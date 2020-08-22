Смешные кадры для поднятия настроения

Никакой смысловой нагрузки, просто веселые кадры на разные темы, собранные со всего интернета. Без острых тем, актуальных новостей, только смешные фото из жизни. Надеемся, эти кадры заставят вас улыбнуться!
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Хороших выходных!
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