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Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов

Санузел, совмещенный с кухней: планировки квартир, которые изумляют даже бывалых риелторов (17 фото)

Автор:
22 августа 2020 11:44
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн квартиры   комфорт   прикол   риелтор   смешно   студия   фото   эргономика   
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Пока кто-то жалуется на стандартную планировку в доме, из-за которой туалет расположен рядом с кухней, в некоторых квартирах просто нет другого места для белого фарфорового друга. Мы собрали примеры убойных дизайнов интерьера, от которых даже бывалые риелторы в шоке.

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Метки: дизайн квартиры   комфорт   прикол   риелтор   смешно   студия   фото   эргономика   
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3  комментария
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−74
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Как сказала Валентина Матвиенко, студенты могут купить себе квартиру 50м2. Это, конечно, мало, но для начала пойдёт.
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Саша Смирнов 5 минут назад
Комментарий к фото
Для этого надо жить одному. А то как-то не вяжется. Пока один готовит еду, другой пользуется встроенным туалетом.
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