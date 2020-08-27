Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»

Целая плеяда талантливых артистов составляла труппу театра: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Леонид Филатов. Уже тогда режиссёры видели не только актёрский талант Губенко, но и его лидерские качества. Советы поступить на вторую профессию не прошли даром, когда Губенко почувствовал, что вполне готов руководить людьми и снимать достойные советского зрителя фильмы, Николай Николаевич поступил на режиссёрский факультет, а в 1987 году стал главным режиссёром своего любимого театра. Когда вернулся Юрий Любимов, Губенко назначили руководителем «Содружества актёров Таганки».





В кино у Губенко складывалась карьера не менее удачно, его заметили сразу после окончания института, поступило предложение на съёмки четырёх фильмов сразу. А в одной ленте он пел песни Высоцкого. Позже он и сам попробовал себя в роли режиссёра. Самый первый фильм о детском доме «Подранки» стал удачным дебютом Николая Губенко. Актёр и режиссёр признался, что он во многом автобиографичен.