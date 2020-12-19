Как открыть вино без штопора, не разбив бутылку

Открыть бутылку вина шурупом

Если под рукой есть достаточно длинный шуруп и плоскогубцы, из них можно сделать импровизированный штопор и легко открыть вино. Установите шуруп в центр пробки и осторожно вкрутите его плоскогубцами, оставив 1 сантиметр. Захватите оставшийся верх шурупа плоскогубцами и резко потяните.

Плюсы

Достаточно лёгкий способ открыть бутылку вина без штопора. Не требует большой физической силы и доступен девушкам. Вместо плоскогубцев можно взять два карандаша или палочки для суши, чтобы захватить шуруп и ввинтить его в пробку.

Минусы

Нужно найти длинный и тонкий шуруп. Короткий и толстый раскрошит пробку и придётся вынимать остатки.

Совет! Вместо шурупа подойдёт болт-кронштейн или саморез.

Открыть бутылку вина шурупом

Откупорить бутылку вина ножом

Ещё один простой способ для открывания на природе или дома, нож всегда есть под рукой. Понадобится узкий остроконечный нож и немного приложенных усилий. Установите бутылку вертикально и посредине пробки лезвием сделайте надрез. Постепенно надавливая, введите нож полностью, пока острие не покажется внизу. Осторожно по кругу медленно проворачивая пробку, одновременно тяните вверх и в сторону.

Плюсы

Простота и удобство способа, не нужно иметь много силы, достаточно острого заточенного ножа.

Минусы

Нужно найти нож с тонким и узким лезвием, которое пройдёт в горлышко бутылки. Можно легко разломать пробку на две части и раскрошить, потом понадобится приложить усилия, чтобы достать частицы и открыть бутылку.

Совет! Выбирайте нож с шириной лезвия меньше пробки, чтобы не разломать пополам.

Откупорить бутылку вина ножом

Протолкнуть пробку пальцем

Однозначно самый трудный способ. Нужно взять бутылку, крепко прижать одной рукой к полу или другой твёрдой устойчивой поверхности и пальцем нажать на пробку. Под давлением воздуха она начнёт скользить вниз и окажется внутри.

Плюсы

Очевидный плюс в этом способе один – не нужны никакие подручные средства.

Минусы

Нужно иметь в руках недюжинную силу, чтобы нажать на пробку и втолкнуть её внутрь полной бутылки вина. А если вы девушка, маникюр помешает открыть вино без штопора, сделать это пальцем будет очень трудно.

Совет! Вместо пальца удобнее использовать крепкий предмет диаметром чуть меньше горлышка бутылки – например, тюбик помады или туши для ресниц.

Протолкнуть пробку пальцем

Вытолкнуть пробку шприцем с водой

Трудоёмкий способ. В чистый шприц наберите воду и начинайте накалывать пробку жидкостью в нескольких местах. Как только внутри все пустоты будут заполнены, под давлением воды бутылка откроется.

Плюсы

Безопасно – не нужно стучать, нагревать и совершать другие действия, при которых бутылка вина может разбиться.

Минусы

Необходимо иметь при себе новый шприц и воду, специально такие вещи с собой никто не носит.

Совет! Втыкайте иглу как можно глубже, чтобы жидкость под давлением быстрее выталкивала пробку вверх.

Вытолкнуть пробку шприцем с водой

Подцепить пробку двумя скрепками

Если собрались на празднование в офисе, есть простой способ, как откупорить за несколько минут бутылку вина. Возьмите две металлические скрепки и разогните, чтобы получились проволоки с одним загнутым краем. Осторожно воткните каждую между стенкой горлышка и пробкой вниз, затем разверните, чтобы загнутые края упирались снизу.

Оставьте сверху около 2 см и скрутите подобие мостика. Держите бутылку одной рукой, второй вставьте под металлический жгут ложку и резко выдерните пробку.

Плюсы

Способ удобный для тех, кто хочет выпить вина на работе, где всегда под рукой есть пару скрепок.

Минусы

Нужно приложить усилия, так как тянуть ложкой за ручку из металла неудобно.

Совет! Выбирайте большие скрепки, чтобы в разогнутом виде их длина была не менее 7-8 сантиметров.

Подцепить пробку двумя скрепками

Выдуть насосом для велосипеда

Однозначно эффектный способ откупорить бутылку вина без штопора на улице во время велопрогулки. Понадобится насос с насадкой в виде иглы, которую нужно воткнуть в пробку по центру. Затем осторожно накачайте воздух в бутылку, достаточно 1-2 движений, чтобы открыть вино.

Плюсы

Способ не требует усилий, подходит для девушек без физической силы.

Минусы

Если слишком сильно качать воздух в бутылку, стекло может треснуть в руках.