Как быстро выучить английский язык

Легко и быстро выучить английский поможет понимание, из каких элементов состоит язык. Очень быстро английский начнет поддаваться, как только у вас будет четкий план. Важно сконцентрироваться именно на тех навыках, которые вам нужны и избавиться от некоторых барьеров.
Рецептивные и продуктивные навыки
Что именно вы имеете в виду, когда говорите «я хочу быстро выучить английский»? Какие навыки входят в понятие «выучить»? Вот основные:
Говорение (speaking)
Слушание (listening)
Чтение (reading)
Письмо (writing)
Когда мы говорим или пишем, мы проявляем активность, создаем уникальный, свой речевой продукт. Speaking и writing — продуктивные навыки.
Когда мы читаем или слушаем, мы воспринимаем то, что говорят или пишут другие люди, мы сами молчим. Reading и listening — рецептивные навыки (от слова receive — получать, воспринимать).
Говорение (speaking)
Слушание (listening)
Чтение (reading)
Письмо (writing)
Когда мы говорим или пишем, мы проявляем активность, создаем уникальный, свой речевой продукт. Speaking и writing — продуктивные навыки.
Когда мы читаем или слушаем, мы воспринимаем то, что говорят или пишут другие люди, мы сами молчим. Reading и listening — рецептивные навыки (от слова receive — получать, воспринимать).
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Speaking
Можно прожить всю жизнь, не умея читать и писать. Но без умения говорить, устно выражать свои мысли, далеко не уедешь. В туристических местах местные жители часто владеют именно устным английским языком, обходясь без университетов и курсов. Если их попросить что-нибудь написать, скорее всего, обнаружатся «ужасные» орфографические ошибки. Они будут писать так, как слышат, например: «weza» вместо «weather» (погода). Зато они смогут поговорить об этой самой погоде на английском. Навык переключения с языка на язык у них прекрасно отработан и те темы, которые им интересны и важны, они запросто могут обсудить. Это происходит потому, что они когда-то поняли, как выучить английский язык, быстро адаптируя его под свои нужды. Они встречают иностранцев каждый день и для них это часть жизни. Важно то, что у них есть постоянная практика. Давайте позаимствуем этот принцип:
Каждодневная практика
Как ее организовать? Есть четыре способа:
Разговаривать с русскоязычным преподавателем;
Разговаривать с носителем языка;
Разговаривать с другими изучающими английский;
Когда никого из вышеперечисленных рядом нет, все равно говорить вслух по-английски.
Плюсы занятий с русскоязычным преподавателем, особенно на начальном этапе, очевидны: вы чувствуете себя в «безопасности». Даже, если вы не переходите на русский язык без надобности, всегда есть осознание того, что, в случае чего, вас всегда поймут. Это можно сравнить с тем, как малыши учатся плавать на надувном матрасе или мячике — немного работают руками и ногами, но потом расслабляются, а матрасик все равно держит на воде. Для начинающих это, может, и хорошо, но как выучить английский быстро при таком подходе? Если не повезет с преподавателем, обучение может растянуться на долгие годы. Хотя, если преподаватель грамотный, а ученик готов активно работать и «держаться на воде» даже с подстраховкой, то выучить английский язык быстро можно и таким способом.
Занятия с носителями обычно дороже, но это стоит того: ученик «брошен в воду», самую, что ни на есть реальную ситуацию общения. Если теряешь нить или забываешь слово в такой ситуации, ничего не остается, как переформулировать свою мысль, подобрать синоним, показать на пальцах, в конце концов. Speaking, т.е. говорение, обычно занимает большую часть урока с носителем. Такие разговоры формируют прочнейшие нейронные связи в мозге. Поэтому это один из оптимальных способов легко выучить английский язык на разговорном уровне, особенно, если у вас уже есть какая-то база. Правда, если ее нет, то с носителем может быть сложно. Дело в том, что некоторые носители языка (люди из США, Канады, Великобритании, Австралии и некоторых других стран), хоть и преподают язык, но не проходили специального обучения и от них не услышишь объяснения тех или иных языковых явлений. В то время, как у русских квалифицированных преподавателей эти объяснения от зубов отскакивают. К счастью, тенденция нанимать преподавателей без образования, по принципу «лишь бы был носитель» плавно сходит на нет.
Говорить по-английски с товарищами-учениками — это прекрасно зарекомендовавший себя вспомогательный способ быстро выучить английский язык. Почему он вспомогательный? Потому что чаще всего он используется при обучении в группе, где опытный преподаватель направляет учеников, помогает им общаться, при этом обращая внимание на использование пройденного материала. То есть, ученики находятся под контролем, но поле деятельности может быть очень широким. Этот вариант позволяет играть в игры, соревноваться, спорить с оппонентами, обсуждать разные идеи и сталкиваться с реакцией на них в режиме реального времени. Получается хорошая имитация реального общения, опять же, в безопасном режиме.
Когда под рукой никого нет, а разговаривать на английском хочется, можно говорить и наедине с собой, особым образом организовывая занятия. Существует много способов, как быстро выучить английский язык самостоятельно, но они все требуют самомотивации, дисциплины и регулярности. Как в спортзале — никто же не ожидает получить результат, занимаясь раз в две недели? Итак, инструкция для изучающих английский на необитаемом острове (крайне желательно, чтобы на острове был организован доступ к интернету):
Разговаривать с русскоязычным преподавателем;
Разговаривать с носителем языка;
Разговаривать с другими изучающими английский;
Когда никого из вышеперечисленных рядом нет, все равно говорить вслух по-английски.
Плюсы занятий с русскоязычным преподавателем, особенно на начальном этапе, очевидны: вы чувствуете себя в «безопасности». Даже, если вы не переходите на русский язык без надобности, всегда есть осознание того, что, в случае чего, вас всегда поймут. Это можно сравнить с тем, как малыши учатся плавать на надувном матрасе или мячике — немного работают руками и ногами, но потом расслабляются, а матрасик все равно держит на воде. Для начинающих это, может, и хорошо, но как выучить английский быстро при таком подходе? Если не повезет с преподавателем, обучение может растянуться на долгие годы. Хотя, если преподаватель грамотный, а ученик готов активно работать и «держаться на воде» даже с подстраховкой, то выучить английский язык быстро можно и таким способом.
Занятия с носителями обычно дороже, но это стоит того: ученик «брошен в воду», самую, что ни на есть реальную ситуацию общения. Если теряешь нить или забываешь слово в такой ситуации, ничего не остается, как переформулировать свою мысль, подобрать синоним, показать на пальцах, в конце концов. Speaking, т.е. говорение, обычно занимает большую часть урока с носителем. Такие разговоры формируют прочнейшие нейронные связи в мозге. Поэтому это один из оптимальных способов легко выучить английский язык на разговорном уровне, особенно, если у вас уже есть какая-то база. Правда, если ее нет, то с носителем может быть сложно. Дело в том, что некоторые носители языка (люди из США, Канады, Великобритании, Австралии и некоторых других стран), хоть и преподают язык, но не проходили специального обучения и от них не услышишь объяснения тех или иных языковых явлений. В то время, как у русских квалифицированных преподавателей эти объяснения от зубов отскакивают. К счастью, тенденция нанимать преподавателей без образования, по принципу «лишь бы был носитель» плавно сходит на нет.
Говорить по-английски с товарищами-учениками — это прекрасно зарекомендовавший себя вспомогательный способ быстро выучить английский язык. Почему он вспомогательный? Потому что чаще всего он используется при обучении в группе, где опытный преподаватель направляет учеников, помогает им общаться, при этом обращая внимание на использование пройденного материала. То есть, ученики находятся под контролем, но поле деятельности может быть очень широким. Этот вариант позволяет играть в игры, соревноваться, спорить с оппонентами, обсуждать разные идеи и сталкиваться с реакцией на них в режиме реального времени. Получается хорошая имитация реального общения, опять же, в безопасном режиме.
Когда под рукой никого нет, а разговаривать на английском хочется, можно говорить и наедине с собой, особым образом организовывая занятия. Существует много способов, как быстро выучить английский язык самостоятельно, но они все требуют самомотивации, дисциплины и регулярности. Как в спортзале — никто же не ожидает получить результат, занимаясь раз в две недели? Итак, инструкция для изучающих английский на необитаемом острове (крайне желательно, чтобы на острове был организован доступ к интернету):
Попугайничайте. Если вы смотрите кино или канал на Youtube и слышите заслуживающую внимания английскую фразу, нажмите «стоп». Выбирайте только интересные фразы, с интересной интонацией, необычным словом. Так больше шансов, что у вас появится эмоциональный отклик, необходимое условие того, чтобы английский легко и просто учился.
Вот маленький диалог из сериала «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory) 11 сезона, 13 эпизода:
— This is a list of all the different types of natural disasters.
— Firequake?
— I made that one up.
Включаем субтитры, узнаем перевод:
— Это список всех возможных типов природных катастроф.
— Огнетрясение?
— Это я придумал.
Возьмем фрагмент покороче: — Firequake? — I made that one up . Он нам идеально подходит, здесь есть интонационный рисунок «вопрос-ответ». И есть эмоции: вопрос с оттенком сарказма, и немного смущенный ответ.
Шаг 1: замените слово firequake (ˈfaɪə(r)kweɪk) на слоги: та-да-да. Послушайте слово еще раз. Проговорите интонацию, используя эти слоги. Последний слог произносится на более высокой ноте: та-да-ДА?
Шаг 2: Теперь подставляйте само слово. Старайтесь приблизиться по звучанию к оригиналу — это несложно сделать на коротком отрезке речи
Шаг 3: Послушайте фразу « I made that one up ». На каком слове стоит акцент, ударение, какое слово выделяется больше? Допустим, актер выделил слово that . На нем смысловое ударение и тональность этого слова немного выше: I made THAT one up. Скажите сначала без слов: та-да-ТА-та-да, соблюдая ритм и интонацию. Теперь со словами. Не забывайте про смысловой акцент.
Шаг 4: Теперь все соединяем и добавляем эмоции!
Вот так можно тренировать произношение даже без преподавателя-носителя. В сериалах используется именно разговорный английский, как выучить быстро такой современный, живой вариант языка — вы теперь знаете. Вашими учителями станут актеры, и вы сможете добиться идеального произношения, если будете имитировать их речь.
Вот маленький диалог из сериала «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory) 11 сезона, 13 эпизода:
— This is a list of all the different types of natural disasters.
— Firequake?
— I made that one up.
Включаем субтитры, узнаем перевод:
— Это список всех возможных типов природных катастроф.
— Огнетрясение?
— Это я придумал.
Возьмем фрагмент покороче: — Firequake? — I made that one up . Он нам идеально подходит, здесь есть интонационный рисунок «вопрос-ответ». И есть эмоции: вопрос с оттенком сарказма, и немного смущенный ответ.
Шаг 1: замените слово firequake (ˈfaɪə(r)kweɪk) на слоги: та-да-да. Послушайте слово еще раз. Проговорите интонацию, используя эти слоги. Последний слог произносится на более высокой ноте: та-да-ДА?
Шаг 2: Теперь подставляйте само слово. Старайтесь приблизиться по звучанию к оригиналу — это несложно сделать на коротком отрезке речи
Шаг 3: Послушайте фразу « I made that one up ». На каком слове стоит акцент, ударение, какое слово выделяется больше? Допустим, актер выделил слово that . На нем смысловое ударение и тональность этого слова немного выше: I made THAT one up. Скажите сначала без слов: та-да-ТА-та-да, соблюдая ритм и интонацию. Теперь со словами. Не забывайте про смысловой акцент.
Шаг 4: Теперь все соединяем и добавляем эмоции!
Вот так можно тренировать произношение даже без преподавателя-носителя. В сериалах используется именно разговорный английский, как выучить быстро такой современный, живой вариант языка — вы теперь знаете. Вашими учителями станут актеры, и вы сможете добиться идеального произношения, если будете имитировать их речь.
Writing
Чтобы понять, как быстро научиться английскому и улучшить свои навыки написания текстов на английском, нужно определиться с целями. Для чего вам нужен письменный английский? Ваша работа подразумевает общение с зарубежными коллегами по email, или написание рекламных текстов в соцсетях, или вам нужно знать, как написать письмо в службу поддержки какого-то сайта? На это и направляйте свои усилия. Упражнения должны быть релевантны вашим потребностям, хотя писать эссе на свободную тему — это тоже занятие для многих увлекательное. Вот примерные письменные задания, сопряженные с реальной жизнью, которые можно выполнять:
Напишите кому-нибудь настоящее письмо, дождитесь ответа, ответьте и т.д.;
Ведите собственный блог на английском;
Пишите комментарии на англоязычных сайтах;
Заполняйте анкеты, регистрационные формы.
В последние десятилетия способ написания текстов очень резко изменился. Появились мессенджеры, социальные сети, возможность комментирования видео, новые стили общения. Некоторые сокращения и сленг можно узнать, только переписываясь с иностранцами в интернете. Это не является способом выучить английский в совершенстве, но современному письменному языку научит.
Напишите кому-нибудь настоящее письмо, дождитесь ответа, ответьте и т.д.;
Ведите собственный блог на английском;
Пишите комментарии на англоязычных сайтах;
Заполняйте анкеты, регистрационные формы.
В последние десятилетия способ написания текстов очень резко изменился. Появились мессенджеры, социальные сети, возможность комментирования видео, новые стили общения. Некоторые сокращения и сленг можно узнать, только переписываясь с иностранцами в интернете. Это не является способом выучить английский в совершенстве, но современному письменному языку научит.
Listening
Вот, если бы знать всю грамматику и все слова, я бы все понимал! — думают некоторые и глубоко заблуждаются. Препятствием может стать слишком быстрая речь, неспособность вычленить главные смысловые блоки, невозможность на слух определить где кончается одно слово и начинается другое.
По сути, понимание каждого слова — это не обязательное условие успешного слушания. Более полезным навыком будет вычленение сути сообщения. Также, если сообщение содержит важные цифры, адреса, имена, их тоже нужно вычленять из потока речи.
Часто в учебниках есть аудиоприложение с диалогами. Но насколько слушание таких записей поможет слышать собеседника в жизни и как можно быстро выучить английский, пытаясь понять такие диалоги? В жизни мы не слышим диалог двух людей со стороны, а участвуем в нем. Мы слышим собеседника и имеем возможность ответить, уточнить то, что не поняли, а также, чаще всего, имеется возможность наблюдать за мимикой и жестами говорящего, что облегчает процесс понимания. Поэтому коммуникативный подход к слушанию, когда навык слушания интегрирован в естественную ситуацию общения, кажется предпочтительней.
Практиковать listening skills также можно с преподавателями или просто людьми, готовыми говорить с вами по-английски. Здесь работает все то, что перечислено в пункте про speaking. Просто, если вы хотите быстро научиться английскому языку, нужно чаще практиковать активное слушание и говорение, иногда разбавляя их пассивным просмотром фильмов на английском или прослушиванием песен, радиопередач и подкастов.
По сути, понимание каждого слова — это не обязательное условие успешного слушания. Более полезным навыком будет вычленение сути сообщения. Также, если сообщение содержит важные цифры, адреса, имена, их тоже нужно вычленять из потока речи.
Часто в учебниках есть аудиоприложение с диалогами. Но насколько слушание таких записей поможет слышать собеседника в жизни и как можно быстро выучить английский, пытаясь понять такие диалоги? В жизни мы не слышим диалог двух людей со стороны, а участвуем в нем. Мы слышим собеседника и имеем возможность ответить, уточнить то, что не поняли, а также, чаще всего, имеется возможность наблюдать за мимикой и жестами говорящего, что облегчает процесс понимания. Поэтому коммуникативный подход к слушанию, когда навык слушания интегрирован в естественную ситуацию общения, кажется предпочтительней.
Практиковать listening skills также можно с преподавателями или просто людьми, готовыми говорить с вами по-английски. Здесь работает все то, что перечислено в пункте про speaking. Просто, если вы хотите быстро научиться английскому языку, нужно чаще практиковать активное слушание и говорение, иногда разбавляя их пассивным просмотром фильмов на английском или прослушиванием песен, радиопередач и подкастов.
Reading
Проблемы, с которыми сталкиваются многие, кто пытается читать на английском:
Узнать больше
Слишком много незнакомых слов, поэтому приходится постоянно прерываться и заглядывать в словарь;
Все слова, вроде, знакомые, но смысл предложения понять невозможно;
Чтение продвигается очень медленно и теряется нить сюжета, становится неинтересно.
Выписывание и заучивание каждого нового слова, может и поможет улучшить ваш английский язык, как выучить быстро новые слова, мы уже писали. Но вот усовершенствовать навык, собственно, чтения вам это вряд ли поможет. При чтении на русском, мы легко можем пропустить непонятное слово, сюжет захватывает и мы двигаемся дальше. Попробуйте практиковать тот же подход в английском, отбросив перфекционизм. Прочитайте книгу «на скорость», выделив себе неделю или две. Если не успеваете — пропускайте незнакомые слова, следите за развитием сюжета.
Две техники «невнимательного» чтения, которые помогут вам читать на английском, как на родном:
Чтение «по диагонали». Помните лекции в институте? Прочтите текст быстро в поисках общей идеи, как будто у вас нет времени. Задайте себе простые вопросы: о чем этот текст? Где происходит действие? Кто пишет? Не углубляйтесь в хитросплетения сюжета и лексических средств.
Сканирование. Пробежитесь глазами по тексту и найдите какую-то специфическую, необходимую вам информацию: номер телефона, дату, факт. Часто так просматривают афиши, путеводители и тому подобные информационные источники.
Все четыре навыка работают в связке, и, когда вы тренируете один из них, то готовите почву для другого. Сделайте английский частью своей жизни. Научитесь переключаться с говорения на слушание, со слушания на чтение, и так далее. Очень быстро вы станете говорить, понимать, писать и читать намного лучше.
Узнать больше
Слишком много незнакомых слов, поэтому приходится постоянно прерываться и заглядывать в словарь;
Все слова, вроде, знакомые, но смысл предложения понять невозможно;
Чтение продвигается очень медленно и теряется нить сюжета, становится неинтересно.
Выписывание и заучивание каждого нового слова, может и поможет улучшить ваш английский язык, как выучить быстро новые слова, мы уже писали. Но вот усовершенствовать навык, собственно, чтения вам это вряд ли поможет. При чтении на русском, мы легко можем пропустить непонятное слово, сюжет захватывает и мы двигаемся дальше. Попробуйте практиковать тот же подход в английском, отбросив перфекционизм. Прочитайте книгу «на скорость», выделив себе неделю или две. Если не успеваете — пропускайте незнакомые слова, следите за развитием сюжета.
Две техники «невнимательного» чтения, которые помогут вам читать на английском, как на родном:
Чтение «по диагонали». Помните лекции в институте? Прочтите текст быстро в поисках общей идеи, как будто у вас нет времени. Задайте себе простые вопросы: о чем этот текст? Где происходит действие? Кто пишет? Не углубляйтесь в хитросплетения сюжета и лексических средств.
Сканирование. Пробежитесь глазами по тексту и найдите какую-то специфическую, необходимую вам информацию: номер телефона, дату, факт. Часто так просматривают афиши, путеводители и тому подобные информационные источники.
Все четыре навыка работают в связке, и, когда вы тренируете один из них, то готовите почву для другого. Сделайте английский частью своей жизни. Научитесь переключаться с говорения на слушание, со слушания на чтение, и так далее. Очень быстро вы станете говорить, понимать, писать и читать намного лучше.
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