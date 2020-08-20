"Пятерочка" жжёт: эпичные ситуации, которые могли произойти только в этом магазине

Супермаркеты "Пятерочка" есть практически в каждом городе России. Многие ходят за продуктами именно туда. Мы собрали убойные ситуации из жизни магазина, с которыми сталкиваются покупатели.
1. Люди шутят, что скоро "Пятерочка" будет на каждом углу
2. Помните эту пассивно-агрессивную табличку?
3. Акции, как обычно, на высоте
4. Такая скидка!
5. Купила горошек, называется
6. Когда буква перестала гореть
7. Показалось
8. Новый сотрудник "Пятерочки"
9. Все нужное для школьников
10. Фисташковые орехи
11.
12. А я - томат
12. Какой-то неведомый торт из блинов
14. "Пятерочка" выручает
15. А вот как выглядит "Пятерочка" в Текстильщиках, Москва
16. А так сразу и не скажешь
17. Излучение мешает
И нет, это не реклама, просто фото от обычных покупателей. А какие бредовые ситуации случались с вами в продуктовом? Какую сеть супермаркетов предпочитаете?
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1. Купить банку горошка и банку кукурузы.
2. Открыть обе.
3. Высыпать горошек из банки.
4. В банку из под горошка насыпать кукурузы.
5. Сфотать.
6. Выложить фото.
7. Хайпануть.
Не нравятся не работающие кассы - устройся в пятерочку сам. Как и по повопду ценников - спаси мир.