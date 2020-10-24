Самая сексуальная скейтбордистка из 70-ых

Эллен О'Нил - крестная мать женского профессионального скейтбординга, которая доказала, что фигуристы — не просто группа преступников, живущих на Венис-Бич, и помогла вывести спорт в мейнстрим, выступив в телешоу «Чудо-женщина».
Вот несколько интересных фотографий Эллен О'Нил, сделанных Джимом Гудричем в 1970-х годах.
Фотографии Эллен из журнала Skateboarder Magazine одни из самых знаковых фотографий девушек-фигуристок, которые когда-либо были сняты, а в 2012 году Complex Magazine назвал ее четвертым номером в своем списке «Самые сексуальные скейтбордистки».
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Она милая, но не в моём вкусе.