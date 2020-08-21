Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей

О существовании голопопых философов, наверное, все знают. Это такие дамы, которые свои откровенные фото дополняют умными цитатами, чаще всего чужими. Сегодня мы собрали философов другого плана, но они выглядят не менее нелепо.
1. Порой текст и фото вообще не соотносятся
2.
3. Поэтично
4.
5. Уровень владения фотошопом просто зашкаливает
6.
7. Ура
8. Сколько можно узнать о человеке только по подписи к фото
9.
10. Хвастается в соцсетях
11.
12. Вот это жизнь
13.
14. Чего только не пишут они в описании к фото
15. Действительно
16.
А у вас есть знакомые, которые вечно пишут всякую чушь?
Источник:
Ссылки по теме:
- "Вот же свиньи!": 15 невыносимых клиентов-пакостников, которые плевать хотели на чужой труд
- "Самоизоляция? Да плевать!": карантин идиотам - не помеха
- Обнаглевшие выходки ЯЖЕМАТЕРЕЙ, которым все вокруг должны
- На самом интересном месте: заплатки от неисправимых оптимистов
- Журналисты жгут: эпичные заголовки из СМИ
0
Новости партнёров
Загрузка...
Ещё в конце 90 годов знакомая, образованная женщина выразилась: "А что говорят за спиной слышит моя )I(опа, а у неё со слухом туго, т.к. ушей нет".