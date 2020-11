Как быстро выучить английский язык

Попугайничайте. Если вы смотрите кино или канал на Youtube и слышите заслуживающую внимания английскую фразу, нажмите «стоп». Выбирайте только интересные фразы, с интересной интонацией, необычным словом. Так больше шансов, что у вас появится эмоциональный отклик, необходимое условие того, чтобы английский легко и просто учился.



Вот маленький диалог из сериала «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory) 11 сезона, 13 эпизода:



— This is a list of all the different types of natural disasters.

— Firequake?

— I made that one up.



Включаем субтитры, узнаем перевод:





— Это список всех возможных типов природных катастроф.

— Огнетрясение?

— Это я придумал.



Возьмем фрагмент покороче: — Firequake? — I made that one up . Он нам идеально подходит, здесь есть интонационный рисунок «вопрос-ответ». И есть эмоции: вопрос с оттенком сарказма, и немного смущенный ответ.



Шаг 1: замените слово firequake (ˈfaɪə(r)kweɪk) на слоги: та-да-да. Послушайте слово еще раз. Проговорите интонацию, используя эти слоги. Последний слог произносится на более высокой ноте: та-да-ДА?



Шаг 2: Теперь подставляйте само слово. Старайтесь приблизиться по звучанию к оригиналу — это несложно сделать на коротком отрезке речи



Шаг 3: Послушайте фразу « I made that one up ». На каком слове стоит акцент, ударение, какое слово выделяется больше? Допустим, актер выделил слово that . На нем смысловое ударение и тональность этого слова немного выше: I made THAT one up. Скажите сначала без слов: та-да-ТА-та-да, соблюдая ритм и интонацию. Теперь со словами. Не забывайте про смысловой акцент.



Шаг 4: Теперь все соединяем и добавляем эмоции!



Вот так можно тренировать произношение даже без преподавателя-носителя. В сериалах используется именно разговорный английский, как выучить быстро такой современный, живой вариант языка — вы теперь знаете. Вашими учителями станут актеры, и вы сможете добиться идеального произношения, если будете имитировать их речь.