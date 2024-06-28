Как оборудовать мини-спортзал в квартире

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Некоторые люди жить не могут без спорта. Потому даже дома или в квартире организовывают пространство с доступом к физическим нагрузкам. Если вы тоже неравнодушны к упражнениям, в этом посте собрали варианты, как можно оборудовать небольшое пространство.
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