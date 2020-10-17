Как быстро отбелить зубы в домашних условиях

Комплекс процедур, проведённых как в клинике, так и в домашних условиях создаст лучший результат. Однако, можно быстро избавиться от ненавистного налёта, потратив минимальное количество времени и средств в домашних условиях.



Стоит учитывать, что не всем рекомендована процедура отбеливания. Прежде чем приступать к процессу, необходимо убедиться, что:



Зубы полностью здоровы. При регулярном посещении стоматологического кресла раз в полгода можно не беспокоиться о сохранности зубов и смело проводить отбеливание. В противном случае лучшим решением будет сначала посетить специалиста.



Ротовая полость здорова. Если есть заболевания дёсен, слизистых или языка, при трещинах, порезах, инфекционных заболеваниях следует немедленно обратиться к врачу и не отбеливать зубы.

Нет аллергии на главенствующее вещество. Проверить это просто: необходимо нанести состав на кожу и подождать 10 минут. Если не появились признаки сыпи, раздражение или зуд, то вещество подходит для использования.