ну не знаю. У меня знакомый наотбеливался 20 лет назад, причём в клинике. Теперь выпадают... Не здорово это для эмали.
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53k
7guest Михалыч Час назад
Я пользуюсь время-от времени содой. Эффект слабый, если один раз, но с переодичностью 3 раза/месяц даёт результат. А эксперименты с перекисью чреваты потерей эмали.
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18k
BiZ Михалыч 48 минут назад
выпадают обычно от недостаточного питания корней. это дефицит витамина С.
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