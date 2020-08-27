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Игорь Крутой — биография

Игорь Крутой — биография (11 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 08:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Игорь крутой   биография   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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Игорь Крутой – российский, украинский композитор, хитмейкер, чьи песни с удовольствием исполняют многие звезды российской эстрады.

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Метки: Биография звезд   Игорь крутой   биография   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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17k
Lynx 2 часа назад
Сильный чувак. Харизма исполнения, Фабиан. Крутой.
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23k
parallax Час назад
Писать мелодии, которые трудно запомнить - это тоже по своему талант. ))
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