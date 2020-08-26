В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца

В американском городе Кеноша вспыхнули протесты из-за действий полицейских. 29-летний Джейкоб Блейк получил несколько выстрелов в спину от полицейского, когда садился в автомобиль.
В полиции уточнили, что правоохранители приехали на вызов о "домашнем инциденте". Когда молодой человек садился в машину, его несколько раз выстрелили в спину. Позже стало известно, что парень пытался остановить драку между двумя женщинами у дома.
WARNING GRAPHIC ⚠️ Police in Kenosha, Wisconsin shoot an unarmed man in the back pic.twitter.com/ZPdixPNwJY— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 24, 2020
Блейк, когда в него стреляли, был безоружен. Полицейских, которые открыли огонь, теперь отстранили от служба, а в городе начались протесты.
Over a thousand protesters are in the streets now, chanting “Hands up don’t shoot!” through boarded-up downtown Kenosha #Kenosha #JusticeForJacobBlake #KenoshaProtests pic.twitter.com/H7DKaiyyHE— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 25, 2020
Сначала протесты были довольно мирные. Вечером в городе объявили комендатский час, на улицы выла полиция.
Walking the line of riot police in downtown Kenosha right now #KenoshaPD #Kenosha #kenoshaprotest pic.twitter.com/RyOVs3Olow— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 25, 2020
Тогда протестующие принялись закидывать полицейских всем, что попадёт под руку.
The moment things escalated - While it was already a long and intense afternoon of protests prior, the merging of these two groups outside the courthouse created one massive crowd that put police on edge (Part 1/2) #Kenosha #KenoshaProtests pic.twitter.com/l9AtVcc6li— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 25, 2020
После это страсти накалялись с каждой минутой. Уже спустя час люди принялись ломать светофоры, опрокидывать столбы и кидать камнями в окна.
Looting and vandalism occurring in #Kenosha as unrest continues pic.twitter.com/2XrbpB7hhI— Daily Caller (@DailyCaller) August 25, 2020
Американцы устраивали драки, а некоторые даже закидывали бутылки с горящей смесью в служебные автомобили.
The terrorism continues in #Kenosha by the BLM (Burn, Loot, and Murder) movement. pic.twitter.com/8MidoLHGL4— Mark Dice (@MarkDice) August 25, 2020
Протестующие крушили и поджигали даже обычные гражданские машины.
Car-smashing spree in downtown Kenosha tonight #KenoshaRiots #KenoshaProtests #Kenosha pic.twitter.com/GuIuobzYxx— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 25, 2020
Огонь охватил целые районы города. Протестующие быстро превратились в мародёров.
США, город Кеноша, штат Висконсин. Весело, задорно и с огоньком проходит протест против расизма в очередном автосалоне. pic.twitter.com/ssGKxHpEvx— Почти СовФед (@fedsovetov) August 24, 2020
Из разбитых магазинов выносили технику, продукты, мебель и одежду. Отчего протесты кажутся больше необходимыми для мародёрства.
SWAT teams and tactical units arrive to try to get the situation under control #KenoshaRiots #Kenosha #Kenoshapolice pic.twitter.com/HmhbVbr37m— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 25, 2020
На утро целые районы города превратились руины, на парковках сожжённые машины, на улицах мусор.
После расстрела негра в г. Кеноша шт. Висконсин, власти ввели ЧС. и комендантский час. Беспорядки продолжаются pic.twitter.com/qFm9KXCkSc— HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) August 25, 2020
Университет Миннеаполиса утвердил стипендию имени афроамериканца Джорджа Флойда. «Стипендия имени Джорджа Флойда должна вдохновить молодых темнокожих лидеров», — сказал президент университета Скотт Хэгэн Кем же был этот новый пример и ориентир для молодых американцев?
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А полицейские действовали корректно:приказу негр не подчинился, на требования не реагировал, в тачку попёр я, а может у него там ствол был?
Негр проигнорировал полицию, а те всадили в него семь пуль. Семь выстрелов в упор - это даже не стрельба на поражение, это расстрел. Здесь виноваты все.
А что, мне нравится эта фраза! Бедный негр ПРОСТО садился в автомобиль, когда подскочили злобные копы и разрядили в него всю обойму. Именно так и было!
Афтар - убейся!
А 7 точно перебор.
"В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в НЕГРА"
Он не обязательно потомок выходцев из Африки...
Возможно Латинской Америки, Вест-Индии, Ямайки....
А что касается погромов....
Могу показаться расистом, но ...
Этим черномазым только дай повод что-нибудь покрушить, сломать, с3,14здить под шумок.
Вроде бы верно, но враньё. Приехавшие на вызов полицейские приказали ему остановиться. Он их проигнорировал и пошёл к машине, несмотря на многократные предупреждения и наставленные на него стволы. Когда он открыл дверь автомобиля и стал в него садиться - получил пули.
Правильно будет: беларусы - люди, в отличие от..
Ну, куда уж тут без покемонихи, такую новость просрала.
И там, и тут задаю один и тот же вопрос:
А что они хотят, после этого(см. картинку)?