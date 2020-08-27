"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы

Оказывается, не только у женщин есть список требований к будущим супругам. Мы собрали доказательства того, что мужчины тоже порой не против выгодного брака. Ну и персонажи иногда попадаются!

2. Отчаявшийся мужчина вышел на площадь в Новосибирске с табличкой "Ищу жену" 0 Источник:

3. В соцсетях даже есть группы, в которых собираются женихи 0 Источник: