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Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото?

Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото? (4 фото + 3 видео)

Автор:
28 августа 2020 04:47
Метки: Бьёт   дед   мерзавец   мужчину   пожилого   фото   
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Будете возмущаться, что молодой и здоровый мерзавец бьёт пожилого мужчину, деда. Причем на глазах у всех и среди бела дня. А если ещё добавить, что этот молодой здоровяк ещё к тому же и водитель маршрутки и дед пассажир этой маршрутки.

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Метки: Бьёт   дед   мерзавец   мужчину   пожилого   фото   
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15  комментариев
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17k
Батончик с маком 5 часов назад
на улице какой-то уё.бок снял видосик ради лайков и создал проблемы водиле.
таким тварям нах не надо вникать в суть, главное "прославиться". так что в первую очередь надо снимальщика закрыть на пару лет чтоб другим неповадно было. ведь это лжесвидетельство получается
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3k
Maikie 12 минут назад
На таких "случаях и сенсациях" вся пресса построена...

Пресса это как прожектор в тёмной комнате - куда направят то и видно...))
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5k
Николай 2 часа назад
Здравствуй нездоровый автор, рубрика...
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Кстати. Вроде как те у кого есть "справка" им многое прощается и не обращают внимание и если даже с ножом будет бегать и кидаться на всех.
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2k
kca-opa АлександрЧестный 16 минут назад
Прощается уголовное наказание, но от дурки не спасает, закроют, покормят колёсами, успокоится - выпустят, если понравится в дурке - достаточно ещё совершить уголовно наказуемое деяние, двери дурки раскрыты для гостей
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3k
yahaomsk 4 часа назад
Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото?
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70
Родион yahaomsk 3 часа назад
Вот чем правда отличается от истины.
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5k
Николай Родион 2 часа назад
Истина всегда будет правдивее...
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70
Родион Николай 14 минут назад
Ну так и есть. Истина - это то, что есть, а правда - то, что видишь.
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788
maloy 5 часов назад
Сейчас очень модно выкладывать видео не с начала конфликта и выдавать в выгодном свете одну сторону. Глупый (неопытный) успеет повизжать, навесить ярлыки и тд и тп. Умный подождёт вторую версию. Обычно всегда есть другая правда. Ничему нигде верить нельзя, только своим глазам и ушам. Все остальное манипуляция
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18k
Слепой Пью maloy 42 минуты назад
Еще можно верить Мюллеру, по его словам.
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12k
куджо 5 часов назад
Так и формируется общественное мнение
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−176
VladmirK1979 5 часов назад
я прочитал пост и все понял

дед сука агрессор

а видео... а не верь глазам своим!
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182k
Северное сияние 6 часов назад
Яркий пример,как страшны старческая деменция и маразм в тандеме.
Водителю - скорейшего решения проблемы в его пользу. Деду - индивидуальную койку в психушке или доме престарелых.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Северное сияние 5 часов назад
Едут двое братков на "мерсе" вдруг сзади им
в тореч "запор". Они выходят и на мужика:
- Ну ты попал на крутые бабки!
Мужик вышел из машины посмотрел, взял кувалду
и как отходил братков. Несут их на носилках в больничку. Один очнулся и говорит:
- Ну ты посмотри, Вован, до чего лохов кризис довел.
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