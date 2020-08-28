Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото?

Будете возмущаться, что молодой и здоровый мерзавец бьёт пожилого мужчину, деда. Причем на глазах у всех и среди бела дня. А если ещё добавить, что этот молодой здоровяк ещё к тому же и водитель маршрутки и дед пассажир этой маршрутки.
Да ещё и видео соответствующее есть:
Беспредел...судя по видео и фото:
Этот случай произошел в Новороссийске. на остановке возле второй очереди ТЦ «Красная площадь».
"Водитель вырывает у мужчины сумку на колесиках, кидает ее на газон, после чего демонстративно возвращается в маршрутку."
Опубликованное видео возмутило заместителя главы Новороссийска. В своем Instagram Александр Яменсков назвал инцидент «пределом». Также он сообщил, что водитель был вызван в управление транспорта и отстранен от перевозок. Помимо этого, сейчас решается вопрос о расторжении договора с предпринимателем, допустившим этого водителя к перевозкам.
Свою проверку начали в ГУ МВД по городу.
"Водитель вырывает у мужчины сумку на колесиках, кидает ее на газон, после чего демонстративно возвращается в маршрутку."
Опубликованное видео возмутило заместителя главы Новороссийска. В своем Instagram Александр Яменсков назвал инцидент «пределом». Также он сообщил, что водитель был вызван в управление транспорта и отстранен от перевозок. Помимо этого, сейчас решается вопрос о расторжении договора с предпринимателем, допустившим этого водителя к перевозкам.
Свою проверку начали в ГУ МВД по городу.
Жаль старика... Опубликовано видео, предшествующее скандалу между маршрутчиком и пожилым мужчиной 27.08.2020
Только ведь есть и другое видео. И другие свидетельства:
Только ведь есть и другое видео. И другие свидетельства:
Некоторые очевидцы выступили на защиту водителя и сообщили до этого неизвестные подробности. С их слов ситуация на видео показывает только конечную точку конфликта. А многое осталось за кадром. Так, например, один из очевидцев сообщает, что пассажир вел себя неадекватно, на замечания прекратить бесчинство достал всем на обозрение свое причинное место, а после начал бить по транспорту своей тележкой.
А вот и свидетельство от очевидцев:
— Я лично, стала свидетелем этой ситуации, сегодня в 11 утра, от начала и до конца. В данном видео только конец, когда водитель оттолкнул деда и выкинул тележку. В самом же начале, дед не влез в эту маршрутку 31 с тележкой и начал лупить по пассажирам, когда водитель закрыл дверь, начал лупить по машине и стёклами, именно этой тележкой. Люди не подошли и не остановили деда, дабы им не досталось, потому как, он лупил этой тележкой по всему, по чему попадёт. Водитель, ещё долго терпел, потом вышел оттолкнул деда и выкинул тележку. На адекватность не водителя надо проверять, а деда... Что хотите пишите в оправдание "старика", но я видела это лично, сил, дурости, злости и дури у него хоть отбавляй...не выкинь водитель эту тележку, пострадали бы другие люди — сообщает очевидец происшествия.
И вот после этого картинка "избиения" деда становится несколько другой. А водителя пока отстранили от работы и идет разбирательство.
И как ему надо было реагировать\нереагировать на хулиганские действия деда?! Молчать и не обращать внимания?! Пусть молотит по автобусу тележкой... Получилось так, как получилось...
— Я лично, стала свидетелем этой ситуации, сегодня в 11 утра, от начала и до конца. В данном видео только конец, когда водитель оттолкнул деда и выкинул тележку. В самом же начале, дед не влез в эту маршрутку 31 с тележкой и начал лупить по пассажирам, когда водитель закрыл дверь, начал лупить по машине и стёклами, именно этой тележкой. Люди не подошли и не остановили деда, дабы им не досталось, потому как, он лупил этой тележкой по всему, по чему попадёт. Водитель, ещё долго терпел, потом вышел оттолкнул деда и выкинул тележку. На адекватность не водителя надо проверять, а деда... Что хотите пишите в оправдание "старика", но я видела это лично, сил, дурости, злости и дури у него хоть отбавляй...не выкинь водитель эту тележку, пострадали бы другие люди — сообщает очевидец происшествия.
И вот после этого картинка "избиения" деда становится несколько другой. А водителя пока отстранили от работы и идет разбирательство.
И как ему надо было реагировать\нереагировать на хулиганские действия деда?! Молчать и не обращать внимания?! Пусть молотит по автобусу тележкой... Получилось так, как получилось...
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таким тварям нах не надо вникать в суть, главное "прославиться". так что в первую очередь надо снимальщика закрыть на пару лет чтоб другим неповадно было. ведь это лжесвидетельство получается
Пресса это как прожектор в тёмной комнате - куда направят то и видно...))
дед сука агрессор
а видео... а не верь глазам своим!
Водителю - скорейшего решения проблемы в его пользу. Деду - индивидуальную койку в психушке или доме престарелых.
в тореч "запор". Они выходят и на мужика:
- Ну ты попал на крутые бабки!
Мужик вышел из машины посмотрел, взял кувалду
и как отходил братков. Несут их на носилках в больничку. Один очнулся и говорит:
- Ну ты посмотри, Вован, до чего лохов кризис довел.