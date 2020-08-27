FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10482 поста • 2370 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы

"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы (17 фото)

Автор:
27 августа 2020 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ищу жену   в поисках жены   женихи   прикол   смешно   требования к жене   фото   
3008
17
Оказывается, не только у женщин есть список требований к будущим супругам. Мы собрали доказательства того, что мужчины тоже порой не против выгодного брака. Ну и персонажи иногда попадаются!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Ищу жену   в поисках жены   женихи   прикол   смешно   требования к жене   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Andy 59 минут назад
"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Lola 9 минут назад
"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Seles 18 минут назад
так открывается портал в ад...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
qap Полчаса назад
Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений по четвергам...
Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений по четвергам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Acu900 Полчаса назад
"От 19 до 25". Вряд ли он найдет так кошку. Кошки столько не живут. И если редкая кошка доживает до 19-и летнего возраста, то это уже старая кошка...
"От 19 до 25". Вряд ли он найдет так кошку. Кошки столько не живут. И если редкая кошка доживает до 19-и летнего возраста, то это уже старая кошка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 36 минут назад
Простите, а что не так на 14 и 16 фото? Вроде, вполне, адекватные сообщения. Или уже любое объявление с предложение о знакомстве вызывает смех?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
winergy2012 Час назад
Несанкционированный митинг.Точно режим виноват.
Несанкционированный митинг.Точно режим виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
salim777 winergy2012 Полчаса назад
Где ОМОН?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
winergy2012 salim777 Полчаса назад
Жену ему ищет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Час назад
Стёбы прыщавых... "20 лет, 200 тыр, мерс"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Смешные кадры для поднятия настроения Смешные кадры для поднятия настроения Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

431658



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Знакомые места с необычного ракурса
4
28
Знакомые места с необычного ракурса
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
5
119
Всё Беларусь, да Беларусь... а что там в Казахстане?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг (Швейцария)
0
6
Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг (Швейцария)
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
0
58
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#сша#знаменитости#картинки#Биография звезд#животные#подборка#автоприкол#дети
#прикол#факты#шоу бизнес#интересное#россия#актер#навальный#позитив#актеры#музыка
#фото#история#авария#кино#дтп#биография#авто авария#транспорт#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться