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Как быстро выучить английский язык

Как быстро выучить английский язык (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: английский язык   изучение   советы   факты   фото   
697
6
Легко и быстро выучить английский поможет понимание, из каких элементов состоит язык. Очень быстро английский начнет поддаваться, как только у вас будет четкий план. Важно сконцентрироваться именно на тех навыках, которые вам нужны и избавиться от некоторых барьеров.
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Метки: английский язык   изучение   советы   факты   фото   
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4  комментария
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380
... 18 минут назад
можно просто смотреть любимые фильмы на английском
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26k
АнтонПолднев 46 минут назад
Когда в универе учился, наш факультет с инязом дружил, так исторически сложилось. Так вот они говорили, что самое сложное, это аудирование. Когда нужно переводить на слух. Брат моего приятеля служит военным переводчиком. Арабская группа. Я вообще не представляю как он справляется. Там в в каждом ауле свой диалект. Он говорит, что тяжело, но привык.
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35
Михаил АнтонПолднев 19 минут назад
Интересно, о чём они там болтают, кроме того кто когда чью козу пялит
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10k
Артем 2 часа назад
Быстро только у скорострелов получается, а с изучением языка только время и практика! Минус автору от меня
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