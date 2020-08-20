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"Пятерочка" жжёт: эпичные ситуации, которые могли произойти только в этом магазине

"Пятерочка" жжёт: эпичные ситуации, которые могли произойти только в этом магазине (18 фото)

Автор:
20 августа 2020 10:42
Сообщество : Юмор
Метки: в пятерочке   жить в Росии   магазин   прикол   продуктовый   пятерочка   смешно   фото   
1541
18
Супермаркеты "Пятерочка" есть практически в каждом городе России. Многие ходят за продуктами именно туда. Мы собрали убойные ситуации из жизни магазина, с которыми сталкиваются покупатели.

Источник:

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Метки: в пятерочке   жить в Росии   магазин   прикол   продуктовый   пятерочка   смешно   фото   
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7  комментариев
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2k
System Час назад
5 фото. План длействий.
1. Купить банку горошка и банку кукурузы.
2. Открыть обе.
3. Высыпать горошек из банки.
4. В банку из под горошка насыпать кукурузы.
5. Сфотать.
6. Выложить фото.
7. Хайпануть.
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2k
au3 17 минут назад
Если все смогут удалять покупки - списдят все. Это россия детка.
Не нравятся не работающие кассы - устройся в пятерочку сам. Как и по повопду ценников - спаси мир.
Если все смогут удалять покупки - списдят все. Это россия детка. Не нравятся не работающие кассы - устройся в пятерочку сам. Как и по повопду ценников - спаси мир.
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275
For Login au3 10 минут назад
Ага, щас уволюсь с нормальной работы и пойду кассиром в пятерочку.
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58k
Gogaren_3Meu Час назад
14. Фотография ппц, какая старая - Пятёрочка из Саратова ушла в 2012 году
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18k
Тр-тр Митя Час назад
Не нравится, вперёд в "Азбуку вкуса".
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7k
Cornho Тр-тр Митя Час назад
Что такое "Азбука вкуса"?
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