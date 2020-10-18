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Как быстро разносить обувь, которая жмет – проверенные советы

Как быстро разносить обувь, которая жмет – проверенные советы (37 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2020 09:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Как разносить обувь   видео   обувь   советы   фото   хитрости   
481
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Есть несколько проверенных методов, как разносить обувь, которая жмет, при этом сделать это максимально быстро и эффективно. Перед тем как ими воспользоваться, обязательно следует изучить правила применения, чтобы не испортить изделие.

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Метки: Как разносить обувь   видео   обувь   советы   фото   хитрости   
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3  комментария
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vitalik 38 минут назад
Я так понимаю совета брать обувь сразу правильного размера среди этих рекомендаций нет?
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Михаил 4 минуты назад
Сколько же боли в этом посте!
Боли от того, что была приобретена неудобная обувь неподходящей формы и размера...
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lekha-fil 48 минут назад
Покупай удобную обувь, на кой хрен делать себе проблемы. Обуви море!!!
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