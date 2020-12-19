Как открыть вино без штопора, не разбив бутылку

Когда под рукой нет штопора, то кажется что все пропало, но не это не так.
Ну какие дружеские посиделки обходятся без бутылочки или двух вина. А теперь представьте себе, что в доме не оказалось штопора. И если мужчины носят с собой складной ножик, на котором есть этот прибор, то в дамской сумочке такой девайс – редкость. Чтобы встреча с подругами или друзьями не омрачилась, мы расскажем вам все способы, как открыть вино без штопора самыми разными подручными средствами.
Все способы, как открыть вино без штопора:
Нагреть бутылку в кипятке
Если вино не из холодильника, достаточно простой и быстрый способ открыть бутылку без штопора – погрузить до горлышка в кастрюлю с водой и начать кипятить. Внутри бутылки есть воздух, который при нагревании расширяется и выталкивает пробку вверх. Наберите воды в глубокую кастрюлю, на дно положите сложенное полотенце, поставьте вино и нагревайте постепенно. Когда вода достаточно нагреется, пробка начнёт выходить из бутылки.
Плюсы
Однозначный плюс метода – постепенное расширение воздуха и медленно по миллиметру выход пробки. Видно, сколько осталось и как идёт процесс. Не будет резкого открытия и выливания вина, бутылку можно держать вертикально.
Минусы
Недоступность на природе или в других местах, способ подходит только для дома и для вина комнатной температуры. Если бутылка будет слишком холодной, стекло может треснуть.
Совет!
Способ подходит, чтобы открыть бутылку с плотно сидящей в горлышке пластиковой пробкой.
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Нагреть бутылку зажигалкой
Для курильщиков есть лёгкий способ откупорить за пару минут вино – нагреть зажигалкой горлышко. По кругу обводите огнём стекло, постоянно прокручивая бутылку, пока пробка не начнёт постепенно выдвигаться. Следите за моментом, когда она выйдет почти полностью, и выньте вручную. Перед нагреванием снимите с горлышка плёнку с маркировкой.
Плюсы
Безопасный и достаточно быстрый способ. От огня зажигалки стекло не треснет, главное нагревать место стыка горлышка и бутылки.
Минусы
Во время процесса стекло сильно нагревается, держите бутылку через полотенце.
Совет!
Чтобы быстрее открыть вино, включите зажигалку на полную мощность.
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Выбить пробку
Проверенный способ открыть вино без штопора девушке – это выбивание пробки. Нужно применить немного физической силы и очень аккуратно стучать по дну, чтобы не разбить. Оберните бутылку плотной тканью до середины и крепко держите в руке, второй рукой держите горлышко и пальцем придерживайте пробку.
Осторожно вполсилы начинайте стучать дном бутылки по земле, столу или другой твёрдой поверхности. От давления воздуха пробка начнёт постепенно выходить.
Плюсы
Способ занимает 1-2 минуты, подходит для женской компании и не требует наличия физической силы. Самый доступный лайфхак, чтобы открыть бутылку вина на природе.
Минусы
Если слишком сильно стукнуть, можно разбить бутылку. Необходимо следить за движением пробки, чтобы вино не вылилось при резком движении.
Совет!
Когда стучите, придерживайте большим пальцем пробку.
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Открыть бутылку вина шурупом
Если под рукой есть достаточно длинный шуруп и плоскогубцы, из них можно сделать импровизированный штопор и легко открыть вино. Установите шуруп в центр пробки и осторожно вкрутите его плоскогубцами, оставив 1 сантиметр. Захватите оставшийся верх шурупа плоскогубцами и резко потяните.
Плюсы
Достаточно лёгкий способ открыть бутылку вина без штопора. Не требует большой физической силы и доступен девушкам. Вместо плоскогубцев можно взять два карандаша или палочки для суши, чтобы захватить шуруп и ввинтить его в пробку.
Минусы
Нужно найти длинный и тонкий шуруп. Короткий и толстый раскрошит пробку и придётся вынимать остатки.
Совет!
Вместо шурупа подойдёт болт-кронштейн или саморез.
Открыть бутылку вина шурупом
Откупорить бутылку вина ножом
Ещё один простой способ для открывания на природе или дома, нож всегда есть под рукой. Понадобится узкий остроконечный нож и немного приложенных усилий. Установите бутылку вертикально и посредине пробки лезвием сделайте надрез. Постепенно надавливая, введите нож полностью, пока острие не покажется внизу. Осторожно по кругу медленно проворачивая пробку, одновременно тяните вверх и в сторону.
Плюсы
Простота и удобство способа, не нужно иметь много силы, достаточно острого заточенного ножа.
Минусы
Нужно найти нож с тонким и узким лезвием, которое пройдёт в горлышко бутылки. Можно легко разломать пробку на две части и раскрошить, потом понадобится приложить усилия, чтобы достать частицы и открыть бутылку.
Совет!
Выбирайте нож с шириной лезвия меньше пробки, чтобы не разломать пополам.
Откупорить бутылку вина ножом
Протолкнуть пробку пальцем
Однозначно самый трудный способ. Нужно взять бутылку, крепко прижать одной рукой к полу или другой твёрдой устойчивой поверхности и пальцем нажать на пробку. Под давлением воздуха она начнёт скользить вниз и окажется внутри.
Плюсы
Очевидный плюс в этом способе один – не нужны никакие подручные средства.
Минусы
Нужно иметь в руках недюжинную силу, чтобы нажать на пробку и втолкнуть её внутрь полной бутылки вина. А если вы девушка, маникюр помешает открыть вино без штопора, сделать это пальцем будет очень трудно.
Совет!
Вместо пальца удобнее использовать крепкий предмет диаметром чуть меньше горлышка бутылки – например, тюбик помады или туши для ресниц.
Протолкнуть пробку пальцем
Вытолкнуть пробку шприцем с водой
Трудоёмкий способ. В чистый шприц наберите воду и начинайте накалывать пробку жидкостью в нескольких местах. Как только внутри все пустоты будут заполнены, под давлением воды бутылка откроется.
Плюсы
Безопасно – не нужно стучать, нагревать и совершать другие действия, при которых бутылка вина может разбиться.
Минусы
Необходимо иметь при себе новый шприц и воду, специально такие вещи с собой никто не носит.
Совет!
Втыкайте иглу как можно глубже, чтобы жидкость под давлением быстрее выталкивала пробку вверх.
Вытолкнуть пробку шприцем с водой
Подцепить пробку двумя скрепками
Если собрались на празднование в офисе, есть простой способ, как откупорить за несколько минут бутылку вина. Возьмите две металлические скрепки и разогните, чтобы получились проволоки с одним загнутым краем. Осторожно воткните каждую между стенкой горлышка и пробкой вниз, затем разверните, чтобы загнутые края упирались снизу.
Оставьте сверху около 2 см и скрутите подобие мостика. Держите бутылку одной рукой, второй вставьте под металлический жгут ложку и резко выдерните пробку.
Плюсы
Способ удобный для тех, кто хочет выпить вина на работе, где всегда под рукой есть пару скрепок.
Минусы
Нужно приложить усилия, так как тянуть ложкой за ручку из металла неудобно.
Совет!
Выбирайте большие скрепки, чтобы в разогнутом виде их длина была не менее 7-8 сантиметров.
Подцепить пробку двумя скрепками
Выдуть насосом для велосипеда
Однозначно эффектный способ откупорить бутылку вина без штопора на улице во время велопрогулки. Понадобится насос с насадкой в виде иглы, которую нужно воткнуть в пробку по центру. Затем осторожно накачайте воздух в бутылку, достаточно 1-2 движений, чтобы открыть вино.
Плюсы
Способ не требует усилий, подходит для девушек без физической силы.
Минусы
Если слишком сильно качать воздух в бутылку, стекло может треснуть в руках.
Совет!
Оберните бутылку плотной тканью, если треснет, вы не порежетесь осколками.
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Использовать силу гидроудара
Не будем углубляться в школьный курс физики, этот способ открыть вино без штопора проверен. Нужно завернуть дно бутылки в полотенце или другую плотную ткань и постукивать по стене или дереву, если вы на природе. Жидкость создаст давление на воздух, и пробка начнёт понемногу выходить. Когда останется половина, откройте вино руками.
Плюсы
Удобный и простой способ. Не требует прикладывать силу, откупорить бутылку сможет даже хрупкая девушка.
Минусы
Нужно внимательно следить за степенью выхода пробки, чтобы не выскочила внезапно и не вылилось вино. В ночное время в квартире стук в стену может не понравиться вашим соседям.
Совет!
Вместо полотенца можно взять ботинок с толстой подошвой или кроссовок.
Достать пробку гвоздями и молотком
Возьмите 3-4 тонких и длинных гвоздя, воткните в пробку глубоко, оставив около 1 см для захвата. Крепко зажмите бутылку между колен, придерживайте горлышко одной рукой. Молотком-гвоздодёром подцепите оставшиеся части гвоздей и вытяните пробку вверх.
Плюсы
Способ заменяет обычный штопор и полностью безопасный – бутылка не лопнет и не нужно прилагать усилия, чтобы открыть вино.
Минусы
Подручные средства в виде гвоздей и молотка нечасто бывают в хозяйстве у девушек, способ больше подходит мужчинам. Гвозди нужно расположить строго на одной линии, иначе их не получится захватить все вместе.
Совет!
Если нет специального молотка, вместо него используйте вилку, сделанную из прочного металла.
Достать пробку гвоздями и молотком
Выдернуть пробку шнурком
Проверенный лайфхак, как открыть вино без штопора за пару минут. Возьмите крепкую верёвку и завяжите на конце достаточно крупный узел. Шилом или спицей для вязания сделайте по центру пробки узкое сквозное отверстие и протолкните внутрь верёвку, чтобы узел оказался внизу и упирался в пробку, он должен быть достаточно большой, шире отверстия. Бутылку держите одной рукой, второй резко дёрните и пробка вылетит.
Плюсы
Способ не требует прилагать усилия и безопасен, так как нет риска разбить бутылку.
Минусы
Нужно потратить время на осторожное проталкивание верёвки с узлом через пробку внутрь бутылки. Если делать быстро, пробка может раскрошиться и тогда придётся использовать другие методы.
Совет!
Узел должен быть широким, а не длинным, чтобы получился упор на низ пробки, и верёвка не выдернулась через отверстие.
Выдернуть пробку шнурком
Открыть бутылку дрелью
Если умеете ловко орудовать дрелью, без труда сможете открыть вино без штопора с помощью этого лайфхака. Подберите узкое длинное сверло и установите в прибор. Затем надёжно зажмите бутылку между колен или придерживайте рукой на столе, возьмите дрель и просверлите пробку до половины. После резко дёрните за дрель, чтобы пробка вышла вместе со сверлом.
Плюсы
Самый быстрый способ из всех описанных – достаточно 1 минуты, чтобы включить дрель, просверлить пробку и открыть вино.
Минусы
Нужно иметь очень тонкое сверло и отличные навыки работы с дрелью, чтобы не пораниться и не просверлить горлышко бутылки.
Совет!
Не просверливайте пробку насквозь, чтобы в вино не попали опилки.
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Выбить пробку пластиковой бутылкой
Простой способ особенно пригодится на пикнике. Возьмите полную пластиковую бутылку с водой, пивом или другим напитком объёмом 0.5-1 л. Зажмите вино коленями горлышком вниз и начните несильно стучать по дну. Следите за движением пробки, когда выйдет наполовину, вытяните её рукой.
Плюсы
Доступный и простой способ, для открывания вина подойдёт любая бутылка с жидкостью, что есть под рукой.
Минусы
Нужно очень внимательно следить за степенью открытия пробки, если пропустить момент, когда она вышла наполовину, от следующего удара вино выльется.
Совет!
Если бутылки не оказалось под рукой, используйте завёрнутое в плотную ткань полено или другой достаточно тяжёлый предмет.
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Отсечь горлышко острым предметом
«Гусарский» способ открыть бутылку вина без штопора эффектно выглядит в кино, в реальной жизни повторить его можно только при умении наносить быстрый и точный удар.
Определите на бутылке слабое место: где боковой шов на стекле соединяется с горлышком. Одной рукой крепко держите вино по углом, чтобы во время удара вино не вылилось, затем тупой стороной лезвия ножа отбейте резким движением горлышко.
Плюсы
Эффектность – такое видео точно понравится друзьям и подписчикам в социальных сетях.
Минусы
Очень опасный способ, при неосторожном ударе можно разбить бутылку и порезаться осколками.
Совет!
Если стекло раскрошилось и попало внутрь, пить вино категорически запрещено!
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Как открыть вино в глиняной бутылке
Элитные сорта вина часто продаются в глиняных бутылках. Сложность открытия состоит в хрупкости сосуда. Все вышеописанные способы, как открыть без штопора вино, не подходят: глина не выдержит постукиваний и ударов. Чтобы откупорить бутылку, используйте только те методы из перечисленных в статье, где нужно воздействовать на пробку:
- открыть бутылку вина шурупом;
- выдернуть пробку шнурком;
- достать пробку гвоздями и молотком;
- вытолкнуть пробку шприцем с водой;
- открыть бутылку дрелью;
- подцепить пробку двумя скрепками;
- протолкнуть пробку пальцем или другим подручным предметом;
- откупорить бутылку вина ножом.
Надеемся, что наши советы, как открыть бутылку вина без штопора, пригодятся вам и отдых в компании друзей не омрачит отсутствие этого девайса!
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