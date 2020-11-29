Как быстро выучить английский язык

Как ее организовать? Есть четыре способа:



Разговаривать с русскоязычным преподавателем;

Разговаривать с носителем языка;

Разговаривать с другими изучающими английский;



Когда никого из вышеперечисленных рядом нет, все равно говорить вслух по-английски.



Плюсы занятий с русскоязычным преподавателем, особенно на начальном этапе, очевидны: вы чувствуете себя в «безопасности». Даже, если вы не переходите на русский язык без надобности, всегда есть осознание того, что, в случае чего, вас всегда поймут. Это можно сравнить с тем, как малыши учатся плавать на надувном матрасе или мячике — немного работают руками и ногами, но потом расслабляются, а матрасик все равно держит на воде. Для начинающих это, может, и хорошо, но как выучить английский быстро при таком подходе? Если не повезет с преподавателем, обучение может растянуться на долгие годы. Хотя, если преподаватель грамотный, а ученик готов активно работать и «держаться на воде» даже с подстраховкой, то выучить английский язык быстро можно и таким способом.



Занятия с носителями обычно дороже, но это стоит того: ученик «брошен в воду», самую, что ни на есть реальную ситуацию общения. Если теряешь нить или забываешь слово в такой ситуации, ничего не остается, как переформулировать свою мысль, подобрать синоним, показать на пальцах, в конце концов. Speaking, т.е. говорение, обычно занимает большую часть урока с носителем. Такие разговоры формируют прочнейшие нейронные связи в мозге. Поэтому это один из оптимальных способов легко выучить английский язык на разговорном уровне, особенно, если у вас уже есть какая-то база. Правда, если ее нет, то с носителем может быть сложно. Дело в том, что некоторые носители языка (люди из США, Канады, Великобритании, Австралии и некоторых других стран), хоть и преподают язык, но не проходили специального обучения и от них не услышишь объяснения тех или иных языковых явлений. В то время, как у русских квалифицированных преподавателей эти объяснения от зубов отскакивают. К счастью, тенденция нанимать преподавателей без образования, по принципу «лишь бы был носитель» плавно сходит на нет.



Говорить по-английски с товарищами-учениками — это прекрасно зарекомендовавший себя вспомогательный способ быстро выучить английский язык. Почему он вспомогательный? Потому что чаще всего он используется при обучении в группе, где опытный преподаватель направляет учеников, помогает им общаться, при этом обращая внимание на использование пройденного материала. То есть, ученики находятся под контролем, но поле деятельности может быть очень широким. Этот вариант позволяет играть в игры, соревноваться, спорить с оппонентами, обсуждать разные идеи и сталкиваться с реакцией на них в режиме реального времени. Получается хорошая имитация реального общения, опять же, в безопасном режиме.



Когда под рукой никого нет, а разговаривать на английском хочется, можно говорить и наедине с собой, особым образом организовывая занятия. Существует много способов, как быстро выучить английский язык самостоятельно, но они все требуют самомотивации, дисциплины и регулярности. Как в спортзале — никто же не ожидает получить результат, занимаясь раз в две недели? Итак, инструкция для изучающих английский на необитаемом острове (крайне желательно, чтобы на острове был организован доступ к интернету):