Импортозамещение по-русски: 16 примеров, когда производители вообще не заморачивались

Российские производители часто копируют цвета, этикетки и даже названия известных брендов, чтобы потребитель ошибся и приобрел похожий товар. Но нас не проведешь! Некоторые примеры импортозамещения, кстати, выглядят очень забавно.
1. Знакомая этикетка?
2. Как вам такой вариант суши?
3. Зачем заморачиваться, если можно скопировать
4. Узнаваемый бренд
5. Даже цвет не меняли
6.
7.
8. Без палева
9.
10. Только как в оригинале не копируй
11.
12. Они пытались
13.
14. Спрайт, это ты?
15.
16.
17. Конец
А вы покупали какие-нибудь продукты из этого поста? Лучше оригинала?
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