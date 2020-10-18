Как быстро разносить обувь, которая жмет – проверенные советы

Это синтетический материал, практически неподдающийся растягиванию. Если нужно только немного увеличить изделие, то разносить модели из искусственной кожи в домашних условиях получится следующими способами:



Обильно обработать поверхности внутри и снаружи вазелином. Подождать около часа, так средство хорошо впитается, надеть туфли на носки, а сверху – пакет, затем походить полчаса. По завершении удалить жирный состав.

Использовать свечной парафин. Воском натереть поверхность внутри обуви и оставить на сутки. После парафин удалить салфеткой. В качестве альтернативы можно использовать хозяйственное мыло. Через сутки средство удаляется влажной тряпкой, после чего обувь разнашивается до просыхания.

Чтобы увеличить объем обуви из кожзама, внутрь плотно нужно уложить почищенную картошку и смятую влажную бумагу, после изделия оставить на сутки.



Запрещается сушить влажную обувь около приборов отопления или на горячих радиаторах. Во время продолжительного действия повышенных температур на искусственной коже образуются трещины. В результате этого материал забивается пылью, что сокращает срок эксплуатации. Деформация поверхности также ускоряет промокание туфель при «прогулках» под дождем. Просушивать изделия необходимо только при комнатной температуре. Ускорить процесс высыхания помогут кедровые колодки.