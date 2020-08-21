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Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей

Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей (17 фото)

Автор:
21 августа 2020 12:46
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   нелепо   подпись к фото   прикол   смешно   фото   
2040
17
О существовании голопопых философов, наверное, все знают. Это такие дамы, которые свои откровенные фото дополняют умными цитатами, чаще всего чужими. Сегодня мы собрали философов другого плана, но они выглядят не менее нелепо.

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Метки: идиоты   нелепо   подпись к фото   прикол   смешно   фото   
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10  комментариев
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7k
MakDag Полчаса назад
Семья Грачевых, не рожайте больше, пожалуйста.
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300
Art Stark 9 минут назад
пи%да сериальная
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5k
Владимир 13 минут назад
А штаны с кого снял?
А штаны с кого снял?
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5k
Владимир 14 минут назад
Сочувствуют ребенку. Через пару лет садик закончиться, а жить с этими у"банами ему еще долго.
Сочувствуют ребенку. Через пару лет садик закончиться, а жить с этими у"банами ему еще долго.
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196k
Booharik 17 минут назад
Ещё в конце 90 годов знакомая, образованная женщина выразилась: "А что говорят за спиной слышит моя )I(опа, а у неё со слухом туго, т.к. ушей нет".


Ещё в конце 90 годов знакомая, образованная женщина выразилась: "А что говорят за спиной слышит моя )I(опа, а у неё со слухом туго, т.к. ушей нет".
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167k
INVERTER 42 минуты назад
Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей
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5k
JACKAL 59 минут назад
Збылась мичта едиота
Збылась мичта едиота
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3k
Ваник JACKAL Полчаса назад
Плита + рабочая стенка , у этого гнома рост где-то метр сорок.
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Ваник 19 минут назад
Жаль аккаунт закрытый , почти 600 подписоты , чем он знаменит?!
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2k
mtonaka JACKAL 17 минут назад
Купил футболку сразу с растянутым воротом!
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