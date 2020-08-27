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Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»

Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни» (10 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Николай Губенко   актер   биография   видео   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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У Николая Николаевича Губенко много профессий, в каждой из которых он преуспел: актёр театра, кино и кинорежиссёр, политик и умеет писать сценарии. До 1991 года он был министром культуры Советского Союза.

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Метки: Биография звезд   Николай Губенко   актер   биография   видео   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Вячеслав Полчаса назад
Уважение этому мужику за его жизненную позицию. Раз вступил в ряды одной партии и не когда не изменял ей в угоду сиюминутных выгод и конъектуры.
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Константин 51 минуту назад
так-то, вообще ничего про него не знаю. но когда фото увидел, сразу вспомнил этот кадр. Погуглил - точно, он.
так-то, вообще ничего про него не знаю. но когда фото увидел, сразу вспомнил этот кадр. Погуглил - точно, он.
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131
freepoint Час назад
Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни». Михаил Ефремов уже в курсе.
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