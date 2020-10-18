Как быстро разносить обувь, которая жмет – проверенные советы

Есть несколько проверенных методов, как разносить обувь, которая жмет, при этом сделать это максимально быстро и эффективно. Перед тем как ими воспользоваться, обязательно следует изучить правила применения, чтобы не испортить изделие.
Крайне важно выбрать правильно технику растягивания. Первое, что необходимо принять во внимание – это состав изделия. К примеру, легче всего расширить обувь из натуральной кожи. Удлинить туфли из ее заменителя намного сложнее. Важно знать, что у лакированных изделий при неправильно выбранном способе поверхность может потрескаться. Что касается резиновых сапог, то они не поддаются разнашиванию.
Существуют техники, которые не подойдут для отдельных материалов:
Способ заморозки негативно сказывается на кожзаме и коже, прошедшей лакировку.
Использование спиртосодержащих составов запрещено для искусственной кожи – поверхность потускнеет, появятся разводы.
Действие кипятком негативно сказывается на любом синтетическом материале.
Вазелин и другие жирные составы запрещается применять для замши и велюра – появляются невыводимые пятна.
Прежде чем убрать обувь на хранение, ее необходимо хорошо помыть – очистить с поверхности всю грязь, высушить и вставить внутрь колодки либо набить бумагой. Это позволит не допустить деформации материала. Нельзя на продолжительное время помещать обувь в пакеты. Для этого подойдут картонные коробки, специальные тканевые мешки.
Использование спиртосодержащих составов запрещено для искусственной кожи – поверхность потускнеет, появятся разводы.
Действие кипятком негативно сказывается на любом синтетическом материале.
Вазелин и другие жирные составы запрещается применять для замши и велюра – появляются невыводимые пятна.
Прежде чем убрать обувь на хранение, ее необходимо хорошо помыть – очистить с поверхности всю грязь, высушить и вставить внутрь колодки либо набить бумагой. Это позволит не допустить деформации материала. Нельзя на продолжительное время помещать обувь в пакеты. Для этого подойдут картонные коробки, специальные тканевые мешки.
Способ заморозки негативно сказывается на кожзаме и коже
Прежде чем убрать обувь на хранение, ее необходимо хорошо помыть – очистить с поверхности всю грязь, высушить и вставить внутрь колодки либо набить бумагой. Это позволит не допустить деформации материала. Нельзя на продолжительное время помещать обувь в пакеты. Для этого подойдут картонные коробки, специальные тканевые мешки.
Выбор метода в зависимости от материала
Чтобы определить, как разносить в домашних условиях обувь, которая жмет, необходимо учесть, что универсальных методов, подходящих совершенно всем видам материала, не существует. Лучше всего использовать конкретный способ для растягивания моделей из кожи, замши, кожзаменителя, мембраны, текстиля. Лишь так можно быть уверенным, что новая пара прослужит долгое время.
Кожа
Разносить туфли в домашних условиях получится готовыми косметическими средствами, но необходимо уделить внимание типу кожи. Условно обувную косметику разделяют на два вида: для конкретного материала и универсальные составы. Применение средств, предназначающихся для других типов кожаных изделий, вредит паре. Внимательным нужно быть к металлизированной, плетеной, жированной и лаковой поверхности. Перед тем как разносить в домашних условиях обувь, которая жмет, требуется выполнить сухую очистку туфель от грязи, используя щетку. Если пыль не убрать с верхней и внутренней части кожи, она проникнет внутрь материала вместе со средством по разнашиванию, что ухудшит внешний вид изделия.
Замша
Замша очень восприимчива к негативному действию окружающей среды, поэтому во время ее разнашивания необходимо быть аккуратным. Запрещается пользоваться средствами, которые содержат лак, масла, также данный материал не стоит обильно мочить. Можно приобрести спрей для разнашивания замшевых обувных изделий. Его нужно наносить на участки, где происходит значительное сдавливание. Далее необходимо обуться и ходить до полного высыхания состава. Если процесс сопровождается сильными болями, то лучше сделать несколько подходов. Спрей эффективно растягивает замшу без вреда для нее.
Текстиль
Зачастую летнюю обувь изготавливают из тканых материалов, к примеру, джинсы. Сильно ее расширить не выйдет, но немного увеличить возможно. Если изделия жмут в пальцах, иногда достаточно положить влажную стельку и прогуляться 25-30 минут, надев носки и на них обувь. В качестве альтернативы поверхностный слой обрабатывают спиртсодержащей жидкостью, например, водкой.
Действенный способ разносить туфли из ткани – походить в них под дождем или по мокрой траве. Придя домой, нужно будет вложить вовнутрь сухие, скомканные бумажные листы. Этот способ безвреден, если подошва пришита, а не приклеена.
Действенный способ разносить туфли из ткани – походить в них под дождем или по мокрой траве. Придя домой, нужно будет вложить вовнутрь сухие, скомканные бумажные листы. Этот способ безвреден, если подошва пришита, а не приклеена.
Мембрана
Если туфли сделаны из мембраны, нужно вначале намочить поверхность внутри туфель кипятком. Когда они размягчатся, изделия следует протереть сухой тряпкой и разнашивать, надев на носок. Чтобы закрепить эффект, нужно обработать обувь холодом – для этого можно использовать воду или лед. Способ следует применять осторожно, так как низкокачественные ботинки под действием кипятка потеряют былую форму.
Кожзам
Это синтетический материал, практически неподдающийся растягиванию. Если нужно только немного увеличить изделие, то разносить модели из искусственной кожи в домашних условиях получится следующими способами:
Обильно обработать поверхности внутри и снаружи вазелином. Подождать около часа, так средство хорошо впитается, надеть туфли на носки, а сверху – пакет, затем походить полчаса. По завершении удалить жирный состав.
Использовать свечной парафин. Воском натереть поверхность внутри обуви и оставить на сутки. После парафин удалить салфеткой. В качестве альтернативы можно использовать хозяйственное мыло. Через сутки средство удаляется влажной тряпкой, после чего обувь разнашивается до просыхания.
Чтобы увеличить объем обуви из кожзама, внутрь плотно нужно уложить почищенную картошку и смятую влажную бумагу, после изделия оставить на сутки.
Запрещается сушить влажную обувь около приборов отопления или на горячих радиаторах. Во время продолжительного действия повышенных температур на искусственной коже образуются трещины. В результате этого материал забивается пылью, что сокращает срок эксплуатации. Деформация поверхности также ускоряет промокание туфель при «прогулках» под дождем. Просушивать изделия необходимо только при комнатной температуре. Ускорить процесс высыхания помогут кедровые колодки.
Обильно обработать поверхности внутри и снаружи вазелином. Подождать около часа, так средство хорошо впитается, надеть туфли на носки, а сверху – пакет, затем походить полчаса. По завершении удалить жирный состав.
Использовать свечной парафин. Воском натереть поверхность внутри обуви и оставить на сутки. После парафин удалить салфеткой. В качестве альтернативы можно использовать хозяйственное мыло. Через сутки средство удаляется влажной тряпкой, после чего обувь разнашивается до просыхания.
Чтобы увеличить объем обуви из кожзама, внутрь плотно нужно уложить почищенную картошку и смятую влажную бумагу, после изделия оставить на сутки.
Запрещается сушить влажную обувь около приборов отопления или на горячих радиаторах. Во время продолжительного действия повышенных температур на искусственной коже образуются трещины. В результате этого материал забивается пылью, что сокращает срок эксплуатации. Деформация поверхности также ускоряет промокание туфель при «прогулках» под дождем. Просушивать изделия необходимо только при комнатной температуре. Ускорить процесс высыхания помогут кедровые колодки.
Народные средства
Есть множество народных методов, как в домашних условиях разносить обувь. Применяют спиртовые составы, воду, жир, уксус, газетные листы. Как правильно провести процедуру и не навредить изделию – вопрос, который стоит рассмотреть подробнее.
Спирт
Это отличный смягчитель кожи. Обувь из натурального материала натирается спиртом с внутренней части и обувается на носок. Снаружи смачивать запрещается. Спирт очень быстро высыхает, поэтому жмущие туфли разнашивать требуется недолго.
Замшевую обувь обрабатывать спиртовым составом запрещается – материал можно смочить только пивом. Хорошо смазывают внутреннюю часть изделий, надевают плотные носочки, ботинки и разнашивают до высыхания. В качестве альтернативы спиртосодержащим жидкостям можно использовать керосин. Принцип обработки не отличается, единственное, запах после процедуры сложно вывести.
Замшевую обувь обрабатывать спиртовым составом запрещается – материал можно смочить только пивом. Хорошо смазывают внутреннюю часть изделий, надевают плотные носочки, ботинки и разнашивают до высыхания. В качестве альтернативы спиртосодержащим жидкостям можно использовать керосин. Принцип обработки не отличается, единственное, запах после процедуры сложно вывести.
Пар
Этот метод позволяет немного увеличить изделие в длину. Как правильно разносить обувь, которая жмет в пальцах с помощью пара, мало кто знает. Для этого следует выполнить несколько этапов:
подержать туфли над паром;
после набить скомканной бумагой;
дождаться, пока она высохнет.
Просушивать при помощи нагревательного оборудования категорически запрещается, так поверхность деформируется. Следует использовать бумагу без печати. Лучше всего подойдут чистые листы А4.
подержать туфли над паром;
после набить скомканной бумагой;
дождаться, пока она высохнет.
Просушивать при помощи нагревательного оборудования категорически запрещается, так поверхность деформируется. Следует использовать бумагу без печати. Лучше всего подойдут чистые листы А4.
Фен
Эта методика подойдет для кожаных изделий. Вначале надевают носки, затем – обувь, далее с помощью фена обрабатывают горячим воздухом участок на изгибе стопы. Сразу снимать туфли не нужно – надо подождать, пока поверхность полностью остынет естественным путем. Так необходимо сделать 3-4 раза, потом внешнюю часть обработать ухаживающими средствами для обуви.
Не нужно подносить работающий фен очень близко к поверхности – кожаная обувь может повредиться под воздействием интенсивного и горячего воздуха.
Не нужно подносить работающий фен очень близко к поверхности – кожаная обувь может повредиться под воздействием интенсивного и горячего воздуха.
Лед
Это наиболее гуманный метод, как разносить обувь быстро и растянуть ее вширь. Потребуется морозилка и 2 пакета. Кульки вставляются внутрь каждой туфли, в них добавляется вода. Обязательно нужно плотно завязать пакет, затем уложить обувь в морозильную камеру. Жидкость во время замерзания расширяется, растягивая материал.
Главное, не передержать туфли в холодильнике, так как длительное воздействие холода может спровоцировать на их поверхности трещины, особенно это касается таких материалов, как кожзам.
Главное, не передержать туфли в холодильнике, так как длительное воздействие холода может спровоцировать на их поверхности трещины, особенно это касается таких материалов, как кожзам.
Уксус
Этот способ подразумевает смешивание 70 % уксуса с водой в соотношении 1/1. Если использовать 9 % состав, то его разбавлять не нужно. Правила применения:
обрабатывают поверхность внутри раствором;
затем надевают носки и обуваются;
после ходят не меньше одного часа.
Уксус абсолютно безопасен, а чтобы удалить запах, изделия требуется хорошенько промыть мыльным раствором. Если это недопустимо, то просто продолжительное время проветривать на свежем воздухе
обрабатывают поверхность внутри раствором;
затем надевают носки и обуваются;
после ходят не меньше одного часа.
Уксус абсолютно безопасен, а чтобы удалить запах, изделия требуется хорошенько промыть мыльным раствором. Если это недопустимо, то просто продолжительное время проветривать на свежем воздухе
Зерно
Есть проверенный способ, как можно разносить обувь из искусственной кожи. Для этого потребуются пшеничные зерна. Ими заполняют пакеты, укладывают в туфли, добавляют к злакам воду. В этом состоянии обувь оставляют на сутки. Злаки, набухая, увеличиваются в объеме и таким образом растягивают материал. После завершения специально просушивать изделия не нужно, следует просто поставить их на свежий воздух.
Влага
Разносить кожаные ботинки можно горячей водой. Этот способ сможет выдержать лишь натуральная кожа. Правила, как быстро разносить новую обувь:
изделие обдают кипятком изнутри;
лишнюю жидкость удаляют, а туфли оставляют на некоторое время для остывания;
далее обуваются и ходят, пока изделие не высохнет. Если необходимо, процесс повторяют.
изделие обдают кипятком изнутри;
лишнюю жидкость удаляют, а туфли оставляют на некоторое время для остывания;
далее обуваются и ходят, пока изделие не высохнет. Если необходимо, процесс повторяют.
Лучшие методы для зимних ботинок
Разнашивать зимние сапоги либо ботинки гораздо сложней. Существует два основных способа: лед и обработка спиртом. Инструкция, как быстро разносить зимнюю обувь первым веществом:
поместить пакет внутри ботинка максимально близко к носку;
добавить в него воду и завязать;
ботинки поставить в морозильную камеру на 10 часов. За это время жидкость замерзнет, увеличит и расширит изделие.
Любой спиртосодержащий состав наносится внутрь изделия, после надевается носок, а сверху сапоги. При воздействии спирта кожаный материал принимает форму ступни. Такой способ подойдет, если требуется увеличить в размере голенище.
поместить пакет внутри ботинка максимально близко к носку;
добавить в него воду и завязать;
ботинки поставить в морозильную камеру на 10 часов. За это время жидкость замерзнет, увеличит и расширит изделие.
Любой спиртосодержащий состав наносится внутрь изделия, после надевается носок, а сверху сапоги. При воздействии спирта кожаный материал принимает форму ступни. Такой способ подойдет, если требуется увеличить в размере голенище.
Как разносить, если обувь узкая
Что делать, если новые туфли жмут, а времени на разноску нет – вопрос, который возникает у большинства людей. Простейший способ – это увеличение узкой обуви вширь с помощью газет. Для этого нужно скомкать необходимое количество листов, вложить их плотно вовнутрь тесных туфель и оставьте на сутки. Бумага будет постепенно расправляться и таким образом увеличивать объем обуви.
Иногда предлагают смачивать газеты водой или водкой. Этого не стоит делать, так как типографская печать останется на поверхности изделий. Если жмут туфли по ширине, можно использовать фен. Необходимо хорошо нагреть изделие внутри, обуться на шерстяной носок и походить около часа.
Воск – также эффективный вариант разнашивания обуви. Обычной свечкой нужно натереть внутреннее покрытие изделия, после установить в туфли колодку и оставить на 10 часов. Такой способ можно применить на обуви из любого материала.
Иногда предлагают смачивать газеты водой или водкой. Этого не стоит делать, так как типографская печать останется на поверхности изделий. Если жмут туфли по ширине, можно использовать фен. Необходимо хорошо нагреть изделие внутри, обуться на шерстяной носок и походить около часа.
Воск – также эффективный вариант разнашивания обуви. Обычной свечкой нужно натереть внутреннее покрытие изделия, после установить в туфли колодку и оставить на 10 часов. Такой способ можно применить на обуви из любого материала.
Как сделать задник мягче
Если задник сильно давит на пятку, размягчить его можно несколькими способами:
Шерстяные носки подержать в горячей воде, отжать, дать остыть немного и надеть на ноги. Следом нужно обуться и походить, пока влага не испарится.
Водкой смочить плотные носки, следом надеть туфли. Ходить до полного испарения спиртсодержащего продукта.
Задник можно размягчить плоскогубцами либо молоточком. Чтобы не повредить материал, процедуру производят через ткань.
После того как разносить задник удалось одним из способов, для фиксации результата нужно наполнить изделия смятой бумагой. В таком виде они должны простоять одну ночь.
Шерстяные носки подержать в горячей воде, отжать, дать остыть немного и надеть на ноги. Следом нужно обуться и походить, пока влага не испарится.
Водкой смочить плотные носки, следом надеть туфли. Ходить до полного испарения спиртсодержащего продукта.
Задник можно размягчить плоскогубцами либо молоточком. Чтобы не повредить материал, процедуру производят через ткань.
После того как разносить задник удалось одним из способов, для фиксации результата нужно наполнить изделия смятой бумагой. В таком виде они должны простоять одну ночь.
Правила использования спреев для растяжки
Спрей используют, если сапоги только немного жмут. Как правило, эти составы для обуви применяют после ее продолжительного хранения. Средство можно наносить на любой вид кожи.
Пошаговая инструкция как быстро разносить обувь, которая жмет, спреем:
Обильно распыляется состав на жмущие участки внутри туфель.
Надевается изделие и разнашивается ходьбой по дому в течение получаса.
Если требуется, процедуру повторяют.
Приобрести спрей для разноски туфель можно в любом обувном отделе.
Эти способы проверены временем, поэтому можно не сомневаться в их эффективности. Стоит помнить, что тонкий материал не выдержит агрессивного воздействия, поскольку не рассчитан на это. Поэтому перед тем как разносить туфли, нужно попробовать изначально щадящие способы – они могут показать отличный результат.
Пошаговая инструкция как быстро разносить обувь, которая жмет, спреем:
Обильно распыляется состав на жмущие участки внутри туфель.
Надевается изделие и разнашивается ходьбой по дому в течение получаса.
Если требуется, процедуру повторяют.
Приобрести спрей для разноски туфель можно в любом обувном отделе.
Эти способы проверены временем, поэтому можно не сомневаться в их эффективности. Стоит помнить, что тонкий материал не выдержит агрессивного воздействия, поскольку не рассчитан на это. Поэтому перед тем как разносить туфли, нужно попробовать изначально щадящие способы – они могут показать отличный результат.
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