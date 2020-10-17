Как быстро отбелить зубы в домашних условиях

Отбеливание зубов процедура по удалению налёта (в некоторых случаях камней) с эмали.
К ней обращаются люди, желающие приобрести белоснежную улыбку перед важной встречей или событием.
Вполне естественным является желание быстрого результата за один день, в чём помогут продукты, хранящиеся на кухонных полках.
К ней обращаются люди, желающие приобрести белоснежную улыбку перед важной встречей или событием.
Вполне естественным является желание быстрого результата за один день, в чём помогут продукты, хранящиеся на кухонных полках.
Что нужно, чтобы отбелить зубы дома за короткое время?
Комплекс процедур, проведённых как в клинике, так и в домашних условиях создаст лучший результат. Однако, можно быстро избавиться от ненавистного налёта, потратив минимальное количество времени и средств в домашних условиях.
Стоит учитывать, что не всем рекомендована процедура отбеливания. Прежде чем приступать к процессу, необходимо убедиться, что:
Зубы полностью здоровы. При регулярном посещении стоматологического кресла раз в полгода можно не беспокоиться о сохранности зубов и смело проводить отбеливание. В противном случае лучшим решением будет сначала посетить специалиста.
Ротовая полость здорова. Если есть заболевания дёсен, слизистых или языка, при трещинах, порезах, инфекционных заболеваниях следует немедленно обратиться к врачу и не отбеливать зубы.
Нет аллергии на главенствующее вещество. Проверить это просто: необходимо нанести состав на кожу и подождать 10 минут. Если не появились признаки сыпи, раздражение или зуд, то вещество подходит для использования.
Стоит учитывать, что не всем рекомендована процедура отбеливания. Прежде чем приступать к процессу, необходимо убедиться, что:
Зубы полностью здоровы. При регулярном посещении стоматологического кресла раз в полгода можно не беспокоиться о сохранности зубов и смело проводить отбеливание. В противном случае лучшим решением будет сначала посетить специалиста.
Ротовая полость здорова. Если есть заболевания дёсен, слизистых или языка, при трещинах, порезах, инфекционных заболеваниях следует немедленно обратиться к врачу и не отбеливать зубы.
Нет аллергии на главенствующее вещество. Проверить это просто: необходимо нанести состав на кожу и подождать 10 минут. Если не появились признаки сыпи, раздражение или зуд, то вещество подходит для использования.
Как отбелить зубы за 5 минут
Для этой процедуры необязательно ходить к стоматологу и производить профессиональное отбеливание. Можно обойтись и подручными средствами, которые найдутся в доме у каждого.
Активированным углем
Для отбеливания при помощи этого средства нужно измельчить его в порошок и добавить немного воды. Полученной кашей почистить зубы и тщательно прополоскать рот.
За счёт гидроксида калия, входящего в состав препарата, происходит процесс отбеливания зубной эмали.
Он способен не только осветлить зубы, но и восстановить. Мелкие крупицы, попадая на эмаль, впитывают вредоносные бактерии, не давая им размножаться. Поэтому по итогу получится не только красивая, но и здоровая улыбка.
Важно! Процедуру лучше проводить перед сном, так как на зубах могут остаться мелкие крупицы активированного угля.
За счёт гидроксида калия, входящего в состав препарата, происходит процесс отбеливания зубной эмали.
Он способен не только осветлить зубы, но и восстановить. Мелкие крупицы, попадая на эмаль, впитывают вредоносные бактерии, не давая им размножаться. Поэтому по итогу получится не только красивая, но и здоровая улыбка.
Важно! Процедуру лучше проводить перед сном, так как на зубах могут остаться мелкие крупицы активированного угля.
Чистка содой
Для отбеливания при помощи соды необходимо:
Смешать порошок с водой до состояния пасты.
Почистить зубы, не глотая состав.
Оставить на 10 минут.
Тщательно прополоскать ротовую полость тёплой кипячёной водой.
Внимание! Сода — вещество агрессивное и с ней нужно быть крайне осторожным. Нельзя пользоваться жёсткой щёткой для чистки зубов, давить и не прибегать к такому методу слишком часто.
Смешать порошок с водой до состояния пасты.
Почистить зубы, не глотая состав.
Оставить на 10 минут.
Тщательно прополоскать ротовую полость тёплой кипячёной водой.
Внимание! Сода — вещество агрессивное и с ней нужно быть крайне осторожным. Нельзя пользоваться жёсткой щёткой для чистки зубов, давить и не прибегать к такому методу слишком часто.
Отбеливание перекисью водорода за 1 день
Этот раствор выступает основным ингредиентом в профессиональных средствах для осветления зубной эмали. Вещество крайне агрессивно, поэтому следует соблюдать особую осторожность при его применении.
Существует два метода домашнего использования перекиси для осветления эмали:
Существует два метода домашнего использования перекиси для осветления эмали:
Фото 1. Перекись водорода для отбеливания зубов: полоскание и протирание ватным диском.
Прополоскать полость рта 1,5% раствором, затем ещё раз прополоскать тёплой водой. При малейшем жжении сразу же выплюнуть.
Взять 3% раствор, смочить им ватный диск и провести по зубам. Оставить на 5 минут. Тщательно убрать остатки с помощью воды.
Важно! Представленный метод гораздо эффективнее при многократном использовании, однако, способен убрать налёт и за 1 день. Применять перекись водорода можно не больше, чем 1 раз в неделю.
Прополоскать полость рта 1,5% раствором, затем ещё раз прополоскать тёплой водой. При малейшем жжении сразу же выплюнуть.
Взять 3% раствор, смочить им ватный диск и провести по зубам. Оставить на 5 минут. Тщательно убрать остатки с помощью воды.
Важно! Представленный метод гораздо эффективнее при многократном использовании, однако, способен убрать налёт и за 1 день. Применять перекись водорода можно не больше, чем 1 раз в неделю.
Быстрое осветление лимонной кислотой
Лимонный сок благоприятно воздействует на полость рта. Помимо избавления от налёта и камней, он поможет убрать неприятный запах изо рта и укрепить дёсны. Однако, лимонная кислота агрессивна, и необходимо придерживаться ряда правил во избежание осложнений:
Перед процедурой почистить зубы обычной пастой.
Не пить цветные напитки 2 дня после процедуры.
Проводить отбеливание не чаще 1 раза в 10 дней.
Использовать лимонный сок для осветления просто:
Взять дольку лимона и тщательно втирать сок в каждый зуб.
Прополоскать полость рта тёплой водой.
Процедура будет гораздо эффективнее при многократном проведении, однако, после 1 раза эмаль тоже станет значительно белее.
Перед процедурой почистить зубы обычной пастой.
Не пить цветные напитки 2 дня после процедуры.
Проводить отбеливание не чаще 1 раза в 10 дней.
Использовать лимонный сок для осветления просто:
Взять дольку лимона и тщательно втирать сок в каждый зуб.
Прополоскать полость рта тёплой водой.
Процедура будет гораздо эффективнее при многократном проведении, однако, после 1 раза эмаль тоже станет значительно белее.
Отбеливающие зубные щётки
Современный рынок готов предложить качественные, отбеливающие зубные щётки. За счёт быстроты и интенсивности насадок происходит более эффективное удаление налёта и камней, что предотвращает появление заболеваний в полости рта.
Справка. Отбеливающая зубная щётка не только уничтожает весь налёт, но и одновременно производит массаж дёсен, укрепляя их.
Подобного результата не удастся добиться, чистя зубы обычной щёткой.
Справка. Отбеливающая зубная щётка не только уничтожает весь налёт, но и одновременно производит массаж дёсен, укрепляя их.
Подобного результата не удастся добиться, чистя зубы обычной щёткой.
Посмотрите видео, в котором предложены простые способы отбеливания зубов в домашних условиях, а также несколько полезных советов
Какой же вариант наиболее эффективен в домашних условиях?
Самыми действенными средствами являются сода и перекись водорода. Они способны отбелить зубы и за один раз, но для более качественного результата требуется целый комплекс процедур.
Выбирайте состав, который подойдёт именно вам и окажется способным подарить белоснежную, голливудскую улыбку!
Выбирайте состав, который подойдёт именно вам и окажется способным подарить белоснежную, голливудскую улыбку!
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Радикально "отбелить" здоровые зубы принципиально можно двумя способами: либо снять эмаль почти до дентина абразивными методами (пескоструйное и ультразвуковое отбеливание), либо изменить структуру эмали с нормальной на ненормальную химическими методами (гели и пасты с лазерной, ультрафиолетовой или нативной активацией). Ни то, ни другое здоровья зубам не прибавляет. Что бы стоматологи не писали в своей рекламе.
Если Вы не публичная фигура (актриса, шоумен, политик, светская бл.. львица, жиголо и др.), заработок которой зависит от впечатления, производимого на окружающих, то не нужно "отбеливать" здоровые зубы.
Если же всё-таки Вы решили модифицировать свой облик в угоду внедрённым в сознание "голливудским стандартам", то делайте это у специалистов по эстетической стоматологии. И никогда, НИКОГДА, не пользуйтесь рецептами из Интернета, типа вышеприведённых.
Обходитесь методами, наносящими минимальный вред зубам: гигиеническая чистка нежёсткой зубной щёткой и хорошей зубной пастой, полоскание рта после любого приёма пищи, питьё напитков через трубочку, отказ от курения.