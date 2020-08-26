FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 412 постов • 187 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца

В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца (12 фото)

Автор:
26 августа 2020 15:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Кеноша   афроамериканцы   интересное   протесты   расизм и дискриминация   сша   фото   
1379
12

В американском городе Кеноша вспыхнули протесты из-за действий полицейских. 29-летний Джейкоб Блейк получил несколько выстрелов в спину от полицейского, когда садился в автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Кеноша   афроамериканцы   интересное   протесты   расизм и дискриминация   сша   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер 2 часа назад
В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений 9 минут назад
Вот прекрасное средства для пресечения беспорядков, нехер с ними церемониться!
А полицейские действовали корректно:приказу негр не подчинился, на требования не реагировал, в тачку попёр я, а может у него там ствол был?
Вот прекрасное средства для пресечения беспорядков, нехер с ними церемониться! А полицейские действовали корректно:приказу негр не подчинился, на требования не реагировал, в тачку попёр я, а может у него там ствол был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Вероника Кремнева 11 минут назад
Чёт до хрена негров в штатах.Стреляют ,стреляют,а они всё не кончаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
Kanifolkin 36 минут назад
Новый повод пограбить и помародерствовать под шумок...
Новый повод пограбить и помародерствовать под шумок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
im240 43 минуты назад
В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sapsan im240 21 минуту назад
Вообще-то от негров для России нет никакого вреда. Все пакости для России делали и делают именно белые американцы. Это белые американцы тащили бедных негров из Африки для рабства. Это именно белые американцы все время гадят России. Но почему то ругаете негров ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Педигри 55 минут назад
Отродясь такого не было и вот опять...
Негр проигнорировал полицию, а те всадили в него семь пуль. Семь выстрелов в упор - это даже не стрельба на поражение, это расстрел. Здесь виноваты все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
The mask 56 минут назад
...............Джейкоб Блейк получил несколько выстрелов в спину от полицейского, когда садился в автомобиль............
А что, мне нравится эта фраза! Бедный негр ПРОСТО садился в автомобиль, когда подскочили злобные копы и разрядили в него всю обойму. Именно так и было!

Афтар - убейся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Balticum Час назад
Негры смотрят на беларусов и не понимают, как можно протестовать и не грабить магазины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
старые сумасшедшие "демократы" после поражения хиллари клинтон на прошлых выборах пойдут на всё ради власти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Андреев Час назад
7 выстрелов в спину))))))))))))))))) это полный беспредел)))) если честно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
The mask Слава Андреев 50 минут назад
Согласен, бро, 6ти было бы достаточно!
А 7 точно перебор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Измените название поста.
"В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в НЕГРА"
Он не обязательно потомок выходцев из Африки...
Возможно Латинской Америки, Вест-Индии, Ямайки....

А что касается погромов....
Могу показаться расистом, но ...
Этим черномазым только дай повод что-нибудь покрушить, сломать, с3,14здить под шумок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей 2 часа назад
В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 2 часа назад
"29-летний Джейкоб Блейк получил несколько выстрелов в спину от полицейского, когда садился в автомобиль."
Вроде бы верно, но враньё. Приехавшие на вызов полицейские приказали ему остановиться. Он их проигнорировал и пошёл к машине, несмотря на многократные предупреждения и наставленные на него стволы. Когда он открыл дверь автомобиля и стал в него садиться - получил пули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Dono 2 часа назад
Подза....али эти н...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
Гоша Мокеев 2 часа назад
Чёт у них полиция лютая какая то.Так на них и негров не напасёшся! =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Гоша Мокеев Час назад
Быстрее закончатся - быстрее порядок настанет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
СергейБернатович 2 часа назад
Отлично. Больше трэша в СШП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Михаил 2 часа назад
Плохо стреляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Grif Михаил 22 минуты назад
Согласен. 7 патронов -7 негров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ScorpionDS 2 часа назад
При всем моем негативе к майдану у нас в Украине и реальной гибели людей с обоих сторон, ни кто не грабил магазины и не сжигал гражданские автомобили. В США же протесты проходят с грабежами ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 ScorpionDS 2 часа назад
а еще там оружия на руках сотни миллионов стволов))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andrey morozov 2 часа назад
Для сравнения - протесты белых белорусов..даже проезжую часть не перекрывают, мусор за собой убирают и главное не обнесли ни одного магазина
Для сравнения - протесты белых белорусов..даже проезжую часть не перекрывают, мусор за собой убирают и главное не обнесли ни одного магазина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен andrey morozov Час назад
Белорусы - не НЕГРЫ. В этом всё отличие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
The mask Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 55 минут назад
Нее, неправильно.
Правильно будет: беларусы - люди, в отличие от..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен The mask 47 минут назад
... обезьян?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
D Men 2 часа назад
не надо стрелять в негров - всех на плантации
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Батончик с маком D Men Час назад
точно! хорошее будет удобрение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 2 часа назад
Был уже пост про дебилов этих....
Ну, куда уж тут без покемонихи, такую новость просрала.

И там, и тут задаю один и тот же вопрос:
А что они хотят, после этого(см. картинку)?
Был уже пост про дебилов этих.... Ну, куда уж тут без покемонихи, такую новость просрала. И там, и тут задаю один и тот же вопрос: А что они хотят, после этого(см. картинку)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 Том Сойер 2 часа назад
интересно ее заставили или она добровольно?) там впринципе и то и то возможно...совсем епанутые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Летучий Мыш dima423 44 минуты назад
У него не нож в руке? Я разобрать не могу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом В США сжигают медицинские маски в знак протеста против угнетения В США сжигают медицинские маски в знак протеста против угнетения 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих На пост мэра в городе США выбрали бывшего капитана сборной Казахстана На пост мэра в городе США выбрали бывшего капитана сборной Казахстана
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
303618



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
5
116
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
5
109
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новогвинейская поющая собака
0
7
Новогвинейская поющая собака
3 способа вылечить насморк быстро и без последствий
2
7
3 способа вылечить насморк быстро и без последствий
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#в мире#кино#семья#дети#авто авария#знаменитости
#юмор#факты#интересное#картинки#дтп#россия#автоприкол#люди#актеры#позитив
#прикол#история#авария#забавно#сша#шоу бизнес#девушки#транспорт#врачи#природа

На что жалуетесь?

Вернуться