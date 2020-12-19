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Как открыть вино без штопора, не разбив бутылку

Как открыть вино без штопора, не разбив бутылку (1 фото + 7 видео)

Автор:
19 декабря 2020 09:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бутылка   видео   вино   как открыть   советы   фото   
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Когда под рукой нет штопора, то кажется что все пропало, но не это не так.

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Метки: бутылка   видео   вино   как открыть   советы   фото   
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Слепой Пью Час назад
Чтобы не изгаляться и вспоминать всякие лайфсраки - купите лучше водки!
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160
сергей 55 минут назад
Лучше купить вискарика. И на природе без проблем откроешь и дома.
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