Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото?

А вот и свидетельство от очевидцев:



— Я лично, стала свидетелем этой ситуации, сегодня в 11 утра, от начала и до конца. В данном видео только конец, когда водитель оттолкнул деда и выкинул тележку. В самом же начале, дед не влез в эту маршрутку 31 с тележкой и начал лупить по пассажирам, когда водитель закрыл дверь, начал лупить по машине и стёклами, именно этой тележкой. Люди не подошли и не остановили деда, дабы им не досталось, потому как, он лупил этой тележкой по всему, по чему попадёт. Водитель, ещё долго терпел, потом вышел оттолкнул деда и выкинул тележку. На адекватность не водителя надо проверять, а деда... Что хотите пишите в оправдание "старика", но я видела это лично, сил, дурости, злости и дури у него хоть отбавляй...не выкинь водитель эту тележку, пострадали бы другие люди — сообщает очевидец происшествия.



И вот после этого картинка "избиения" деда становится несколько другой. А водителя пока отстранили от работы и идет разбирательство.



И как ему надо было реагировать\нереагировать на хулиганские действия деда?! Молчать и не обращать внимания?! Пусть молотит по автобусу тележкой... Получилось так, как получилось...