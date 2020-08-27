Игорь Крутой — биография

После этой песни, сразу ставшей хитом, последовали другие шедевры – «Музыка венчальная», «Ты меня любишь», «Как быть». Все они отличались невероятным романтизмом и лиричностью. Композитор стал очень популярным, его песни исполняли звезды отечественной эстрады – Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов.



Добившись успеха на поприще композитора, Игорь Яковлевич задумался о новом виде деятельности. Его интересовала карьера продюсера. В 1989 году Игорь стал директором фирмы «АРС», затем ее художественным руководителем. Через десять лет Крутой становится президентом фирмы, которая под его умелым руководством превратилась в солидную концертно-продюсерскую организацию. «АРС» сотрудничает со многими популярными исполнителями – Михаилом Шуфутинским, Борисом Моисеевым, Полиной Гагариной, Дианой Гурцкой, другими певцами. Эта фирма занимается организацией сольных концертов звезд мировой, отечественной эстрады на лучших концертных площадках России и зарубежья.



Это очень авторитетная фирма, именно она занималась организацией выступлений Майкла Джексона и Хосе Каррераса. Кроме того, «АРС» является продюсером программ «Утренняя почта», «Песня года», «Доброе утро, страна!», «Звуковая дорожка». Все названные передачи транслируют по центральным каналам – РТР, ОРТ. С 1994 года «АРС» проводит творческие вечера композитора Игоря Крутого, где выступают широко известные звезды, и новые, только что открытые таланты.





Со временем композитор увлекся написанием инструментальной музыки. Именно этим он и занимается в настоящий период. В 2000 году Крутой записал свой первый альбом «Музыка без слов», в который вошли его лучшие инструментальные работы. Многие меломаны называют просто бесподобным поздний альбом композитора «Когда я закрываю глаза». Игорь Яковлевич сочиняет музыку к художественным фильмам, делает клипы со своим участием, которые пользуются огромной популярностью



Песня композитора, получившая название «Незаконченный роман», которую он исполнил вместе с Ириной Аллегровой, покорила многие сердца. Ее называют одним из самых значимых хитов Крутого. В СМИ появилось немало домыслов на тему увлеченности композитора известной певицей. Некоторые журналисты утверждали, что брак Игоря находится под угрозой. Однако эта информация так и осталась в разряде домыслов. В беседе с Лерой Кудрявцевой (передача «Секрет на миллион») Крутой пояснил, что его роман был творческим, а с Аллегровой его связывают высокие отношения. Еще одна композиция Игоря Крутого очень запомнилась слушателям. Ею стала песня «Мой друг», созданная вместе с Игорем Николаевым.