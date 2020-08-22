Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов

Пока кто-то жалуется на стандартную планировку в доме, из-за которой туалет расположен рядом с кухней, в некоторых квартирах просто нет другого места для белого фарфорового друга. Мы собрали примеры убойных дизайнов интерьера, от которых даже бывалые риелторы в шоке.
Сегодняшний пост посвящен эргономике. Она нужна по всех сферах жизни. Часто люди применяют ее вместе со смекалкой. Вот что из этого получается!
1. Для чего на самом деле нужны коты
2. Все в одном
3. Современная квартира-студия со всеми удобствами
4.
5. Санузел, совмещенный с кухней
6. Есть и нормальные примеры эргономики в квартире, конечно
7. Но кому интересно смотреть на эти варианты эргономики?
8. Когда хочешь удобный стул
9. Красиво жить не запретишь
10. Реальные объявления, от которых просто кровь из глаз
11.
12. Некоторые, конечно, взяты из коммунальных квартир
13. Зато своя
14.
15. И покушать, и сразу в туалет сходить
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