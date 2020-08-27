"Ищу жену с большими ягодицами и ЗП от 200 тыс": современные мужчины в поисках спутницы

Оказывается, не только у женщин есть список требований к будущим супругам. Мы собрали доказательства того, что мужчины тоже порой не против выгодного брака. Ну и персонажи иногда попадаются!
1. Список требований солидный
2. Отчаявшийся мужчина вышел на площадь в Новосибирске с табличкой "Ищу жену"
3. В соцсетях даже есть группы, в которых собираются женихи
4. Богатство видно сразу
5.
6. Опасный
7. В поисках выгодной парии
8. Самое главное о себе
9.
Надпись на футболке: Надоели пельмени и обнимать подушку
ИЩУ ЖЕНУ
Хочу ласки
*номер телефона*
ИЩУ ЖЕНУ
Хочу ласки
*номер телефона*
10. Путь к сердцу некоторых лежит через желудок
11. Он точно жену ищет, а не кошку?
12. Еще один популярный вариант поисков
13.
14. Вот он, типичный жених
15.
16.
Источник:
Ссылки по теме:
- Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов
- ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей
- Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей
- Смешные кадры для поднятия настроения
- Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались
0
Новости партнёров
Загрузка...