Игорь Крутой — биография

Игорь Крутой – российский, украинский композитор, хитмейкер, чьи песни с удовольствием исполняют многие звезды российской эстрады.
Это невероятно успешный продюсер, ставший организатором международных конкурсов популярной музыки «Новая волна», «Детская Новая волна». Под непосредственным руководством гениального музыканта длительное время проводились программы «Песни года», «Утренняя почта». Наблюдать за работой этого продюсера и музыканта очень приятно. Игорь Крутой – импозантный и улыбчивый человек, от которого зрители заряжаются положительной энергией.
Игорь Крутой родился в украинском городке Гайворон 29 июля 1954 года. национальность его родителей – евреи. В их семье росло двое детей, Игорь и Алла. Родители не имели никакого отношения к миру искусства. Отец работал диспетчером на предприятии «Радиодеталь», мама была лаборантом санэпидемстанции. После рождения второго ребенка она ушла с работы, стала домохозяйкой. Откуда у этого мальчика появилась любовь к музыке – непонятно. Однако уже в раннем возрасте родители заметили, что у их сына прекрасный слух.
Мама записала ребенка в музыкальную школу, где он обучался игре на баяне. Через несколько лет Игорь успешно подыгрывал ученическому хору на баяне. В старших классах он освоил игру на фортепиано. В 6-ом классе Крутой самостоятельно организовал ансамбль, и очень грамотно руководил этим детским коллективом. Прошло совсем немного времени, ансамбль набрался опыта, и его стали приглашать играть на танцах для старших классов.
После окончания средней школы юноша решил совершенствовать свои музыкальные способности. Он поступил учиться в Кировоградское музыкальное училище на теоретическое отделение. После окончания этого учебного заведения выпускник Крутой в течение года работал в музыкальной школе города Гайворон. Он преподавал игру на баяне, и одновременно занимал должность учителя музыки в соседнем селе. Через год он снова становится студентом, теперь Крутой учится в Николаевском музыкально-педагогическом институте на дирижерском факультете.
После окончания средней школы юноша решил совершенствовать свои музыкальные способности. Он поступил учиться в Кировоградское музыкальное училище на теоретическое отделение. После окончания этого учебного заведения выпускник Крутой в течение года работал в музыкальной школе города Гайворон. Он преподавал игру на баяне, и одновременно занимал должность учителя музыки в соседнем селе. Через год он снова становится студентом, теперь Крутой учится в Николаевском музыкально-педагогическом институте на дирижерском факультете.
В 1979 году талантливого музыканта пригласили работать в столичный концертный оркестр «Панораму». В этом коллективе работали прославленные музыканты – Владимир Мигуля, Палад Бюль-бюль оглы. Чрез год Крутой переходит в ансамбль «Голубые гитары». Молодой человек зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, именно по этой причине его пригласили в прославленный коллектив – ансамбль Валентины Толкуновой. Совсем скоро Крутой становится руководителем этого коллектива.
Игорь упорно работает, и при этом не перестает мечтать об учебе в консерватории. Он всегда хотел быть композитором. В 1986 году музыкант поступает в Саратовскую консерваторию имени Собинова на композиторский факультет.
Игорь упорно работает, и при этом не перестает мечтать об учебе в консерватории. Он всегда хотел быть композитором. В 1986 году музыкант поступает в Саратовскую консерваторию имени Собинова на композиторский факультет.
Ровно через год после поступления в консерваторию начинается композиторская биография Игоря Крутого. Он пишет свою первую песню, завоевавшую огромную популярность у советских слушателей. Это была «Мадонна», песня, написанная специально для Александра Серова, давнего товарища Игоря, с которым он познакомился еще в Николаеве.
После этой песни, сразу ставшей хитом, последовали другие шедевры – «Музыка венчальная», «Ты меня любишь», «Как быть». Все они отличались невероятным романтизмом и лиричностью. Композитор стал очень популярным, его песни исполняли звезды отечественной эстрады – Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов.
Добившись успеха на поприще композитора, Игорь Яковлевич задумался о новом виде деятельности. Его интересовала карьера продюсера. В 1989 году Игорь стал директором фирмы «АРС», затем ее художественным руководителем. Через десять лет Крутой становится президентом фирмы, которая под его умелым руководством превратилась в солидную концертно-продюсерскую организацию. «АРС» сотрудничает со многими популярными исполнителями – Михаилом Шуфутинским, Борисом Моисеевым, Полиной Гагариной, Дианой Гурцкой, другими певцами. Эта фирма занимается организацией сольных концертов звезд мировой, отечественной эстрады на лучших концертных площадках России и зарубежья.
Это очень авторитетная фирма, именно она занималась организацией выступлений Майкла Джексона и Хосе Каррераса. Кроме того, «АРС» является продюсером программ «Утренняя почта», «Песня года», «Доброе утро, страна!», «Звуковая дорожка». Все названные передачи транслируют по центральным каналам – РТР, ОРТ. С 1994 года «АРС» проводит творческие вечера композитора Игоря Крутого, где выступают широко известные звезды, и новые, только что открытые таланты.
Со временем композитор увлекся написанием инструментальной музыки. Именно этим он и занимается в настоящий период. В 2000 году Крутой записал свой первый альбом «Музыка без слов», в который вошли его лучшие инструментальные работы. Многие меломаны называют просто бесподобным поздний альбом композитора «Когда я закрываю глаза». Игорь Яковлевич сочиняет музыку к художественным фильмам, делает клипы со своим участием, которые пользуются огромной популярностью
Песня композитора, получившая название «Незаконченный роман», которую он исполнил вместе с Ириной Аллегровой, покорила многие сердца. Ее называют одним из самых значимых хитов Крутого. В СМИ появилось немало домыслов на тему увлеченности композитора известной певицей. Некоторые журналисты утверждали, что брак Игоря находится под угрозой. Однако эта информация так и осталась в разряде домыслов. В беседе с Лерой Кудрявцевой (передача «Секрет на миллион») Крутой пояснил, что его роман был творческим, а с Аллегровой его связывают высокие отношения. Еще одна композиция Игоря Крутого очень запомнилась слушателям. Ею стала песня «Мой друг», созданная вместе с Игорем Николаевым.
Добившись успеха на поприще композитора, Игорь Яковлевич задумался о новом виде деятельности. Его интересовала карьера продюсера. В 1989 году Игорь стал директором фирмы «АРС», затем ее художественным руководителем. Через десять лет Крутой становится президентом фирмы, которая под его умелым руководством превратилась в солидную концертно-продюсерскую организацию. «АРС» сотрудничает со многими популярными исполнителями – Михаилом Шуфутинским, Борисом Моисеевым, Полиной Гагариной, Дианой Гурцкой, другими певцами. Эта фирма занимается организацией сольных концертов звезд мировой, отечественной эстрады на лучших концертных площадках России и зарубежья.
Это очень авторитетная фирма, именно она занималась организацией выступлений Майкла Джексона и Хосе Каррераса. Кроме того, «АРС» является продюсером программ «Утренняя почта», «Песня года», «Доброе утро, страна!», «Звуковая дорожка». Все названные передачи транслируют по центральным каналам – РТР, ОРТ. С 1994 года «АРС» проводит творческие вечера композитора Игоря Крутого, где выступают широко известные звезды, и новые, только что открытые таланты.
Со временем композитор увлекся написанием инструментальной музыки. Именно этим он и занимается в настоящий период. В 2000 году Крутой записал свой первый альбом «Музыка без слов», в который вошли его лучшие инструментальные работы. Многие меломаны называют просто бесподобным поздний альбом композитора «Когда я закрываю глаза». Игорь Яковлевич сочиняет музыку к художественным фильмам, делает клипы со своим участием, которые пользуются огромной популярностью
Песня композитора, получившая название «Незаконченный роман», которую он исполнил вместе с Ириной Аллегровой, покорила многие сердца. Ее называют одним из самых значимых хитов Крутого. В СМИ появилось немало домыслов на тему увлеченности композитора известной певицей. Некоторые журналисты утверждали, что брак Игоря находится под угрозой. Однако эта информация так и осталась в разряде домыслов. В беседе с Лерой Кудрявцевой (передача «Секрет на миллион») Крутой пояснил, что его роман был творческим, а с Аллегровой его связывают высокие отношения. Еще одна композиция Игоря Крутого очень запомнилась слушателям. Ею стала песня «Мой друг», созданная вместе с Игорем Николаевым.
Музыкальные критики называют сотрудничество Крутого с певицей Ларой Фабиан отдельной станицей его творческой биографии. В 2010 году выходит их совместная работа – альбом «Доктор Живаго». Этот сборник стал очень популярным в некоторых странах мира. Игорь Крутой стал известен в Канаде, Бельгии, Франции, Швейцарии, поскольку творчество Лары Фабиан всегда было дорого жителям перечисленных стран.
Юбилей композитора в 2014 году праздновался очень широко. Концерт к этому дню получил название «В жизни раз бывает 60», его транслировали по «России-1». Маэстро не только сам исполнял свои песни, его пришли поздравить многие исполнители – Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, другие певцы.
Клип «Опоздавшая любовь» (2016) стал совместной работой Крутого и Анжелики Варум. Песня быстро завоевала высокие рейтинги. Этот клип снимали известные представители российского шоу-бизнеса в Киеве. Среди украинцев было много возмущений, некоторые из них сочли данное мероприятие незаконным и не слишком корректным.
Юбилей композитора в 2014 году праздновался очень широко. Концерт к этому дню получил название «В жизни раз бывает 60», его транслировали по «России-1». Маэстро не только сам исполнял свои песни, его пришли поздравить многие исполнители – Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, другие певцы.
Клип «Опоздавшая любовь» (2016) стал совместной работой Крутого и Анжелики Варум. Песня быстро завоевала высокие рейтинги. Этот клип снимали известные представители российского шоу-бизнеса в Киеве. Среди украинцев было много возмущений, некоторые из них сочли данное мероприятие незаконным и не слишком корректным.
Игорь Яковлевич с честью носит звание Народного артиста России, на Площади звезд давно зажглась его личная звезда.
Был период, когда этот композитор на долгое время выпадал из публичного пространства. Причиной его исчезновения стал конфликт компании «АРС» с Первым каналом. В то время, в 2003 году, завершился проект «Фабрика Звезд-4», рейтинги которого оставляли желать лучшего. Этим фактом был очень недоволен Константин Эрнст. На телеканале утверждали, что исполнителей после окончания проекта пригрел под своим крылом Крутой, что входило в противоречие с заключенным контрактом.
В конце 2018 года состоялось знаменательное выступление популярного казахского певца Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого. Зрители были изумлены выступлением, запись которого молниеносно разошлась по всему интернету.
Музыка Крутого в этот период полностью исчезла из эфира, певцы, исполнявшие его композиции тоже стали неугодными. Передачи «Песня года», «Новая волна» тоже не показывали зрителям. В настоящее время конфликт исчерпан, черная полоса в творческой биографии знаменитого композитора сменилась на белую.
Был период, когда этот композитор на долгое время выпадал из публичного пространства. Причиной его исчезновения стал конфликт компании «АРС» с Первым каналом. В то время, в 2003 году, завершился проект «Фабрика Звезд-4», рейтинги которого оставляли желать лучшего. Этим фактом был очень недоволен Константин Эрнст. На телеканале утверждали, что исполнителей после окончания проекта пригрел под своим крылом Крутой, что входило в противоречие с заключенным контрактом.
В конце 2018 года состоялось знаменательное выступление популярного казахского певца Димаша Кудайбергенова и Игоря Крутого. Зрители были изумлены выступлением, запись которого молниеносно разошлась по всему интернету.
Музыка Крутого в этот период полностью исчезла из эфира, певцы, исполнявшие его композиции тоже стали неугодными. Передачи «Песня года», «Новая волна» тоже не показывали зрителям. В настоящее время конфликт исчерпан, черная полоса в творческой биографии знаменитого композитора сменилась на белую.
Сейчас у знаменитого композитора второй брак. Его первой женой стала девушка по имени Лена. Отношения между супругами не сложились, из них быстро ушло тепло, возможно, супруги были слишком разными людьми. В семье часто бывали ссоры, брак завершился разводом. И даже появление маленького сынишки Коли не смогло удержать родителей от расставания.
Со своей второй женой композитор познакомился благодаря Алле Пугачевой. Ольга в это время была замужем, растила дочь Викторию, жила в Америке. Встреча произошла под Новый год, композитор очень увлекся красивой и несвободной женщиной. Он решил бороться за свое счастье, через месяц вновь оказался в Америке, и предложил Ольге встретиться с ним. В результате женщина развелась с мужем, приняла предложение Крутого.
В СМИ часто муссировались слухи о том, что Александра больна аутизмом. Журналисты приводили странное доказательство – их удивляло, что эта девушка не стремиться рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Родители никак не комментировали эти слухи. Однако сейчас каждый желающий может полюбоваться фотографиями Александры, это девушка редкой красоты и обаяния, очень похожая на своего гениального отца.
Приемная дочь композитора, Виктория, уже замужняя женщина. Ее свадьба состоялась пять лет назад, под венец Викторию вел ее отчим, Игорь Крутой. Композитор всегда трепетно относился к детям, и сейчас он старается много времени уделять своей семье. Для него это не так просто, поскольку он работает в Москве, живет на два дома, часто бывает в Америке.
В СМИ часто муссировались слухи о том, что Александра больна аутизмом. Журналисты приводили странное доказательство – их удивляло, что эта девушка не стремиться рассказывать о своей жизни в социальных сетях. Родители никак не комментировали эти слухи. Однако сейчас каждый желающий может полюбоваться фотографиями Александры, это девушка редкой красоты и обаяния, очень похожая на своего гениального отца.
Приемная дочь композитора, Виктория, уже замужняя женщина. Ее свадьба состоялась пять лет назад, под венец Викторию вел ее отчим, Игорь Крутой. Композитор всегда трепетно относился к детям, и сейчас он старается много времени уделять своей семье. Для него это не так просто, поскольку он работает в Москве, живет на два дома, часто бывает в Америке.
Игорь трепетно относится к своей маме, Светлане Семеновне, ведь это с ее легкой руки он стал признанным музыкантом и композитором. Мама до сих пор является для него настоящим жизненным ориентиром. Живая, подвижная, умная женщина, не потерявшая вкус к жизни, уже в преклонном возрасте выучила английский язык, научилась водить автомобиль.
Не так давно зрители были неприятно удивлены внешним видом Игоря Крутого. Знаменитый композитор сильно похудел, осунулся и поблек. Некоторые СМИ писали, что Крутой борется с онкологией, но сам композитор никак не комментирует эти высказывания. Есть и другая информация – композитор занялся своим здоровьем из-за сахарного диабета, и просто постарался сбросить лишний вес.
В настоящее время композитор продолжает свою работу. В 2018 году он стал судьей в проекте «Ты супер!», который транслируется по НТВ. В жюри также входили Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Виктор Дробыш. Осенью этого же года в Сочи состоялась «Новая волна», где прозвучала эпатажная песня «Ибица» в исполнении Киркорова и Баскова. В 2019 году композитор планирует пригласить на конкурс музу данного мероприятия – Аллу Пугачеву.
Не так давно зрители были неприятно удивлены внешним видом Игоря Крутого. Знаменитый композитор сильно похудел, осунулся и поблек. Некоторые СМИ писали, что Крутой борется с онкологией, но сам композитор никак не комментирует эти высказывания. Есть и другая информация – композитор занялся своим здоровьем из-за сахарного диабета, и просто постарался сбросить лишний вес.
В настоящее время композитор продолжает свою работу. В 2018 году он стал судьей в проекте «Ты супер!», который транслируется по НТВ. В жюри также входили Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Виктор Дробыш. Осенью этого же года в Сочи состоялась «Новая волна», где прозвучала эпатажная песня «Ибица» в исполнении Киркорова и Баскова. В 2019 году композитор планирует пригласить на конкурс музу данного мероприятия – Аллу Пугачеву.
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