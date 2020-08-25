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Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались

Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались (18 фото)

Автор:
25 августа 2020 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: Импортозамещение по-русски   импортозамещение   прикол   смешно   фото   
1456
18
Российские производители часто копируют цвета, этикетки и даже названия известных брендов, чтобы потребитель ошибся и приобрел похожий товар. Но нас не проведешь! Некоторые примеры импортозамещения, кстати, выглядят очень забавно.

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Метки: Импортозамещение по-русски   импортозамещение   прикол   смешно   фото   
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9  комментариев
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1k
прохожий 2 часа назад
Суши - супер! где продают?
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2k
mobi dic 4 минуты назад
интересный закусон,мне нравится.)
интересный закусон,мне нравится.)
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−93
............ Час назад
я как то купил импортзамещенный сыр "бри" я только банку открыл, в нос запах ядреного аммиака ударил, попробовал один кусок, выплюнул и выкинул на хер это говно, другие клоны даже пробовать не хочу
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1k
Иришка Поддубная ............ 42 минуты назад
Берите во Вкусвилле, у них хорошие сыры (собственно, как и всё остальное). И бри, и камамбер и рикотта. Даже плавленные сырочки классные (особенно шоколадный).
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