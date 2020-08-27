Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»

У Николая Николаевича Губенко много профессий, в каждой из которых он преуспел: актёр театра, кино и кинорежиссёр, политик и умеет писать сценарии. До 1991 года он был министром культуры Советского Союза.
Детские годы, семья
Одессит Коля рождён в военном 1941 году. Отец - Николай Губенко погиб, не увидев сына. Он был лётчиком и летал на бомбардировщике, который сбили в бою под Луганском. Матери предложили сотрудничать с немцами, так как она хорошо знала немецкий язык. Но она ответила отказом, за что была повешена фашистами в 1942 году. Кроме Николая остались без родителей три сестры с братом. Воспитание на себя взяли бабушка и дедушка.
Биография военного детства, безрадостная, без отца и матери не ожесточила детей. После войны Николай был определён в местный детский дом. В дальнейшем он, хорошо знавший языки, был определён на учёбу в Суворовское училище. Из-за сокращения армии при Н.Хрущёве Губенко не смог поступить на учёбу в институт по военному направлению.
Николай Губенко учился танцевать и посещал театральную студию, даже работал на сцене ТЮЗа родного города. Сначала просто как обычный рабочий, потом играл в эпизодах. Это сформировало его дальнейший выбор и послужило началом к актёрской биографии.
Театр, фильмы
Губенко выбрал для поступления ВГИК, он хотел стать актёром, учился у Сергея Герасимова. Ещё Николай полюбил цирк, и педагоги циркового училища с удовольствием делились своим мастерством с любознательным и настырным парнем. Служил Губенко после получения диплома в знаменитом Театре на Таганке. Стоит вслушаться в те образы, которые довелось сыграть актёру: Печорин, Емельян Пугачёв, Керенский, Борис Годунов.
Целая плеяда талантливых артистов составляла труппу театра: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Леонид Филатов. Уже тогда режиссёры видели не только актёрский талант Губенко, но и его лидерские качества. Советы поступить на вторую профессию не прошли даром, когда Губенко почувствовал, что вполне готов руководить людьми и снимать достойные советского зрителя фильмы, Николай Николаевич поступил на режиссёрский факультет, а в 1987 году стал главным режиссёром своего любимого театра. Когда вернулся Юрий Любимов, Губенко назначили руководителем «Содружества актёров Таганки».
В кино у Губенко складывалась карьера не менее удачно, его заметили сразу после окончания института, поступило предложение на съёмки четырёх фильмов сразу. А в одной ленте он пел песни Высоцкого. Позже он и сам попробовал себя в роли режиссёра. Самый первый фильм о детском доме «Подранки» стал удачным дебютом Николая Губенко. Актёр и режиссёр признался, что он во многом автобиографичен.
В кино у Губенко складывалась карьера не менее удачно, его заметили сразу после окончания института, поступило предложение на съёмки четырёх фильмов сразу. А в одной ленте он пел песни Высоцкого. Позже он и сам попробовал себя в роли режиссёра. Самый первый фильм о детском доме «Подранки» стал удачным дебютом Николая Губенко. Актёр и режиссёр признался, что он во многом автобиографичен.
Награды
Премию Ленинского комсомола Губенко получил за картину «Пришёл солдат с фронта». Этой наградой отметили вклад актёра и режиссёра в воспитание мужества и любви к Родине. Вторая премия имени братьев Васильевых (Государственная премия Российской Федерации) была присуждена за этот же фильм. Не единожды Николая Николаевича приглашали для озвучивания фильмов и исполнения песен.
Политика
Николай Губенко – член Коммунистической партии, через три года его партийности он становится членом Центрального комитета партии. С 1989 года возглавил Министерство культуры. Пережил упразднение и замену его на Комитет культуры. Несколько раз участвовал в выборах в Мосгордуму, ему поручали ответственные посты, к его мнению и предложениям прислушивались.
В самом начале своей театральной деятельности у актёра Николая Губенко и актрисы Зинаиды Славиной начался роман, который закончился, едва Губенко встретил актёрскую любовь Инну Ульянову. С ней ему снова не удалось зарегистрировать официальные отношения. Инна была дочерью влиятельного в министерстве лица, у которого в доме и поселилась молодая семья.
С женщиной, с которой Николай пошёл в ЗАГС – актриса Жанна Болотова. Молодые люди были знакомы со студенческой скамьи общего института ВГИК. Жанна уже однажды выходила замуж за брата Марины Влади, известного художника Николая Двигубского. Детей у пары нет. Поженились актёры в шестидесятые, скоро будут праздновать 50-летие совместной супружеской жизни. Личная жизнь Губенко насыщенна и интересна, так как мужа и жену сближает общая профессия, общая любовь к делу всей своей жизни. Николай Николаевич удачно совмещает политическую и общественную деятельность. Он до сих пор востребован в кино и театре.
Кроме того, Николай Губенко прекрасно поёт, поэтому его голосом поют многие актёры. Актёр, в первые годы своей работы, отдавал предпочтение песням Владимира Семёновича Высоцкого. Он верен своей давней любви к бардовской песне поэта. А самое главное, за что всегда ценили Николая Николаевича Губенко, и продолжают ценить и приходить за советом, то, что он никогда не боялся высказывать свою точку зрения на многие проблемы. Не важно, с какой трибуны он это произносил, но всегда делал это корректно, аргументированно и убеждал своих слушателей в правоте личного мнения.
Смерть
16 августа на 79-м году жизни скончался Николай Губенко. Завтра - 17 августа Народный артист должен был отметить день рождения. В этом году актер был диагностирован с подозрением на коронавирус. Врачи пытались вылечить актера, но обострилась пневмония, а позже состояние здоровья резко ухудшилось. Причина смерти - остановка сердца.
Источник:
Ссылки по теме:
- Александр Ширвиндт: детство и выбор профессии
- Биография и фото Анны Семенович
- Михаил Державин: "Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу"
- Билл Мюррей дал интервью лежа в ванной
- Игорь Крутой — биография
0
Новости партнёров
Загрузка...